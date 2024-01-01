Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG XBOOM Go PN1

المواصفات

التقييمات

الدعم

LG XBOOM Go PN1

PN1

LG XBOOM Go PN1

(0)
PN1
طباعة

جميع المواصفات

مميزات المنتج

  • مقاومة لرذاذ الماء / مقاومة للماء (IPX5)

    نعم

  • تشغيل مزدوج

    نعم

SPEAKER

  • Channel

    1.0 قناة

  • مشعاع سلبي

    نعم

  • وحدة المضخم

    1.5 بوصة x‏ 1

التوصيل

  • Bluetooth

    نعم

  • Aux In (3.5 مم)

    نعم

  • USB من النوع C (الشحن)

    نعم

أوضاع الصوت

  • قياسي

    نعم

بطارية قابلة لإعادة الشحن

  • نوع البطارية

    ليثيوم أيون

  • قدرة البطارية

    3.7 فولت، 730 مللي أمبير

  • مدة شحن البطارية

    3 ساعات

  • عمر البطارية

    5 ساعات^

الطاقة

  • وضع التشغيل (حالة الشحن)

    5 واط

  • وضع الاستعداد

    0.5 واط

تنسيق الصوت: BLUETOOTH

  • SBC

    نعم

الملاءمة

  • مؤشر البطارية

    نعم

  • هاتف مزود بمكبر صوت

    نعم

  • أمر صوتي عبر الهاتف الذكي (Google Assistant،‏ Siri)

    نعم

  • قفل الأمان

    نعم

  • مؤشر LED

    نعم

الأبعاد/الأوزان

  • الحجم - السماعة (العرضxالارتفاعxالعمق)

    5.4 بوصات × 2.9 بوصة × 1.5 بوصة

  • الوزن الصافي- السماعة

    0.5 رطل

  • حجم العلبة الرئيسية (العرضxالارتفاعxالعمق)

    20.5 بوصة × 6.7 بوصات × 9.8 بوصات

  • الوزن الكلي- العبوة

    1.8 رطل

الملحقات المرفقة

  • دليل الإرشادات

    نعم

  • بطاقة ضمان

    نعم

  • كابل USB من النوع C

    نعم

  • حزام

    نعم

الضمان

  • ضمان محدود

    سنة واحدة على الأجزاء والاستخدام

  • اللون

    أزرق داكن

  • بلد المنشأ

    الصين

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 