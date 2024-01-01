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2.1 مسرح منزلي دي في دي
جميع المواصفات
القدره الصوتيه-THD 10%
-
الكليه
100 واط
-
الاماميه
2X25واط
-
الصبووفر
50واط
المواصفات الاساسيه
-
التكرار - تكرار 1/الكل
نعم
-
ذاكرة الحالة الأخيرة
نعم
-
التشغيل العشوائى
نعم
-
التشغيل العشوائى لمسار محدد
نعم
-
خاصيه USB Plus
نعم
-
خاصيه USB Direct Recording
نعم
المدخلات-المخرجات
-
مدخل صوت رقمى(Optical/Coaxial)
لا
-
مدخل اشاره صوره HDMI
لا
-
مدخل صوت Analog
لا
-
مخرج اشاره صوره HDMI
لا
-
مخرج اشاره صوره Composit
نعم
-
مخرج اشاره صوره Component
لا
-
خاصيه TV Sound ez Set-up
لا
-
مقبس USB
نعم
-
مقبس 3.5مم
لا
-
خاصيه iPod / iPhone Cradle
لا
-
بلوتوث 2.0
لا
اللاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها
-
DVD(PAL)
نعم
-
DVD(NTSC)
نعم
-
Audio-CD
نعم
-
CD-R/CD-RW
نعم
-
MP3
نعم
-
MP3 ID3 Tag
نعم
-
DVD-R
نعم
-
DVD-RW(Video Mode)
نعم
-
DVD-RW(VR Mode)
نعم
-
DVD+R
نعم
-
DVD+R Double Layer
نعم
-
DVD+RW
نعم
-
DVD-RAM
لا
-
VCD
نعم
-
SVCD
نعم
-
WMA
نعم
-
JPEG
نعم
-
CDG
نعم
-
DivX
نعم
-
HD DivX
لا
-
MKV
لا
-
DVD Audio
لا
الخصائص الصوتيه
-
خاصيه Natural Plus
لا
-
خاصيه VSM+
لا
-
خاصيه Night Mode
لا
-
خاصيه Bass Blast
نعم
-
خاصيه Clear Voice
لا
-
خاصيه Sound Up Scaler
لا
-
خاصيه Game Equalizer
لا
-
خاصيه Local EQ (Arabic,Persian, Afro)
نعم
-
خاصيه User EQ
لا
الراديو
-
النطاق الموجى
FM
الحجم ( الارتفاع ×العرض × العمق)- مم
-
الوحده الرئيسيه
360x65x300
-
السماعات الاماميه
95X128X80
-
الصبووفر
160X252.5X150.5
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