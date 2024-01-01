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تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 الذكي مقاس65 بوصة

تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 الذكي مقاس65 بوصة

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المنظر الأمامي لـ تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 الذكي مقاس65 بوصة 65NU8E0B6LA
يُظهر جهاز LG NANO 4K UHD AI NU85 في الصور الأمامية والجانبية شاشة مقاس 65 بوصة بعرض 1447 ملم وارتفاع 838 ملم وارتفاع 901 ملم مع الحامل وعمق 70.8 ملم ومساحة الحامل 1185 × 269 ملم.
يعرض LG NANO 4K UHD AI NU85 المزود بتقنية Nano Detail Enhancer صورة ريشة، مدعومًا بمعالج alpha AI الذي يكتشف التفاصيل الدقيقة لتحسين التباين والعمق وتقديم صورة 4K أكثر وضوحًا وثلاثية الأبعاد.
يبرز LG NANO 4K UHD AI NU85 HDR10 Pro في صورة منقسمة تقارن بين SDR وHDR10 Pro، حيث يكشف عن إضاءة أكثر سطوعًا وظلال أعمق وتباينًا محسّنًا في مشهد غروب الشمس على البحيرة للحصول على تفاصيل ووضوح أكثر ثراءً.
يتألق معالج alpha 7 AI Processor 4K Gen9 في LG NANO 4K UHD AI NU85 في وسط لوحة دوائر كهربائية صفراء، مما يبرز معالجة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً وقوة التي تعزز وضوح الصورة بدقة 4K مع تحسين التباين والعمق.
يتيح LG NANO 4K UHD AI NU85 إمكانية الترقية الفائقة إلى 4K باستخدام تقنية Dynamic Tone Mapping، حيث يعرض صورة مقربة لزهور بينما تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بتحسين كل إطار لتعزيز ملمس البشرة والتفاصيل الدقيقة والألوان الطبيعية بدقة تصل إلى 4K.
يظهر LG Shield على شاشة LG QNED evo AI QNED85، مع شعار LG Shield في المنتصف، وأيقونات الأمان أدناه، وشارة 2026 CES Innovation Awards Honoree أعلاه، والتي تمثل حماية البيانات والنظام.
تعترف شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي بالبحث متعدد الذكاء الاصطناعي باستخدام Google Gemini وMicrosoft Copilot.
تنتقل الشاشة الرئيسية لتلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 إلى واجهة قنوات LG Channels، لعرض قنوات تلفزيونية مباشرة وأفلام مجانية ومحتوى حصري. فهو يسلط الضوء على الوصول المباشر إلى مئات خيارات الترفيه دون دفع أو اشتراك أو جهاز استقبال.
يعرض تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 توقعات رياضية عبر AI Concierge أثناء بث مباشر لمباراة كرة قدم، مع لوحة ذكية على الشاشة تقدم تنبؤات وتحليلات للمباراة وبيانات الدوري، مما يُظهر كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقّع نتائج المباريات.
يُظهر LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay مشهدًا مكثفًا من لعبة سريعة الوتيرة مع مقارنة تسلط الضوء على الحركة الأكثر سلاسة، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 60Hz وVRR وALLM وHGiG وGeForce NOW.
يظهر LG NANO 4K UHD AI NU85 من الخلف، ويكشف عن لوحة خلفية معدنية ذات حواف أفقية متساوية المسافات تضفي مظهرًا أنيقًا ومنظمًا وتؤكد على تصميم التدفق الخطي عبر السطح بأكمله.
المنظر الأمامي لـ تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 الذكي مقاس65 بوصة 65NU8E0B6LA
يُظهر جهاز LG NANO 4K UHD AI NU85 في الصور الأمامية والجانبية شاشة مقاس 65 بوصة بعرض 1447 ملم وارتفاع 838 ملم وارتفاع 901 ملم مع الحامل وعمق 70.8 ملم ومساحة الحامل 1185 × 269 ملم.
يعرض LG NANO 4K UHD AI NU85 المزود بتقنية Nano Detail Enhancer صورة ريشة، مدعومًا بمعالج alpha AI الذي يكتشف التفاصيل الدقيقة لتحسين التباين والعمق وتقديم صورة 4K أكثر وضوحًا وثلاثية الأبعاد.
يبرز LG NANO 4K UHD AI NU85 HDR10 Pro في صورة منقسمة تقارن بين SDR وHDR10 Pro، حيث يكشف عن إضاءة أكثر سطوعًا وظلال أعمق وتباينًا محسّنًا في مشهد غروب الشمس على البحيرة للحصول على تفاصيل ووضوح أكثر ثراءً.
يتألق معالج alpha 7 AI Processor 4K Gen9 في LG NANO 4K UHD AI NU85 في وسط لوحة دوائر كهربائية صفراء، مما يبرز معالجة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً وقوة التي تعزز وضوح الصورة بدقة 4K مع تحسين التباين والعمق.
يتيح LG NANO 4K UHD AI NU85 إمكانية الترقية الفائقة إلى 4K باستخدام تقنية Dynamic Tone Mapping، حيث يعرض صورة مقربة لزهور بينما تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بتحسين كل إطار لتعزيز ملمس البشرة والتفاصيل الدقيقة والألوان الطبيعية بدقة تصل إلى 4K.
يظهر LG Shield على شاشة LG QNED evo AI QNED85، مع شعار LG Shield في المنتصف، وأيقونات الأمان أدناه، وشارة 2026 CES Innovation Awards Honoree أعلاه، والتي تمثل حماية البيانات والنظام.
تعترف شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي بالبحث متعدد الذكاء الاصطناعي باستخدام Google Gemini وMicrosoft Copilot.
تنتقل الشاشة الرئيسية لتلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 إلى واجهة قنوات LG Channels، لعرض قنوات تلفزيونية مباشرة وأفلام مجانية ومحتوى حصري. فهو يسلط الضوء على الوصول المباشر إلى مئات خيارات الترفيه دون دفع أو اشتراك أو جهاز استقبال.
يعرض تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 توقعات رياضية عبر AI Concierge أثناء بث مباشر لمباراة كرة قدم، مع لوحة ذكية على الشاشة تقدم تنبؤات وتحليلات للمباراة وبيانات الدوري، مما يُظهر كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقّع نتائج المباريات.
يُظهر LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay مشهدًا مكثفًا من لعبة سريعة الوتيرة مع مقارنة تسلط الضوء على الحركة الأكثر سلاسة، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 60Hz وVRR وALLM وHGiG وGeForce NOW.
يظهر LG NANO 4K UHD AI NU85 من الخلف، ويكشف عن لوحة خلفية معدنية ذات حواف أفقية متساوية المسافات تضفي مظهرًا أنيقًا ومنظمًا وتؤكد على تصميم التدفق الخطي عبر السطح بأكمله.

