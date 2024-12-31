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تلفزيون NanoCell من إل جي مقاس 55 بوصة من السلسلة NANO84، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط 4K لتصميمات شاشة السينما والمزود بإمكانية الإعتام المحلي بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

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تلفزيون NanoCell من إل جي مقاس 55 بوصة من السلسلة NANO84، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط 4K لتصميمات شاشة السينما والمزود بإمكانية الإعتام المحلي بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

55NANO846QA

تلفزيون NanoCell من إل جي مقاس 55 بوصة من السلسلة NANO84، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط 4K لتصميمات شاشة السينما والمزود بإمكانية الإعتام المحلي بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

(3)
front view

*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

تجربة مزهرة مع
جوهر الألوان النقية

اختبر الألوان من جديد مع Pure Colors و Real 4K على تلفزيون LG NanoCell.

تقنية NanoCell

تقنية الألوان الأساسية

تستخدم تقنية LG NanoCell الجسيمات النانوية لتصفية الألوان غير النقية من أطوال موجات RGB.

معالج (α5 Gen5 AI Processor 4K)

ألوان نقية أعيد تحسينها
وتعزيزها من خلال المعالجة

يقوم معالج (α5 Gen5 AI Processor 4K) بتحليل المحتوى الأصلي وتحسينه لتحسين الجودة.

التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي

يضبط سطوع شاشتك تلقائيًا لتلائم مستويات الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة مثالية في أي مكان.

شاشة، نصفها في الظلام، ونصفها في الضوء، تعرض صورة لماكرون ملون. يتم ضبط السطوع على كل جانب.

AI Sound Pro

استمتع بصوت غامر مع خاصية (AI Sound Pro). تقوم خوارزميات التعلم العميق بتقنية الذكاء الاصطناعي بتحويل قناتين من الصوت إلى صوت محيط افتراضي 5.1.2، مما يسمح بتزويد أي محتوى بصوت غني ومحسّن. كما تعمل خاصية (AI Sound Pro) أيضًا على ضبط إعدادات الصوت بناءً على نوع المحتوى الذي تستمتع به للحصول على تجربة صوتية ومرئية استثنائية بغض النظر عن أي شيء.
معركة ملحمية تدور على الشاشة. تعرض الأسهم صوتًا يتدفق من التلفزيون قادمًا من اتجاهات ومصادر متعددة.

A TV carries out commands spoken while pressing a button on a remote control, such as "Turn volume up."

ThinQ AI

ميزات مريحة وملائمة
تم تصميمها خصيصاً لتناسبك

يتميز تلفزيون LG NanoCell بواجهة ملائمة تعمل بالصوت ومخصصة تمامًا لك.

المساعد الذكي والاتصال

ترتقي LG NanoCell بالراحة إلى مستوى جديد مع دعم Amazon Alexa وApple AirPlay وHomekit. راقب الأجهزة المتصلة بسهولة، وتحقق من المعلومات على الفور تقريبًا بصوتك فقط.

جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها &quot;اعثر لي على مناظر طبيعية&quot;. توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.

*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.

يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.

ملفي التعريفي

قم بتعيين ملف تعريف شخصي لكل فرد من أفراد الأسرة للعثور بسرعة على المحتوى الذي تريده وتحديد التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر بسهولة.

تلفزيون LG NanoCell يعرض ثلاث صفحات حساب LG مختلفة للمستخدمين وتوصيات مخصصة.

*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.

صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.

التنبيهات الرياضية

لا تفوت التحديثات الخاصة بفرقك المفضلة وأهم المباريات.

يظهر إشعار اللعبة في الجزء السفلي من الشاشة. بعد النقر على &quot;مشاهدة&quot;، تتحول القناة إلى مباراة كرة قدم.

*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
* يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.

NanoCell Cinema

اجلب الخيال إلى منزلك

استمتع بأفلامك المفضلة بألوان نقية مذهلة على شاشة تلفزيون LG NanoCell الكبيرة جدًا.

وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)

استمتع بالأفلام كما أرادها المخرج، بدون تعديلات على البنية أو الإعدادات المرئية الأخرى للفيلم.

مخرج سينمائي جالس على مكتب يستخدم شاشتين لتعديل ألوان الفيديو.

*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

HDR 10 Pro

من خلال تطبيق تعيين نغمة ديناميكية على أساس لقطة بعد لقطة، يتم عرض جميع أنواع المحتوى بتباين أكبر للحصول على تجربة مشاهدة غامرة وأكثر تأثيرًا.

