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LG XBOOM Go PN1
جميع المواصفات
مميزات المنتج
-
مقاومة لرذاذ الماء / مقاومة للماء (IPX5)
نعم
-
تشغيل مزدوج
نعم
SPEAKER
-
Channel
1.0 قناة
-
مشعاع سلبي
نعم
-
وحدة المضخم
1.5 بوصة x 1
التوصيل
-
Bluetooth
نعم
-
Aux In (3.5 مم)
نعم
-
USB من النوع C (الشحن)
نعم
أوضاع الصوت
-
قياسي
نعم
بطارية قابلة لإعادة الشحن
-
نوع البطارية
ليثيوم أيون
-
قدرة البطارية
3.7 فولت، 730 مللي أمبير
-
مدة شحن البطارية
3 ساعات
-
عمر البطارية
5 ساعات^
الطاقة
-
وضع التشغيل (حالة الشحن)
5 واط
-
وضع الاستعداد
0.5 واط
تنسيق الصوت: BLUETOOTH
-
SBC
نعم
الملاءمة
-
مؤشر البطارية
نعم
-
هاتف مزود بمكبر صوت
نعم
-
أمر صوتي عبر الهاتف الذكي (Google Assistant، Siri)
نعم
-
قفل الأمان
نعم
-
مؤشر LED
نعم
الأبعاد/الأوزان
-
الحجم - السماعة (العرضxالارتفاعxالعمق)
5.4 بوصات × 2.9 بوصة × 1.5 بوصة
-
الوزن الصافي- السماعة
0.5 رطل
-
حجم العلبة الرئيسية (العرضxالارتفاعxالعمق)
20.5 بوصة × 6.7 بوصات × 9.8 بوصات
-
الوزن الكلي- العبوة
1.8 رطل
الملحقات المرفقة
-
دليل الإرشادات
نعم
-
بطاقة ضمان
نعم
-
كابل USB من النوع C
نعم
-
حزام
نعم
الضمان
-
ضمان محدود
سنة واحدة على الأجزاء والاستخدام
-
اللون
أزرق داكن
-
بلد المنشأ
الصين
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