الميزات الرئيسية

  • يعمل Nano Detail Enhancer على تحسين النسيج والعمق للحصول على صورة 4K أكثر واقعية
  • يتميز تصميم التدفق الخطي بلمسة نهائية نقية ومتينة مُصممة لإكمال مساحتك
  • أنظمة webOS الحائزة على جوائز توفر تجارب ذكاء اصطناعي متقدمة - مدعومة من Google Gemini وMicrosoft Copilot.
  • AI Hub يوفر تجربة ذكية ومخصصة، محمية بواسطة LG Shield
  • الماجيك ريموت غير موجود داخل الكرتونة، ويمكن شراؤه منفصلًا.
المزيد

لماذا LG NANO 4K UHD؟

يعرض LG NANO 4K UHD AI NU85 المزود بتقنية Nano Detail Enhancer صورة لريشة، مدعومًا بمعالج alpha AI Processor الذي يكتشف القوام وحجم الألوان لتحسين التفاصيل الدقيقة وتقديم جودة صورة 4K أكثر وضوحًا وحيوية.

Nano Detail Enhancer

يتم عرض LG NANO 4K UHD AI NU85 بتصميم التدفق الخطي من زوايا متعددة، مع عرض اللوحة الخلفية في الأعلى، ومشهد غرفة معيشة مثبتة على الحائط في أسفل اليسار، ولقطة مقربة للجزء الخلفي المعدني المضلع في أسفل اليمين.

تصميم التدفق الخطي

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام.

مؤمن بواسطة LG Shield

يُعرض LG NANO 4K UHD AI NU85 مع نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز، على خلفية داكنة تتضمّن شعاري Microsoft Copilot وGoogle Gemini، مما يشير إلى دعم خدمات الذكاء الاصطناعي المتوفرة عبر واجهة التلفزيون.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

يوفر تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 مع قنوات LG Channels ترفيهًا مجانيًا لا حصر له، بما في ذلك قنوات التلفزيون المباشرة والأفلام والمحتوى الحصري، مع إمكانية الوصول المباشر إلى مجموعة واسعة من خيارات المشاهدة.