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

*يلزم الاشتراك للوصول إلى Disney+.

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

NanoCell Gaming

تبدأ ألعاب AAA هنا

انقل تجربتك إلى مستوى آخر من خلال ألعاب سريعة وسلسة، واشعر وكأنك منغمس حقًا في اللعبة.

ميزة Game Optimizer & Dashboard

استمتع بتبسيط تجربة اللعب الخاصة بك. يمكنك الوصول إلى الإعدادات المختلفة في قائمة واحدة لتشغيل أسرع وأكثر سهولة.

يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.

*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة

يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.

مواصفات تغير قواعد اللعبة

استمتع بألعاب HDR عالية السرعة على تلفزيون NanoCell مع أحدث مواصفات الألعاب، بما في ذلك ALLM و eARC و HGiG. يساعدك نظام الصوت المحسن على الانغماس أكثر في اللعبة.

صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.

*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات العاملة في مجال صناعة الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات وإتاحتها للجمهور من أجل تحسين تجارب الألعاب الاستهلاكية في HDR.

صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.

محتوى غير محدود،
ساعات من الاستمتاع

من خلال الوصول المباشر إلى خدمات البث الرئيسية، سوف تعثر على شيء مناسب لكل شخص.

*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix. تعد
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة

صندوق قابل لإعادة التدوير لتلفزيون LG NanoCell به أزهار ونباتات تنبت من أعلى الصندوق.

هناك أمر أخير
لتحبه في جهاز NanoCell

تمت إعادة تصميم عبوة LG NanoCell باستخدام طباعة أحادية اللون وصندوق قابل لإعادة التدوير.

*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.

تلفزيون LG QNED في غرفة مظلمة. مساحيق مصبوغة تخلق انفجارًا لألوان قوس قزح على التلفزيون.

اكتشف عوالم جديدة من
الألوان مع تلفزيون LG QNED TV

طباعة

جميع المواصفات

النظام الأساسي

  • نظام التشغيل (OS)

    webOS Smart TV

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    رباعي

  • المعالج الأساسي (SoC)

    α5 Gen5 AI Processor 4K

  • نوع BLU

    حافة

شاشة العرض

  • النوع

    4K NanoCell

  • حجم الشاشة

    55

  • الدقة

    3840x2160

  • Color QNED‏ / NanoCell

    NANO

  • LCD‏ (IPS‏، VA)

    متعدد

  • وحدات بت الشاشة الملونة/مليار لون غني

    نعم

  • ملونة/مجموعة كبيرة من الألوان

    Nano Color

  • التباين/الإعتام

    تعتيم محلي

  • معدل التحديث

    معدل التحديث 60 هرتز

الفيديو وجودة الصورة

  • أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي

    أداة ضبط مستوى ‎4K

  • التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • تقنية HDR

    تقنية HDR نشطة

  • HDR10 Pro - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB‏ (4K‏/2K)

    نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)

  • HLG - RF‏/ HDMI‏/ CP‏/‏USB‏(4K‏/2K)

    نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)

  • FILMMAKER MODE™‎

    نعم

  • التخطيط الديناميكي لدرجة اللون/احترافي

    التخطيط الديناميكي لدرجة اللون

  • HEVC

    4K عند 60p‏، 10 بت

  • VP9 (أداة فك شفرة الفيديو)

    4K عند 60p‏، 10 بت

  • AV1 (أداة فك شفرة الفيديو)

    4K عند 60p‏، 10 بت

  • وضع HGIG

    نعم

  • أداة تحسين الألعاب(VRR‏/ALLM‏/GameGenre PQ وAI Game Sound)

    - / نعم / نعم

  • وضع الصورة

    نعم 9 أوضاع
    (حيوي، قياسي، بيئي، سينما، رياضة، ألعاب، صانع أفلام، (ISF) خبير (غرفة مشرقة)، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

الصوت وجودة الصوت

  • مكبر الصوت(إخراج الصوت)

    20 واط
    (10 واط لكل قناة)

  • القناة

    2.0ch

  • الاتجاه

    توجيه لأسفل

  • إخراج الصوت المتزامن (خرج مقبس إخراج بصري وHP)

    نعم

  • AI Sound‏/Pro

    AI Sound Pro
    (Virtual 5.1.2 Up-mix)

