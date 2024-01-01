تلفزيون LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 الذكي مقاس65 بوصة

1)*HDR10 Pro ليس تنسيقًا ولكنه تخطيط النغمة الديناميكية الخاص بشركة LG المطبق إطارًا بإطار لمحتوى HDR10.

6)*تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*تتم ترقية الصور إلى جودة تشبه 4K. قد تختلف النتائج حسب دقة المصدر.

7)*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

8)*تتوفر ميزة AI Search (Copilot) في طرازات OLED/MRGB/QNED/NANO بدقة 4K UHD المزوّدة ببرنامج webOS Re:New Program، بما في ذلك الطرازات التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا.

*يلزم الاتصال بالإنترنت، وقد تخضع خدمات الذكاء الاصطناعي التي يقدمها الشريك للتغيير أو تتطلب اشتراكًا.

*قد تختلف هذه الميزة حسب المنطقة والطراز ولا تتوفر في البلدان التي لا يتوفر فيها دعم نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

9)*قد لا يتم دعم بعض هذه الميزات في مناطق أو طرازات معينة.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

*تتوفر بطاقة "في هذا المشهد" في البلدان التي تدعم دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).

*لا تتوفر بطاقة "يُعرض الآن" على Netflix وتطبيقات مقدمي المحتوى الأخرى، لذا لن يتم عرض البطاقة.

*تتوفر بطاقة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" في مناطق أو طرازات معينة.

10)* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم تقنية Voice ID حسب المنطقة والبلد، وهي متوفرة في تلفزيونات OLED وQNED وNANO بدقة 4K UHD الصادرة اعتبارًا من عام 2024، بالإضافة إلى تلفزيونات MRGB وFHD الصادرة اعتبارًا من عام 2026.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يمكن فتح القفل من قبل شخص ما بصوت مماثل، وإذا تغير الصوت لأسباب صحية أو عوامل أخرى، فقد لا يعمل التعرف بشكل فعال.

*قد تختلف عناصر واجهة المستخدم المقدمة حسب البلد وتخضع للتغيير أو الإيقاف دون إشعار مسبق.

*تتوفر ميزة My Page على أجهزة تلفزيون 2026 OLED وMRGB وQNED وNANO 4K UHD.

11)*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*في البلدان التي لا يتم فيها دعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قد لا يتوفر الوصول إلى التطبيق المعتمد على الصوت واستخدامه.

12)*يلزم تحديث الشبكة.

13)*webOS Re:New هو برنامج لترقية البرامج وهو متوفر في طرازات مختارة فقط. قد يختلف عدد الترقيات ومدة دعم Re:New حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

*قد يختلف جدول الترقية بالإضافة إلى الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*الميزات والمحتويات والخدمات المتوفرة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق وقد تختلف حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

15)*يختلف الدعم لبعض LG Channels حسب المنطقة.

16)*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

18)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*يلزم الاشتراك في LG Gallery+ للوصول إلى المحتوى والميزات الكاملة.

21)*تعمل الميزة عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Google Photos ولديك 10 صور على الأقل في التطبيق.

22)*قد تختلف مستشعرات السطوع حسب الطراز.

23)*لا تتوفر مستشعرات الحركة إلا في الطرازين W6 وG6 فقط.

24)*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

26)*بطاقة "في هذا المشهد" متوفرة في البلدان التي تدعم EPG.

*قد يختلف نطاق الدعم حسب البلد.

*المعلومات المقدمة من AI Concierge هي لأغراض إعلامية عامة فقط وقد لا تكون دقيقة. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام عن أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها اعتمادًا على هذه المعلومات.

28)*يعمل معدل التحديث 60Hz فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 60Hz.

*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

29)* في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

30)*قد يختلف الدعم لخدمات الألعاب السحابية.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

*يُباع جهاز التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

31)*FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

32)*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

*قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فق

33)*يسري توفير الطاقة فقط عند تمكين كل من وضع المعرض والاستعداد الدائم. في حالة إيقاف تشغيل وضع الاستعداد دائمًا، سيستهلك وضع المعرض نفس مقدار الطاقة كما هو الحال عند تشغيل التلفزيون.