LG Channels - ترفيه مجاني بلا حدود

كيف ترفع تقنية LG NANO 4K UHD الوضوح والتفاصيل؟

تم تصميم LG NANO 4K UHD للكشف عن التفاصيل الغنية في كل مشهد. يقوم Nano Detail Enhancer بتحليل كل إطار لتحسين التباين والتفاصيل والسطوع على المستوى النانوي. توفر خوارزميات الترقية المتطورة دقة تصل إلى 4K. شاهد محتواك المفضل بجودة أوضح وأفضل.

Nano Detail Enhancer

تنقي التباين للحصول على عمق أكثر حيوية

مدعوم بمعالج alpha AI Processor، يقوم التلفزيون بتحليل الصور لإظهار التفاصيل الدقيقة، مما يعزز التباين والعمق لتقديم مشاهد أكثر ثلاثية الأبعاد.

يعرض LG NANO 4K UHD AI NU85 المزود بتقنية Nano Detail Enhancer صورة ريشة، مدعومًا بمعالج alpha AI الذي يكتشف التفاصيل الدقيقة لتحسين التباين والعمق وتقديم صورة 4K أكثر وضوحًا وثلاثية الأبعاد.

HDR10 Pro

تفاصيل نابضة بالحياة وتباين أعمق في كل مشهد

يوفر تنسيق HDR10 Pro لدينا تظليلات أكثر سطوعًا وظلال أعمق. انغمس في مشاهد أكثر سطوعًا بتفاصيل أكثر ثراءً. 1)

يبرز LG NANO 4K UHD AI NU85 HDR10 Pro في صورة منقسمة تقارن بين SDR وHDR10 Pro، حيث يكشف عن إضاءة أكثر سطوعًا وظلال أعمق وتباينًا محسّنًا في مشهد غروب الشمس على البحيرة للحصول على تفاصيل ووضوح أكثر ثراءً.

يبرز LG NANO 4K UHD AI NU85 HDR10 Pro في صورة منقسمة تقارن بين SDR وHDR10 Pro، حيث يكشف عن إضاءة أكثر سطوعًا وظلال أعمق وتباينًا محسّنًا في مشهد غروب الشمس على البحيرة للحصول على تفاصيل ووضوح أكثر ثراءً.

مُعالج alpha 7 AI Processor 4K Gen9

تمت ترقيتها لمعالجة أكثر ذكاءً وقوة

يعمل معالج alpha 7 AI Processor، المدفوع بقوة وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية المحسّنة، على تحسين الصورة بدقة النانو لتوفير وضوح 4K مع تباين محسّن وعمق ثلاثي الأبعاد.

يتألق معالج alpha 7 AI Processor 4K Gen9 في LG NANO 4K UHD AI NU85 في وسط لوحة دوائر كهربائية صفراء، مما يبرز معالجة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً وقوة التي تعزز وضوح الصورة بدقة 4K مع تحسين التباين والعمق.

يتألق معالج alpha 7 AI Processor 4K Gen9 في LG NANO 4K UHD AI NU85 في وسط لوحة دوائر كهربائية صفراء، مما يبرز معالجة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً وقوة التي تعزز وضوح الصورة بدقة 4K مع تحسين التباين والعمق.

لماذا تلفزيون LG AI TV؟

يحسِّن تلفزيون LG AI TV الصورة والصوت مع جعل كل يوم أكثر ذكاءً باستخدام AI Hub المخصص

استكشف المزيد عن تلفزيون LG AI TV

اكتشف 3 مزايا مميزة لـ AI Hub

البحث المتقدم متعددة نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام ‏Google Gemini‏ و‏Microsoft Copilot‏

ما عليك سوى قول ما تبحث عنه، ثم تحديد نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يناسبك. يتصل النظام بنماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة لتقديم نتائج أوسع وأكثر ملاءمة.8)

احصل على توصيات ومعلومات مخصصة للمحتوى

يقترح AI Concierge المحتوى والتحديثات المصممة خصيصًا لاهتماماتك. يقدم "في هذا المشهد" توصيات ومعلومات ذات صلة بناءً على ما تشاهده، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي البحث عن الصور وإنشائها.9)

يتعرف تلفزيون LG AI TV على صوتك وينتقل بك إلى My Page المصممة خصيصًا لك!

بالانتقال إلى My Page، يمكنك رؤية كل شيء في لمحة، من الطقس والتقويم وعناصر واجهة المستخدم إلى درجاتك الرياضية المفضلة.10)

تظهر شارة Honoree CES Innovation Awards 2026 على خلفية داكنة. يتم التعرف على Multi-AI Architecture في فئة الذكاء الاصطناعي.

