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سماعات الأذن TONE Free FN4 ذات الصوت الحقيقي اللاسلكية التي تعمل بتقنية البلوتوث من إل جي، سماعات أذن لاسلكية تتميز بتقنية صوت ميريديان مع مكبرات صوت مزدوجة في كل سماعة أذن للعمل/للمكتب المنزلي، تصنيف IPX4 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، سوداء اللون
سماعات الأذن TONE Free FN4 ذات الصوت الحقيقي اللاسلكية التي تعمل بتقنية البلوتوث من إل جي، سماعات أذن لاسلكية تتميز بتقنية صوت ميريديان مع مكبرات صوت مزدوجة في كل سماعة أذن للعمل/للمكتب المنزلي، تصنيف IPX4 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، سوداء اللون
جميع المواصفات
الإصدار
-
إصدار Bluetooth
5.0
عمر البطارية
-
وقت التحدث (سماعات الأذن/مع حاوية شحن)
5/15 من الساعات
-
وقت تشغيل الموسيقى (سماعات الأذن/مع حاوية شحن)
6/18 من الساعات
الاتصال
-
الاتصال
ميكروفونات مزدوجة للاستمتاع بمكالمات بدرجة وضوح عالية إلى جانب الحد من الضوضاء وإلغاء الصدى
الصوت
-
الصوت
صوت Meridian
الميزات
-
الشحن السريع
5 دقائق من الشحن تمنحك ساعة كاملة من التشغيل
-
تم تحسينها لتتوافق مع Google Assistant
نعم
-
الصوت المحيط
نعم
-
ميزة اكتشاف ارتداء السماعات
نعم
-
الإقران السريع
نعم
الأبعاد/الأوزان
-
الحجم (العرضxالارتفاعxالعمق) - سماعات الأذن
0.63 بوصة x 1.29 بوصة x 0.98 بوصة
-
الحجم (العرضxالارتفاعxالعمق) - حاوية الشحن
2.15 بوصة x 1.08 بوصة x 2.15 بوصة
-
الوزن - سماعات الأذن
0.19 أونصة (لكل سماعة)
-
الوزن- حاوية الشحن
1.38 أونصة
™LG TONE FREE
-
تطبيق LG Tone Free™
متوفر على Google Play Store وApple Store
محتويات العلبة(سماعة الرأس والدليل)
-
بطانات الأذن
زوجان إضافيان
-
كابل البيانات
USB من النوع C
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