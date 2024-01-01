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سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LK5100 من LG، تلفزيون LED تقنية Full HD.
جميع المواصفات
شاشة العرض
-
نوع شاشة العرض
LED
-
حجم الشاشة
43
-
الدقة
1920*1080 (43 بوصة)
-
TruMotion / معدل التحديث
50 هرتز
الفيديو(جودة الصورة)
-
محسِّن الألوان
اللون الديناميكي
-
أداة ضبط المستوى
أداة ضبط مستوى الدقة
-
تقليل التشويش
تقليل التشويش (NR)
الصوت
-
الخرج
10 واط
-
القناة
2.0ch
-
الاتجاه
تشغيل لأسفل
-
الوضع المحيطي
محيطي افتراضي
-
الصوت الواضح
الصوت الواضح
-
موالفة الصوت بلمسة واحدة
نوع تركيب التلفزيون
-
أداة فك ترميز DTS
نعم (بحاجة إلى التحقق من R&D)
-
ترميز الصوت
AC3 (Dolby رقمي)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، WMA (راجع الدليل)
الملاءمة الذكية
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
أحادي
-
الوصول السريع
نعم
الميزة الإضافية
-
التسجيل الرقمي
نعم
استقبال البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
DVB-T2/C/S2
-
الأرضي
DVB-T2
-
الكابل
DVB-C
-
القمر الصناعي
DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
نعم
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
نعم
-
[DVB] الترجمة
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
نعم
-
EPG (8 أيام)
نعم
المقبس
-
HDMI
1 (خلفي) / 1 (جانبي)
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
نعم
-
USB
1 (جانبي)
-
المكوّن
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل المركّب (صوت/صورة)
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل RF
2 (خلفي، RF/Sat)
1(خلفي، RF)
-
SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)
نعم (خلفي)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مصدر الإمداد بالطاقة
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
دون 0.5 واط
الملحق
-
الريموت
L-con
-
البطاريات
نعم
(AAA x 2EA)
-
كابل الطاقة
نعم (محوّل)
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