تظهر شارة Honoree CES Innovation Awards 2026 على خلفية داكنة. يتم التعرف على Multi-AI Architecture في فئة الذكاء الاصطناعي.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

نظام التشغيل webOS الحائزة على جوائز أصبح الآن مؤمَّنًا عبر LG Shield

تظهر شارة AVForums Editor’s Choice على خلفية داكنة لنظام LG webOS 25، الذي يحمل اسم أفضل نظام تلفزيون ذكي 2025/2026.

تظهر شارة AVForums Editor’s Choice على خلفية داكنة لنظام LG webOS 25، الذي يحمل اسم أفضل نظام تلفزيون ذكي 2025/2026.

8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي 

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام. كما يتم عرض شارة CES Innovation Awards 2026 Honoree.

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام. كما يتم عرض شارة CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

أمان يمكنك الوثوق به

تضمن التقنيات الأساسية السبعة من LG Shield بقاء بياناتك آمنة مع تخزين وإدارة البيانات الآمنة، وخوارزميات التشفير الآمنة، وسلامة البرامج المضمونة، ومصادقة المستخدم والتحكم في الوصول، ونقل البيانات الآمن، والكشف عن الأحداث الأمنية والاستجابة لها، وإدارة التحديثات الآمنة.

أمان يمكنك الوثوق به اكتشف المزيد عن LG Shield

webOS Re:New Program

إمكانية ترقية تلفزيونك حتى 5 سنوات مجانًا13)

يتم عرض حماية LG الرباعية من خلال أربعة أيقونات حماية على خلفية صفراء. تتميز كل أيقونة بحماية من ضربات البرق، والحماية من الرطوبة، والحماية من الارتفاع المفاجئ في التيار، وحماية webOS مع LG Shield.

يتم عرض حماية LG الرباعية من خلال أربعة أيقونات حماية على خلفية صفراء. تتميز كل أيقونة بحماية من ضربات البرق، والحماية من الرطوبة، والحماية من الارتفاع المفاجئ في التيار، وحماية webOS مع LG Shield.

حماية LG الرباعية

تم تصميم تلفزيون LG ليدوم طويلًا بفضل حماية LG الرباعية

من الأجهزة إلى البرامج، تتم حماية تلفزيون LG TV. المكثفات المدمجة توفر حماية ضد الجهود العالية بما في ذلك الصواعق، بينما تم تصميم أشباه الموصلات بتقنية مقاومة لارتفاعات الجهد المفاجئة. يحمي جل السيليكون والطلاءات الواقية الرقائق من الرطوبة وحتى بياناتك تظل آمنة ومأمونة مع LG Shield.

تنتقل الشاشة الرئيسية لتلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 إلى واجهة قنوات LG Channels، لعرض قنوات تلفزيونية مباشرة وأفلام مجانية ومحتوى حصري. فهو يسلط الضوء على الوصول المباشر إلى مئات خيارات الترفيه دون دفع أو اشتراك أو جهاز استقبال.

LG Channels

ترفيه مجاني بلا حدود

تجمع قنوات LG Channels محتوى متنوعًا من مختلف المنصات في مركز واحد مجانًا، مما يجعل العثور على المحتوى الذي تحبه أسهل من أي وقت مضى. ابدأ المشاهدة دون تكاليف مخفية أو تثبيت جهاز استقبال.15)

شاشة LG NANO 4K UHD AI NU85 المزودة بخاصية "إمكانات الاتصال الذكي" تعرض واجهة Home Hub على الشاشة، مما يعرض الاتصالات بـ LG ThinQ، مع لوحات للتلفزيون والأجهزة والتطبيقات في تخطيط تحكم واحد.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

إمكانات الاتصال الذكي

Home Hub،  كل أجهزتك الذكية في مكان واحد

يجمع Home Hub جميع أجهزتك الذكية معًا. اتصل بأجهزة إنترنت الأشياء في منزلك وتحكم فيها وتفاعل معها بسلاسة عبر الأنظمة البيئية الذكية المدعومة.16)

اكتشف تحفًا فنية لا حدود لها مع LG Gallery+

LG Gallery+

صمم مساحتك باستخدام مجموعة متنوعة من المحتويات للاختيار من بينها

يتيح لك LG Gallery+ الوصول إلى أكثر من 100 عمل فني ومقاطع فيديو محيطة ومحتوى مرئي آخر لرفع مساحتك. مع تحديثات المكتبة المنتظمة، يمكنك تخصيص منزلك بمحتوى منسق يعكس أسلوبك.18)

يعرض LG Gallery+ مع خاصيتي BGM وMusic Lounge في تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 مشهد "مساء الغابة" لبحيرة وسط الغابة على الشاشة، مع ظهور لوحة واجهة المستخدم الخاصة بـ Music Lounge التي تتضمن موسيقى المزاج، وتشغيل البلوتوث، وعناصر التحكم.

