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تلفزيون NanoCell من إل جي مقاس 55 بوصة من السلسلة NANO84، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط 4K لتصميمات شاشة السينما والمزود بإمكانية الإعتام المحلي بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS
*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
شاشة، نصفها في الظلام، ونصفها في الضوء، تعرض صورة لماكرون ملون. يتم ضبط السطوع على كل جانب.
AI Sound Pro
المساعد الذكي والاتصال
ترتقي LG NanoCell بالراحة إلى مستوى جديد مع دعم Amazon Alexa وApple AirPlay وHomekit. راقب الأجهزة المتصلة بسهولة، وتحقق من المعلومات على الفور تقريبًا بصوتك فقط.
جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.
ملفي التعريفي
قم بتعيين ملف تعريف شخصي لكل فرد من أفراد الأسرة للعثور بسرعة على المحتوى الذي تريده وتحديد التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر بسهولة.
*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.
صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.
التنبيهات الرياضية
لا تفوت التحديثات الخاصة بفرقك المفضلة وأهم المباريات.
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
* يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
مخرج سينمائي جالس على مكتب يستخدم شاشتين لتعديل ألوان الفيديو.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
HDR 10 Pro
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
*يلزم الاشتراك للوصول إلى Disney+.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
ميزة Game Optimizer & Dashboard
استمتع بتبسيط تجربة اللعب الخاصة بك. يمكنك الوصول إلى الإعدادات المختلفة في قائمة واحدة لتشغيل أسرع وأكثر سهولة.
يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة
يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.
مواصفات تغير قواعد اللعبة
استمتع بألعاب HDR عالية السرعة على تلفزيون NanoCell مع أحدث مواصفات الألعاب، بما في ذلك ALLM و eARC و HGiG. يساعدك نظام الصوت المحسن على الانغماس أكثر في اللعبة.
صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات العاملة في مجال صناعة الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات وإتاحتها للجمهور من أجل تحسين تجارب الألعاب الاستهلاكية في HDR.
صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix. تعد
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.
جميع المواصفات
النظام الأساسي
-
نظام التشغيل (OS)
webOS Smart TV
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
رباعي
-
المعالج الأساسي (SoC)
α5 Gen5 AI Processor 4K
-
نوع BLU
حافة
شاشة العرض
-
النوع
4K NanoCell
-
حجم الشاشة
55
-
الدقة
3840x2160
-
Color QNED / NanoCell
NANO
-
LCD (IPS، VA)
متعدد
-
وحدات بت الشاشة الملونة/مليار لون غني
نعم
-
ملونة/مجموعة كبيرة من الألوان
Nano Color
-
التباين/الإعتام
تعتيم محلي
-
معدل التحديث
معدل التحديث 60 هرتز
الفيديو وجودة الصورة
-
أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي
أداة ضبط مستوى 4K
-
التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي
نعم
-
تقنية HDR
تقنية HDR نشطة
-
HDR10 Pro - RF/HDMI/CP/USB (4K/2K)
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
HLG - RF/ HDMI/ CP/USB(4K/2K)
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
FILMMAKER MODE™
نعم
-
التخطيط الديناميكي لدرجة اللون/احترافي
التخطيط الديناميكي لدرجة اللون
-
HEVC
4K عند 60p، 10 بت
-
VP9 (أداة فك شفرة الفيديو)
4K عند 60p، 10 بت
-
AV1 (أداة فك شفرة الفيديو)
4K عند 60p، 10 بت
-
وضع HGIG
نعم
-
أداة تحسين الألعاب(VRR/ALLM/GameGenre PQ وAI Game Sound)