  • الضبط الصوتي بالذكاء الاصطناعي

    نعم

  • Clear Voice Pro

    Clear Voice Pro

  • دعم صوت Bluetooth المحيطي

    نعم

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة الصوت

    نعم

  • ترميز الصوت

    AC4‏، AC3(Dolby Digital)‏، EAC3‏، HE-AAC‏، AAC‏، MP2‏، MP3‏، PCM‏، WMA‏، apt-X
    (راجع الدليل)

  • التحكم في وضع SoundBar

    نعم

  • مشاركة وضع صوت التلفاز

    نعم

وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية

  • ThinQ

    نعم

  • التعرف الذكي على الصوت

    نعم
    (العربية/العبرية/التركية)

  • تحويل الكلام إلى نص

    نعم

  • بحث صوتي من إل جي

    نعم

  • AI Home

    نعم

  • توصية الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • التعديل الذكي

    نعم

  • لوحة معلومات المنزل

    نعم

  • Apple Homekit

    نعم
    (باستثناء إيران والسودان وسوريا)

  • مشاركة الشاشة

    نعم

  • ThinQ App

    نعم

  • Airplay2

    نعم
    (باستثناء إيران والسودان وسوريا)

  • Next Picks

    نعم
    (Smart Tips فقط)

  • Magic Explorer

    نعم

  • جهاز التحكم عن بُعد السحري

    مدمج

  • الوصول السريع

    نعم

  • التحكم الشامل

    نعم

  • تشغيل الواقع الافتراضي 360 درجة

    نعم

  • البحث عن المحتوى ذي الصلة

    نعم

  • التطبيقات (LG Store)

    نعم

  • DIAL

    نعم

  • متصفح الويب

    نعم

  • تشغيل التلفاز بواسطة الهاتف المحمول

    نعم

  • تشغيل التلفاز عبر Wi-Fi

    نعم

  • تشغيل البلوتوث المنخفض الطاقة

    نعم

  • متصفح ملفات الشبكة

    نعم

  • حظر الدخول إلى موقع ضار

    نعم

  • Live Plus(خدمة ثنائية الجانب قائمة على ACR)

    نعم

  • وضع الفنادق

    نعم

  • التنبيه الرياضي

    نعم

  • اكتشاف الموسيقى

    نعم

  • المشاركة من غرفة إلى أخرى

    نعم (استقبال)

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • USB

    نعم

البث

  • استقبال تلفزيون رقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    نعم

  • أرضي

    DVB-T2

  • كابل

    DVB-C

  • فضائي

    DVB-S2

  • استقبال تلفاز تناظري

    نعم

  • بث البيانات (مواصفات البلد)

    نعم

  • صفحة Teletext

    نعم(2000 صفحة)

  • Teletext (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • ترجمة [DVB]

    نعم

  • AD (الوصف الصوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم
    (EPG عبر الإنترنت غير متاح)

التوصيل

  • HDMI

    4 (جانبي)

  • الإصدار

    HDMI 2.0

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • eARC‏/ARC (قناة إرجاع الصوت)

    eARC‏ (HDMI2)

  • USB

    1 (خلفي)/1 (جانبي)

  • LAN

    نعم (سفلي)

  • مدخل RF

    2 (خلفي، RF‏/Sat)

  • SPDIF (مخرج الصوت الرقمي البصري)

    نعم (خلفي)

  • Wifi

    نعم (802.11ac)

  • بلوتوث

    نعم (V5.0)

الطاقة وأخضر

  • إمداد الطاقة

    تيار متردد 100~240 فولط، 50/60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    أقل من 0.5 واط

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • مستشعر إضاءة أخضر

    نعم

  • معيار الطاقة

    نعم

الملحقات

  • جهاز التحكم عن بُعد

    MR22GN‏ (NFC)

  • البطاريات

    نعم
    (AA‏× 2 لكل منها)

  • كابل طاقة

    نعم (منفصل)

الميزة الإضافية

  • لغة العرض على الشاشة (OSD)

    16 لغة
    (الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية، الفارسية)

  • آلة الزمن (DVR)

    نعم

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • DVR تناظري

    نعم

  • تغيير الوقت

    نعم

  • متوافق مع الحامل النحيف

    نعم

إمكانية الوصول

  • التباين العالي

    نعم

  • تدرج الرمادي

    نعم

  • عكس الألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • بدون الحامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    44.2x716x1233

  • مع الحامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    271x781x1233

  • بدون الحامل (كجم)

    16.3

  • مع الحامل (كجم)

    17.9

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