BGM مع Music Lounge

اضبط الأجواء المناسبة مع الموسيقى

اخلق الأجواء المناسبة مع الموسيقى التي تطابق صورك. استخدم الموسيقى الموصى بها وفقًا لتفضيلاتك أو اتصل عبر Bluetooth لتشغيل مساراتك الخاصة.

يعرض تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 شبكة صور من Google Photos تتضمن لقطات عائلية، بينما يظهر على الهاتف قائمة ألبومات مع تفعيل ألبوم "رحلة العائلة".

يعرض تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 شبكة صور من Google Photos تتضمن لقطات عائلية، بينما يظهر على الهاتف قائمة ألبومات مع تفعيل ألبوم "رحلة العائلة".

صوري

يمكنك الوصول بسهولة إلى Google Photos وعرض ذكرياتك

قم بتوصيل حسابك على Google Photos بالتلفزيون بسهولة باستخدام هاتفك. يمكنك تخصيص مساحتك بسهولة باستخدام محتوى من مكتبة الصور لديك.21)

تم تثبيت تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 على جدار أخضر فوق وحدة تحكم حمراء، ويعرض لوحة معلومات تتضمن الطقس ونتائج المباريات وجدول التلفزيون وHome Hub.

لوحة المعلومات

ابقَ على اطلاع باستخدام لوحة معلومات مخصصة شاملة

اطلع على المعلومات المهمة في لمحة سريعة. احصل على تحديثات الطقس، والتنبيهات الرياضية، وشاهد تقويم Google Calendar، بل وقم أيضًا بإعداد إشعارات Home Hub، وعرض الحجوزات والمزيد.

وضع المعرض (Gallery Mode)

التبديل من التلفزيون إلى العمل الفني بسلاسة

مع تشغيل وضع المعرض، يمكن لتلفزيونك توفير الطاقة حتى أثناء عرض الأعمال الفنية التي اخترتها، مما يضفي لمسة من الأناقة والرقي على مساحتك.33)

تحكم ذاتي في السطوع

سطوع مثالي في أي إضاءة

يقوم التحكم في السطوع تلقائيًا بضبط مخرج الشاشة استنادًا إلى الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة واضحة ومريحة في أي بيئة.22)

مستشعر الحركة

يستجيب لوجودك

ميزة اكتشاف الحركة تتيح للتلفزيون الاستجابة بذكاء، مع تبديل الأوضاع بناءً على ما إذا كنت قريبًا أم لا.23)

تصميم يرتقي بمساحتك

تصميم التدفق الخطي

لمسة نهائية مُنقّاة ومتينة تكمل مساحتك

يتميز التلفزيون بلمسة نهائية معدنية عصرية مع وزن حقيقي وتصميم خطي أنيق مصمم للارتقاء بمساحتك.24)

يتم عرض LG NANO 4K UHD AI NU85 بتصميم التدفق الخطي من زوايا متعددة، مع عرض اللوحة الخلفية في الأعلى، ومشهد غرفة معيشة مثبتة على الحائط في أسفل اليسار، ولقطة مقربة للجزء الخلفي المعدني المضلع في أسفل اليمين.

انغمس في كل مباراة رياضية

التوقعات الرياضية من خلال AI Concierge

تلقي توقعات الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي

يحلل الذكاء الاصطناعي إحصائيات فريقك وأدائه لتوفير توقعات اللعبة. شجّع فريقك واستمتع بدعمه بهذه الرؤى التي تنتج عن الذكاء الاصطناعي.26)

TruMotion

نعومة الحركة التي تتكيف مع كل نوع

تضبط تقنية TruMotion مستوى الاهتزاز لتوفير قدر مناسب من التنعيم لتجربة مشاهدة طبيعية سواء للأفلام أو الرياضة أو غيرها.

Sports Alert

إعداد التنبيهات وعدم تفويت أي لحظة

تابع كل لحظة من لحظات الحدث. فعِّل التنبيهات لتصلك إشعارات بمواعيد مباريات فريقك ونتائجها والمزيد.

ادخل عالمًا متناغمًا لتحقيق الفوز

تجربة لعب فائقة

لعبة للفوز بأداء سلس

استمتع بتجربة ألعاب رائعة مع ميزة VRR حتى 60Hz. مع وحدة التحكم الأولى من نوعها المعتمدة من BT ULL والمقترنة بمعدل تحديث سريع، تصبح كل لحظة لعب أكثر متعة.28)

يُظهر LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay مشهدًا مكثفًا من لعبة سريعة الوتيرة مع مقارنة تسلط الضوء على الحركة الأكثر سلاسة، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 60Hz وVRR وALLM وHGiG وGeForce NOW.

