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شاشة إل جي LED LCD السلسلة E60

المواصفات

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شاشة إل جي LED LCD السلسلة E60

E1960S

شاشة إل جي LED LCD السلسلة E60

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جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • حجم الشاشة

    18.5 بوصة

  • نوع الشاشه

    TN

  • وقت الاستجابة

    5 ميللي من الثانية

  • الدقة

    1366X768

  • السطوع

    250 قنديلة/مترمربع

  • نسبة التباين

    5,000,000:1 (DFC)

  • زاويه الرؤيه

    170/160

  • نسبة الطول للعرض

    16:9

  • الوان العرض

    16.7 مليون لون

  • السطح

    Anti-Glare

المدخلات/المخرجات

  • مدخل اشاره صوره

    نعم

الطاقة

  • نوع الطاقة

    Adaptor/100~240V

  • rmal On(نمطي)

    17 وات

  • إغلاق التيار المباشر- الأقصى

    أقل من 0.5 وات

التردد

  • تناظرى

    30~83kHz/56~75Hz

آلي

  • مائل

    نعم/ -5 درجات (للأمام) ~ 15 درجة للخلف

الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع) - مللي متر

  • الجهاز بالحامل

    442(عرض)x162(عمق)x355(ارتفاع)

  • الجهاز بدون الحامل

    442(عرض)x31(عمق)x351(ارتفاع)

  • الصندوق

    504(عرض)x413(عمق)x149(ارتفاع)

الوزن - كجم

  • الجهاز بالحامل

    1.8

  • الجهاز بدون الحامل

    1.6

  • الصندوق

    3.3

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