- / نعم / نعم
-
وضع الصورة
نعم 9 أوضاع
(حيوي، قياسي، بيئي، سينما، رياضة، ألعاب، صانع أفلام، (ISF) خبير (غرفة مشرقة)، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
الصوت وجودة الصوت
-
مكبر الصوت(إخراج الصوت)
20 واط
(10 واط لكل قناة)
-
القناة
2.0ch
-
الاتجاه
توجيه لأسفل
-
إخراج الصوت المتزامن (خرج مقبس إخراج بصري وHP)
نعم
-
AI Sound/Pro
AI Sound Pro
(Virtual 5.1.2 Up-mix)
-
الضبط الصوتي بالذكاء الاصطناعي
نعم
-
Clear Voice Pro
Clear Voice Pro
-
دعم صوت Bluetooth المحيطي
نعم
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة الصوت
نعم
-
ترميز الصوت
AC4، AC3(Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، WMA، apt-X
(راجع الدليل)
-
التحكم في وضع SoundBar
نعم
-
مشاركة وضع صوت التلفاز
نعم
وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية
-
ThinQ
نعم
-
التعرف الذكي على الصوت
نعم
(العربية/العبرية/التركية)
-
تحويل الكلام إلى نص
نعم
-
بحث صوتي من إل جي
نعم
-
AI Home
نعم
-
توصية الذكاء الاصطناعي
نعم
-
التعديل الذكي
نعم
-
لوحة معلومات المنزل
نعم
-
Apple Homekit
نعم
(باستثناء إيران والسودان وسوريا)
-
مشاركة الشاشة
نعم
-
ThinQ App
نعم
-
Airplay2
نعم
(باستثناء إيران والسودان وسوريا)
-
Next Picks
نعم
(Smart Tips فقط)
-
Magic Explorer
نعم
-
جهاز التحكم عن بُعد السحري
مدمج
-
الوصول السريع
نعم
-
التحكم الشامل
نعم
-
تشغيل الواقع الافتراضي 360 درجة
نعم
-
البحث عن المحتوى ذي الصلة
نعم
-
التطبيقات (LG Store)
نعم
-
DIAL
نعم
-
متصفح الويب
نعم
-
تشغيل التلفاز بواسطة الهاتف المحمول
نعم
-
تشغيل التلفاز عبر Wi-Fi
نعم
-
تشغيل البلوتوث المنخفض الطاقة
نعم
-
متصفح ملفات الشبكة
نعم
-
حظر الدخول إلى موقع ضار
نعم
-
Live Plus(خدمة ثنائية الجانب قائمة على ACR)
نعم
-
وضع الفنادق
نعم
-
التنبيه الرياضي
نعم
-
اكتشاف الموسيقى
نعم
-
المشاركة من غرفة إلى أخرى
نعم (استقبال)
-
إعدادات العائلة
نعم
-
USB
نعم
البث
-
استقبال تلفزيون رقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
نعم
-
أرضي
DVB-T2
-
كابل
DVB-C
-
فضائي
DVB-S2
-
استقبال تلفاز تناظري
نعم
-
بث البيانات (مواصفات البلد)
نعم
-
صفحة Teletext
نعم(2000 صفحة)
-
Teletext (علوي/Flof/قائمة)
نعم
-
ترجمة [DVB]
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
نعم
-
EPG (8 أيام)
نعم
(EPG عبر الإنترنت غير متاح)
التوصيل
-
HDMI
4 (جانبي)
-
الإصدار
HDMI 2.0
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
نعم
-
eARC/ARC (قناة إرجاع الصوت)
eARC (HDMI2)
-
USB
1 (خلفي)/1 (جانبي)
-
LAN
نعم (سفلي)
-
مدخل RF
2 (خلفي، RF/Sat)
-
SPDIF (مخرج الصوت الرقمي البصري)
نعم (خلفي)
-
Wifi
نعم (802.11ac)
-
بلوتوث
نعم (V5.0)
الطاقة وأخضر
-
إمداد الطاقة
تيار متردد 100~240 فولط، 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
أقل من 0.5 واط
-
وضع توفير الطاقة
نعم
-
مستشعر إضاءة أخضر
نعم
-
معيار الطاقة
نعم
الملحقات
-
جهاز التحكم عن بُعد
MR22GN (NFC)
-
البطاريات
نعم
(AA× 2 لكل منها)
-
كابل طاقة
نعم (منفصل)
الميزة الإضافية
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
16 لغة
(الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية، الفارسية)
-
آلة الزمن (DVR)
نعم
-
التسجيل الرقمي
نعم
-
DVR تناظري
نعم
-
تغيير الوقت
نعم
-
متوافق مع الحامل النحيف
نعم
إمكانية الوصول
-
التباين العالي
نعم
-
تدرج الرمادي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
بدون الحامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)
44.2x716x1233
-
مع الحامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)
271x781x1233
-
بدون الحامل (كجم)
16.3
-
مع الحامل (كجم)
17.9
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