يعرض تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 المزود بتقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth وحدة تحكم لاسلكية على الشاشة تحمل اسم "Razer Wolverine V3 Bluetooth"، مما يشير إلى دعم محسن لأجهزة التحكم عبر البلوتوث لتجربة لعب سريعة الاستجابة.
يتميز LG NANO 4K UHD AI NU85 بوابة LG Gaming Portal بتصميم مركز ألعاب، يجمع بين المحتوى المميز ومربعات الألعاب في واجهة موحدة تتوسع لتوفر الوصول إلى Xbox Cloud Gaming، وGeForce NOW وتطبيقات ألعاب webOS.
يعرض تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 المزود بميزة Game Dashboard وOptimizer شاشات ألعاب جنبًا إلى جنب مع قائمة على الشاشة لضبط إعدادات اللعب مثل معدل التحديث، وزمن الاستجابة، وأنماط العرض في الوقت الفعلي.
يعرض تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 المزود بتقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth وحدة تحكم لاسلكية على الشاشة تحمل اسم "Razer Wolverine V3 Bluetooth"، مما يشير إلى دعم محسن لأجهزة التحكم عبر البلوتوث لتجربة لعب سريعة الاستجابة.
يتميز LG NANO 4K UHD AI NU85 بوابة LG Gaming Portal بتصميم مركز ألعاب، يجمع بين المحتوى المميز ومربعات الألعاب في واجهة موحدة تتوسع لتوفر الوصول إلى Xbox Cloud Gaming، وGeForce NOW وتطبيقات ألعاب webOS.
يعرض تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU85 المزود بميزة Game Dashboard وOptimizer شاشات ألعاب جنبًا إلى جنب مع قائمة على الشاشة لضبط إعدادات اللعب مثل معدل التحديث، وزمن الاستجابة، وأنماط العرض في الوقت الفعلي.
زمن استجابة منخفض للغاية عبر Bluetooth

أول تلفزيون في العالم يدعم وحدات تحكم Bluetooth ذات زمن استجابة منخفض للغاية

استمتع بزمن استجابة منخفض للغاية، وألعاب سحابية عالية الأداء مع دعم وحدة التحكم في تقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth، مما يقلل تأخير الإدخال إلى أقل من 3.0m. استمتع بتحكم سلس وسريع الاستجابة يبدو تمامًا مثل الاتصال السلكي، حتى عند اللعب في السحابة.29)

بوابة LG للألعاب

مركزك المتكامل للألعاب - لا يلزم وجود وحدة تحكم

استكشف آلاف الألعاب من NVIDIA GeForce Now وتطبيقات webOS الأصلية والمزيد. يمكنك العثور بسهولة على الألعاب عن بُعد أو لوحة الألعاب وحتى التنافس مع اللاعبين الآخرين عبر وضع التحدي.30)

مُحسِّن الألعاب (Game Optimizer) ولوحة التحكم (Game Dashboard)

ضبط إعدادات اللعبة بسهولة لتناسب نمط لعبك

يمكنك تخصيص تجربة لعبك بسهولة باستخدام لوحة التحكم في اللعبة للتحكم السريع في الوقت الفعلي ومحسِّن الألعاب لضبط إعداداتك المفضلة بدقة. اضبط معدل التحديث وزمن الاستجابة والأوضاع المرئية لتحسين كل جلسة لعب بسهولة.

سينما حقيقية، محفوظة بتفاصيل دقيقة

يظهر LG NANO 4K UHD AI NU85 في الاستوديو بينما يقوم المخرج بتحرير فيلم على لوحة التحكم، مع ظهور شعار FILMMAKER MODE في أسفل اليسار.

يظهر LG NANO 4K UHD AI NU85 في الاستوديو بينما يقوم المخرج بتحرير فيلم على لوحة التحكم، مع ظهور شعار FILMMAKER MODE في أسفل اليسار.

FILMMAKER MODE

شاهد الأفلام كما أراد المخرج

يقوم وضع Filmmaker Mode بإيقاف المعالجة الإضافية والحفاظ على اللون والحركة ونسبة العرض إلى الارتفاع التي يختارها المخرج. يتم تشغيل الأفلام بنفس الشكل والمظهر المقصودين في الاستوديو.31)

ترفع مكبرات الصوت LG Soundbar من جودة كل مشهد بصوت محيطي أكثر ثراءً

WOW Orchestra

نظام صوت محيطي كامل من تلفزيون LG TV ومكبر الصوت Soundbar في تناغم وتزامن

من خلال مزامنة التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar كجهاز واحد، يعمل النظام على توسيع العمق والاتجاه للحصول على تجربة محيطية أكثر ثراءً.32)

يُظهر LG NANO 4K UHD AI NU85 مع WOW Orchestra قائد أوركسترا يقود أداءً على الشاشة، بينما تملأ الموجات الصوتية المتعددة الطبقات الصادرة من التلفزيون ومكبر الصوت الموجود أسفله الغرفة لتخلق تجربة صوت محيطي متزامن.

