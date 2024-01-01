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تليفزيون مقاس 32 بوصه عالى الوضوح

المواصفات

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تليفزيون مقاس 32 بوصه عالى الوضوح

32CS480

تليفزيون مقاس 32 بوصه عالى الوضوح

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جميع المواصفات

خصائص الشاشه

  • BLU Type

    CCFL

  • دقه الصوره

    1366x768

  • مقاس الشاشه بالبوصه

    32

  • مقاس الشاشه بالسنتيمتر

    80

الصوره

  • Just Scan (0% overscan)

    ( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p

  • AV Mode

    3 Modes(Cinema / Sport / Game)

  • خاصيه Picture Wizard II

    نعم

  • نسبه التباين

    8 modes( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Zoom, Cinema Zoom 1)

  • أنماط الصوره

    8 Modes (Vivid,Standard,Natural,Cinema,Sport,Game, Expert1, Expert2)

الصوت

  • مخرج الصوت

    10W+10W

  • نظام السماعات

    سماعتين بإتجاه واحد

  • نظام الصوت المحيط

    صوت محيط لا نهائى

  • وضع الصوت

    نعم (5 أوضاع)

  • الصوت الواضح 2

    نعم

نظام الإرسال

  • Analog

    (PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)

  • Digital(DVB-T)

    نعم

الشبكه

  • خاصيه SIMPLINK (HDMI CEC)

    نعم

USB2.0

  • صور

    (JPEG)

  • DiVX (SD/HD/HD Plus)

    Divx HD

مواصفات خاصه

  • خاصيه Smart Energy Saving

    نعم

  • خاصيه Input Labeling

    نعم

  • خاصيه Quick View (Flashback)

    نعم

القائمه

  • القائمه السريعه

    نعم

البرامج

  • الموالفه الأوتوماتيكيه

    نعم

  • حذف البرنامج - تعديل البرنامج

    نعم

  • تعديل إسم البرنامج

    نعم

  • برمجه القنوات المفضله

    نعم

الوقت و الساعه

  • ساعه أوتوماتيكيه

    نعم

  • تشغيل تلقائى -إيقاف تلقائى

    نعم

  • مؤقت النوم

    نعم

  • إيقاف تلقائى

    نعم

الواجهه الجانبيه

  • USB 2.0

    1

  • HDMI In

    1

  • CI Slot

    1

  • Headphone out

    1

الواجهه الخلفيه

  • RF In

    1

  • Component In (Y,Pb,Pr) + Audio

    1

  • HDMI In

    2

  • RGB In (D-sub 15pin) - PC

    1

  • Digital Audio Out (Optical)

    1

  • AV In

    1

  • RS232C

    1

جهاز الريموت

  • النوع

    C-con

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