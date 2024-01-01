* إعرف قدرة التكييف المناسبة لك

*أجهزة التكييف المنزلي(سبليت) تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس العادي ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرتر عشر سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات



*تواصل معنا على اللايف شات أو كلمنا على الخط الساخن لمعرفة قدرة التكيف المناسبة لك.

**إذا قمت بشراء مكيف هواء لا يتطابق مع مساحتك ، فلن يتم تركيبه.