تجلس عائلة مع أطفالهم وأجدادهم معًا على أريكة في غرفة معيشة مشرقة، وهم يحملون جهاز التحكم عن بُعد ويشاهدون التلفزيون.

تجلس عائلة مع أطفالهم وأجدادهم معًا على أريكة في غرفة معيشة مشرقة، وهم يحملون جهاز التحكم عن بُعد ويشاهدون التلفزيون.

إمكانية الوصول (Accessibility)

الميزات المساعدة تجعل المشاهدة أكثر شمولية

تم تصميم تلفزيونات LG TV مع مراعاة إمكانية المساعدة (Accessibility)، حيث تشمل ميزات مثل فلتر ضبط الألوان، ودليل لغة الإشارة، ودعم الاتصال المباشر بأجهزة المساعدة الصوتية.

إخلاء المسؤولية

 

* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تختلف المواصفات والميزات حسب المنطقة والطراز والحجم.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

*يلزم وجود حساب LG وقبول الشروط والأحكام ذات الصلة للوصول إلى الخدمات والميزات الذكية القائمة على الشبكة، بما في ذلك تطبيقات البث. بدون حساب LG، لا تتوفر سوى توصيلات الجهاز الخارجية (على سبيل المثال عبر HDMI) والتلفزيون الأرضي/الهوائي (فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالفة). لا توجد رسوم لإنشاء حساب LG.

*قد يختلف المحتوى المعروض في هذه الصفحة عن المحتوى المتاح في خدمة Gallery+ الفعلية.

1)*HDR10 Pro ليس تنسيقًا ولكنه تخطيط النغمة الديناميكية الخاص بشركة LG المطبق إطارًا بإطار لمحتوى HDR10.

 

6)*تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*تتم ترقية الصور إلى جودة تشبه 4K. قد تختلف النتائج حسب دقة المصدر.

 

7)*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

 

8)*تتوفر ميزة AI Search (Copilot) في طرازات OLED/MRGB/QNED/NANO بدقة 4K UHD المزوّدة ببرنامج webOS Re:New Program، بما في ذلك الطرازات التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا.

*يلزم الاتصال بالإنترنت، وقد تخضع خدمات الذكاء الاصطناعي التي يقدمها الشريك للتغيير أو تتطلب اشتراكًا.

*قد تختلف هذه الميزة حسب المنطقة والطراز ولا تتوفر في البلدان التي لا يتوفر فيها دعم نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

 

9)*قد لا يتم دعم بعض هذه الميزات في مناطق أو طرازات معينة.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

*تتوفر بطاقة "في هذا المشهد" في البلدان التي تدعم دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).

*لا تتوفر بطاقة "يُعرض الآن" على Netflix وتطبيقات مقدمي المحتوى الأخرى، لذا لن يتم عرض البطاقة.

*تتوفر بطاقة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" في مناطق أو طرازات معينة.

 

10)* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم تقنية Voice ID حسب المنطقة والبلد، وهي متوفرة في تلفزيونات OLED وQNED وNANO بدقة 4K UHD الصادرة اعتبارًا من عام 2024، بالإضافة إلى تلفزيونات MRGB وFHD الصادرة اعتبارًا من عام 2026.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يمكن فتح القفل من قبل شخص ما بصوت مماثل، وإذا تغير الصوت لأسباب صحية أو عوامل أخرى، فقد لا يعمل التعرف بشكل فعال.

*قد تختلف عناصر واجهة المستخدم المقدمة حسب البلد وتخضع للتغيير أو الإيقاف دون إشعار مسبق.

*تتوفر ميزة My Page على أجهزة تلفزيون 2026 OLED وMRGB وQNED وNANO 4K UHD.

 

11)*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*في البلدان التي لا يتم فيها دعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قد لا يتوفر الوصول إلى التطبيق المعتمد على الصوت واستخدامه.

 

12)*يلزم تحديث الشبكة.

 

13)*webOS Re:New هو برنامج لترقية البرامج وهو متوفر في طرازات مختارة فقط. قد يختلف عدد الترقيات ومدة دعم Re:New حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

*قد يختلف جدول الترقية بالإضافة إلى الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*الميزات والمحتويات والخدمات المتوفرة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق وقد تختلف حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

 

15)*يختلف الدعم لبعض LG Channels حسب المنطقة.

