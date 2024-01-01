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نظام السينما المنزلية بتقنية Full HD 1080P بطاقة تصل إلى 330 وات
جميع المواصفات
القدره الصوتيه-THD 10%
-
الكليه
330 واط
-
الاماميه
2X45واط
-
المركزيه
45 واط
-
المحيطيه
2X45واط
-
الصبووفر
105واط
الوظائفِ
-
وظيفة CD/DVD
نعم
-
وظيفه AUX
نعم
-
وظيفة مدخل الأجهزة المحمولة
نعم
-
وظيفة FM/AM/RDS
نعم
الواجهه
-
النهاية الطرفية للمخرج (أمامي/مركزي/خلفي/صبووفر)
نعم
-
نوع النهاية الطرفية
Push-in
-
مخرج إشارات فيديو مركب
1
-
مكوّن إخراج إشارة الفيديو
1
-
مخرج HDMI لخرج إشارات فيديو
نعم
-
مخرج إشارات فيديو 1080i، 720 بكسل (تحويل)
نعم
-
مخرج إشارات فيديو 1080p (تحويل)
نعم
-
تزامن عالي الوضوح للصوت وللصورة
نعم
-
مقبس لمدخل الأجهزة المحمولة (3.5φ
نعم
-
مقبس USB
نعم
-
مقبس للميكرفون (6.3φ 2mic ذهبي)
نعم
-
صوت الميكروفون
نعم
-
مستوى صدى الصوت
نعم
-
هوائي FM/MW خارجي
نعم/نعم
الجهاز الرئيسي
-
نوع تحميل DVD
الدرج
-
التشغيل/إيقاف التشغيل
نعم
-
فتح/إغلاق
نعم
-
تشغيل/إيقاف مؤقت
نعم
-
إيقاف
نعم
-
الوظيفة
نعم
-
تخطي/بحث(تقديم)/موالفة(+)
نعم
-
تخطي/بحث(رجوع)/موالفة(-)
نعم
المواصفات الاساسيه
-
التكرار - تكرار 1/الكل
نعم
-
ذاكرة الحالة الأخيرة
نعم
-
التشغيل العشوائى
نعم
-
التشغيل العشوائى لمسار محدد
نعم
-
خاصيه USB Plus
نعم
-
استئناف
نعم
-
تخطي - تقديم/ترجيع
نعم
-
بحث - تقديم/ترجيع
نعم
-
إبطاء - تقديم/ترجيع
نعم
-
صوت التليفزيون
نعم
-
تشغيل صوت/صورة ×1.5
نعم
-
إعدادات المنع (الرقابة الأسرية)
نعم
اللاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها
-
DVD(PAL)
نعم
-
DVD(NTSC)
نعم
-
Audio-CD
نعم
-
CD-R/CD-RW
نعم
-
MP3
نعم
-
MP3 ID3 Tag
نعم
-
DVD-R
نعم
-
DVD-RW(Video Mode)
نعم
-
DVD+R
نعم
-
DVD+R Double Layer
نعم
-
VCD
نعم
-
SVCD
نعم
-
WMA
نعم
-
JPEG
نعم
-
CDG
نعم
-
DivX
نعم
الخصائص الصوتيه
-
خاصيه Natural Plus
نعم
-
خاصيه Bass Blast
نعم
-
Dolby Digital
نعم
-
قناتين ستريو (متوازيتين)
نعم
-
معادل الصوت الطبيعي
نعم
-
معادل الصوت التلقائي
نعم
-
بوب
نعم
-
كلاسيكية
نعم
-
جاز
نعم
-
روك
نعم
-
اختبار النغمة
نعم
-
مستوى الصوت (تعديل)
نعم
-
كتم الصوت
نعم
-
الشاشة
FL
-
خافت الإضاءة
نعم
-
إيقاف مؤقت
نعم
-
شاشة التوقف
نعم
خصائص السماعه الاماميه
-
مستوى ضغط الصوت
80dB
-
النظام
النوع المغلق
-
وحده الصبووفر
3" PARABOLA
-
المعاوقه
3Ω
-
نوع الدرع المغناطيسى
النوع الامثل
خصائص السماعه الخلفيه
-
مستوى ضغط الصوت
80dB
-
النظام
النوع المغلق
-
وحده الصبووفر
3" PARABOLA
-
المعاوقه
3Ω
-
نوع الدرع المغناطيسى
النوع الامثل
خصائص السماعه المركزيه
-
مستوى ضغط الصوت
80dB
-
النظام
النوع المغلق
-
وحده الصبووفر
3" PARABOLA
-
المعاوقه
3Ω
-
نوع الدرع المغناطيسى
النوع الامثل
خصائص الصبوووفر
-
مستوى ضغط الصوت
84dB
-
النظام
Bass reflex
-
وحده الصبووفر
6 " Cone
-
المعاوقه
4Ω
-
نوع الدرع المغناطيسى
Non Shield Type
الكاريوكى
-
تقييم كاريوكي
نعم
-
مقدمة عرض للكاريوكي
نعم
-
عامل زيادة صدى أصوات الكاريوكي
نعم
-
التحكم في صدى ميكروفون الكاريوكي
نعم
-
عامل إزالة صوت قرص الكاريوكي المضغوط
نعم
الطاقة
-
SMPS
عريض
-
الاستهلاك عند فصل الطاقة
0.6 واط ↓
-
استهلاك الطاقة
50 واط
الموالف
-
النوع
PLL
-
النطاق
FM/AM
-
نطاق الموالفة (FM1 / 50 كيلوهرتز و100 كيلوهرتز)
87.50~108.00 ميجاهرتز (50 كيلوهرتز)
-
نطاق الموالفة (MW/ 9 كيلوهرتز)
522~1620 كيلو هرتز
-
الضبط المسبق للمحطات
50 (عشوائي)
-
مسح
نعم
-
هوائي FM/MW خارجي
نعم (75 أوم) / نعم
وحده التحكم عن بعد
-
النوع
CB1
-
حجم البطاريه
AAA x 1
الملحقات
-
دليل التعليمات
نعم
-
وحدة التحكم عن بعد
نعم
-
هوائي حلقي لموجة AM
نعم
-
هوائي لموجة FM
(75 أوم)
-
البطاريات
نعم
-
بطاقة الضمان
نعم
-
رمز RCA (فيديو) أصفر، 1P
نعم
-
نوع الصندوق الكرتوني
مطبوع
الحجم ( الارتفاع ×العرض × العمق)- مم
-
الوحده الرئيسيه
360x58.5x310
-
السماعات الاماميه
91x123x100
-
السماعات المركزيه
91X133X100
-
السماعات الخلفيه
91X123X100
-
الصبووفر
250X157X325
الوزن الصافى-كجم
-
الوحده الرئيسيه
2.44
-
السماعه الاماميه
0.39
-
السماعه المركزيه
0.39
-
السماعه الخلفيه
0.39
-
الصبووفر
3.5
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