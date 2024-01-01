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XBOOMGo PL7 من LG
جميع المواصفات
معلومات النموذج
-
اسم موديل الإنتاج
PL7
-
المشتري - اسم الموديل
PL7
-
اسم البحث باستخدام Bluetooth
LG-PL7
-
معلومات العلامة التجارية
XBOOM Go
الأبعاد(عرض × ارتفاع × عمق)ملم
-
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) ملم
245×98×98
الوزن(كجم)
-
الوزن الصافي (كجم)
1.46
-
الوزن الإجمالي (كجم)
1.86
العبوة الكرتونية
-
أبعاد العبوة (عرض × ارتفاع × عمق) ملم
293×166×149
-
النوع
أوفست
الحاوية Q
-
20قدم
2200
-
40قدم
5520
-
40قدم (HC)
6440
القنوات
-
عدد القنوات
2 قناة
طاقة الخرج
-
طاقة الخرج
30 واط
التوصيل - عام
-
مدخل إضافي (3.5)
نعم
الطاقة
-
USB من النوع C (أنثى)
نعم
بيانات الشاشة
-
نوع الشاشة
مؤشر LED (BT، تشغيل، بطارية، مكافئ، وضع متعدد، وضع مزدوج)
معادل الصوت
-
تعزيز الصوت (افتراضي)
نعم
-
قياسي
نعم
البطاريه
-
قدرة البطارية
7.4 فولت 3900 مللي أمبير في الساعة
-
وقت شحن البطارية
5
-
عمر البطارية
24 ساعة
استهلاك الطاقة
-
وضع التشغيل (وضع الشحن)
10 واط
-
وضع الاستعداد
0.5وات↓
تنسيق صوت BLUETOOTH
-
SBC
نعم
-
AAC
نعم
الملاءمة
-
متعدد النقاط
نعم (2)
-
ارتباط الحفلة اللاسلكية (الوضع المزدوج)
نعم
-
ارتباط الحفلة اللاسلكية (الوضع المتعدد)
نعم
-
BLE (تشغيل موسيقى تلقائي)
نعم
-
مدير الترقية (FOTA)
نعم
-
تطبيق Bluetooth مع نظامي (Android/iOS)
نعم
-
أمر صوتي (مساعد Google ،Siri)
نعم
-
الإضاءة
نعم
-
مضاد للمياه/الرذاذ
نعم (IPX5)
-
بلوتوث
نعم
-
مؤشر البطارية
نعم
-
هاتف بمكبر صوت
نعم
-
قفل الأمان
نعم
السماعة
-
وحدة مضخم صوت
2.3 بوصة×2 لكل وحدة
-
مشعاع سلبي
نعم
-
المقاومة
4
الملحقات_ الدليل
-
دليل بسيط
نعم
-
بطاقة الضمان
نعم
الملحقات - الأخرى
-
كبل USB من النوع
نعم
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