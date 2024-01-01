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سماعات الأذن TONE Free FN6 اللاسلكية ذات الصوت الحقيقي التي تعمل بتقنية البلوتوث من إل جي مع علبة شحن UVNano اللاسلكية الخالية من البكتيريا بنسبة %99.9، سماعات رأس لاسلكية بمكبرات صوت مزدوجة للعمل/ للمكتب المنزلي، تصنيف IPX4 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، بيضاء اللون

المواصفات

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سماعات الأذن TONE Free FN6 اللاسلكية ذات الصوت الحقيقي التي تعمل بتقنية البلوتوث من إل جي مع علبة شحن UVNano اللاسلكية الخالية من البكتيريا بنسبة %99.9، سماعات رأس لاسلكية بمكبرات صوت مزدوجة للعمل/ للمكتب المنزلي، تصنيف IPX4 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، بيضاء اللون

HBS-FN6

سماعات الأذن TONE Free FN6 اللاسلكية ذات الصوت الحقيقي التي تعمل بتقنية البلوتوث من إل جي مع علبة شحن UVNano اللاسلكية الخالية من البكتيريا بنسبة %99.9، سماعات رأس لاسلكية بمكبرات صوت مزدوجة للعمل/ للمكتب المنزلي، تصنيف IPX4 فيما يتعلق بالمقاومة للماء، بيضاء اللون

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سماعات الأذن الاستريو اللاسلكية LG TONE Free HBS-FN6 Bluetooth®‎ المزودة بحاوية شحن UVnano وتقنية Meridian Audio (بيضاء)
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جميع المواصفات

الإصدار

  • إصدار Bluetooth

    5.0

عمر البطارية

  • وقت التحدث (سماعات الأذن/مع حاوية شحن)

    5/15 من الساعات

  • وقت تشغيل الموسيقى (سماعات الأذن/مع حاوية شحن)

    6/18 من الساعات

الاتصال

  • الاتصال

    ميكروفونات مزدوجة للاستمتاع بمكالمات بدرجة وضوح عالية إلى جانب الحد من الضوضاء وإلغاء الصدى

الصوت

  • سماعة خارجية

    صوت Meridian

الميزات

  • الشحن السريع

    5 دقائق من الشحن تمنحك ساعة كاملة من التشغيل

  • تم تحسينها لتتوافق مع Google Assistant

    نعم

  • الصوت المحيط

    نعم

  • ميزة اكتشاف ارتداء السماعات

    نعم

  • الإقران السريع

    نعم

الأبعاد/الأوزان

  • الحجم (العرضxالارتفاعxالعمق) - سماعات الأذن

    ‎0.63 بوصة x‏ 1.29 بوصة x‏ ‎0.98 بوصة

  • الحجم (العرضxالارتفاعxالعمق) - حاوية الشحن

    2.15 بوصة x‏ 1.08 بوصة x‏ ‎2.15 بوصة

  • الوزن - سماعات الأذن

    0.19 أونصة (لكل سماعة)

  • الوزن- حاوية الشحن

    1.38 أونصة

™LG TONE FREE

  • تطبيق LG Tone Free™‎

    متوفر على Google Play Store وApple Store

محتويات العلبة(سماعة الرأس والدليل)

  • بطانات الأذن

    زوجان إضافيان

  • كابل البيانات

    USB من النوع C

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