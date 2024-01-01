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سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LK5100 من LG، تلفزيون LED تقنية Full HD.

المواصفات

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سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LK5100 من LG، تلفزيون LED تقنية Full HD.

43LK5100PVB

سلاسل تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LK5100 من LG، تلفزيون LED تقنية Full HD.

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جميع المواصفات

شاشة العرض

  • نوع شاشة العرض

    LED

  • حجم الشاشة

    43

  • الدقة

    1920*1080 (43 بوصة)

  • TruMotion / معدل التحديث

    50 هرتز

الفيديو(جودة الصورة)

  • محسِّن الألوان

    اللون الديناميكي

  • أداة ضبط المستوى

    أداة ضبط مستوى الدقة

  • تقليل التشويش

    تقليل التشويش (NR)

الصوت

  • الخرج

    10 واط

  • القناة

    2.0ch

  • الاتجاه

    تشغيل لأسفل

  • الوضع المحيطي

    محيطي افتراضي

  • الصوت الواضح

    الصوت الواضح

  • موالفة الصوت بلمسة واحدة

    نوع تركيب التلفزيون

  • أداة فك ترميز DTS

    نعم (بحاجة إلى التحقق من R&D)

  • ترميز الصوت

    AC3 (Dolby رقمي)، EAC3‏، HE-AAC‏، AAC‏، MP2‏، MP3‏، PCM‏، WMA (راجع الدليل)

الملاءمة الذكية

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    أحادي

  • الوصول السريع

    نعم

الميزة الإضافية

  • التسجيل الرقمي

    نعم

استقبال البث

  • استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    DVB-T2/C/S2

  • الأرضي

    DVB-T2

  • الكابل

    DVB-C

  • القمر الصناعي

    DVB-S2

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • صفحة قناة المعلومات

    نعم

  • قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] الترجمة

    نعم

  • AD (الوصف الصوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم

المقبس

  • HDMI

    1 (خلفي) / 1 (جانبي)

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • USB

    1 (جانبي)

  • المكوّن

    نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

  • دخل المركّب (صوت/صورة)

    نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

  • دخل RF

    2 (خلفي، RF/Sat)
    1(خلفي، RF)

  • SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

    نعم (خلفي)

الطاقة والحفاظ على البيئة

  • مصدر الإمداد بالطاقة

    100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

الملحق

  • الريموت

    L-con

  • البطاريات

    نعم
    (AAA x 2EA)

  • كابل الطاقة

    نعم (محوّل)

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