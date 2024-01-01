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XBOOM360 XO3
جميع المواصفات
الابعاد
-
العرض×الارتفاع×العمق (مم)
165×327×165
الصوت
-
إجمالي الجهد
25 وات (سماعة الذبذبات المنخفضة (ووفر)) + 25 وات (سماعة الذبذبات العالية (تويتر))
-
هيكل مكبر الصوت الهيكل
سماعة الذبذبات العالية (تويتر)، سماعة الذبذبات المتوسطة، سماعة الذبذبات المنخفضة (ووفر) (ثلاثي الاتجاهات)
-
القنوات
1.1 قناة (صوت محيطي 360 درجة)
-
سماعة الذبذبات المنخفضة (ووفر)
سماعة الذبذبات المنخفضة (ووفر) بقطر 4 بوصات/ سماعة الذبذبات المتوسطة بقطر بوصتين
-
سماعة الذبذبات العالية (تويتر)
القبة بقطر بوصة واحدة
-
المشع غير النشط
المشع غير النشط المزدوج
الإضاءة
-
الإضاءة المزاجية
نعم
الراحة
-
الماء/ الغبار
IP54
-
وقت الشحن/ عمر البطارية
5 ساعات/ حتى 24 ساعة
بلوتوث
-
الإصدار
5.1
-
صوت Bluetooth
برنامج فك ترميز النطاق الفرعي (SBC)، برنامج فك ترميز الصوت المتقدم (AAC)
البيئة
-
منتج صديق للبيئة
نعم
-
نجمة الطاقة
نعم
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