 

16)*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

 

18)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*يلزم الاشتراك في LG Gallery+ للوصول إلى المحتوى والميزات الكاملة.

 

21)*تعمل الميزة عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Google Photos ولديك 10 صور على الأقل في التطبيق.

 

22)*قد تختلف مستشعرات السطوع حسب الطراز.

 

23)*لا تتوفر مستشعرات الحركة إلا في الطرازين W6 وG6 فقط.

 

24)*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

 

26)*بطاقة "في هذا المشهد" متوفرة في البلدان التي تدعم EPG.

*قد يختلف نطاق الدعم حسب البلد.

*المعلومات المقدمة من AI Concierge هي لأغراض إعلامية عامة فقط وقد لا تكون دقيقة. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام عن أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها اعتمادًا على هذه المعلومات.

 

28)*يعمل معدل التحديث 60Hz فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 60Hz.

*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

 

29)* في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

 

30)*قد يختلف الدعم لخدمات الألعاب السحابية.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

*يُباع جهاز التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

 

31)*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

 

32)*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

*قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فق

 

33)*يسري توفير الطاقة فقط عند تمكين كل من وضع المعرض والاستعداد الدائم. في حالة إيقاف تشغيل وضع الاستعداد دائمًا، سيستهلك وضع المعرض نفس مقدار الطاقة كما هو الحال عند تشغيل التلفزيون.

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المواصفات الأساسية

  • صورة (عرض) - نوع العرض

    4K UHD

  • صورة (عرض) - معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • الصورة (المعالجة) - معالج الصور

    معالج Alpha 7 المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 4K من الجيل التاسع

  • الصورة (المعالجة) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • صوتي - مخرج الصوت

    20W

  • صوتي - نظام السماعة

    2.0 channel

  • الأبعاد والأوزان - أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1447 x 838 x 70.8 ‎

  • الأبعاد والأوزان - وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎13.9 ‎

جميع المواصفات

الصورة (المعالجة)

  • وضع الصورة

    9 أوضاع

  • تحسين الصور بتقنية HDR بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    ترقية فائقة بدقة 4K

  • معالج الصور

    معالج Alpha 7 المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 4K من الجيل التاسع

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم

  • المعايرة التلقائية

    نعم

الألعاب

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم (حتى 60 هرتز)

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • وضع HGIG

    نعم

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

صوتي

  • ترميز الصوت

    AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)

  • مخرج الصوت

    20W

  • واو الأوركسترا

    نعم

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • اتجاه مكبر الصوت

    توزيع سفلى

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • صوت واضح برو

    نعم

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)

  • الضبط الصوتي التكيفي حسب البيئة (Adaptive Acoustic Tuning)

    جاهز (يحتاج ريموت سحري)

إمكانية الوصول

  • عاكس ألوان

    نعم

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎300 x 200 ‎

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1447 x 838 x 70.8 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎14.1 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎13.9 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎1185 x 269 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1447 x 901 x 269 ‎

  • وزن العبوة

    ‎19.9 ‎

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎1580 x 950 x 142 ‎

القوة

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

يحتوي على الإكسسوارات

  • سلك الطاقة

    نعم (قابل للفصل)

  • ريموت

    جهاز التحكم عن بُعد القياسي

BROADCASTING

  • استقبال التلفزيون الرقمي

    DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

الاتصال

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

  • مدخلات USB

    1ea (v 2.0)

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • دعم البلوتوث

    نعم (الإصدار 5.3)

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    2ea

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • مدخل HDMI

    3ea (يدعم eARC، ALLM)

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K UHD

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

تلفزيون ذكي

  • يعمل مع Apple Home

    نعم

  • يعمل مع Apple Airplay

    نعم

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • نظام التشغيل (OS)

    نظام تشغيل ويب أو إس 26

  • حماية إل جي (درع الحماية)

    نعم

  • LG Shield – نظام الحماية من LG

    نعم

  • معرض LG+ (LG Gallery+)

    نعم (يختلف توفر الخدمة المدفوعة حسب البلد)

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم (مع تطبيق LG ThinQ)

  • الصفحة الرئيسية

    نعم (LG Thinq)

  • Google Cast

    نعم

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • التعرف على بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي

    جاهز (يحتاج ريموت سحري)

  • معالج إعداد الصورة/الصوت بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • الريموت السحري الذكي

    جاهز (يحتاج ريموت سحري)

  • دردشة ذكية

    نعم

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