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تلفااز LG OLED evo AI CS5 مقاس 55 بوصة بدقة 4K وتردد 120 هرتز مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي ونظام WebOS25 لعام 2025
الميزات الرئيسية
- تلفزيون LG OLED evo بدقة 4K بإضاءة ذاتية – وضوح مذهل للتفاصيل والمحتوى
- ألوان مثالية بدقة 100% مع شاشة مريحة للعين
- تصميم فائق النحافة لتجربة مشاهدة غامرة ولمسة أناقة داخلية
- مزود بمعالج α9 AI الجيل الثامن للترقية الذكية بدقة 4K وتخصيص تلقائي للصورة والصوت
- نظام التشغيل webOS مع الريموت السحري المدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر البحث الصوتي، الدردشة الذكية، والمساعد الشخصي، مع تحديثات سنوية لمدة 5 سنوات من خلال برنامج Re:New
- تجربة سينمائية وألعاب مذهلة بفضل تقنيات Dolby Atmos وDolby Vision، وتردد 120 هرتز، ودعم G-Sync وFreesync
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
التفاصيل المرئية من المستوى التالي مع معالج alpha 9 AI Processor Gen8 الرائع
يحلل محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بالمعالج لدينا كل إطار بالتفصيل ويرتقي به. من خلال التعرف على الوجوه، فهي لا توفر جودة بصرية بدقة 4K فحسب، بل توفر تعابير وجه وعمقًا محسنًا.
*مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.
استمتع بتجربة تقنية OLED المدعومة بميزة Perfect Black، فقط مع تلفزيون LG OLED
لون أسود مثالي حتى في المساحات الساطعة أو الداكنة
تتحقق UL من Perfect Black وتوفر مستويات عالية من اللون الأسود لتحسين السطوع والتباين المتصور، سواء كانت الإجواء ساطعة أو مظلمة من حولك.
*تحققت UL من شاشة LG OLED للحصول على اللون الأسود المثالي المقاس وفقًا لانعكاس الضوء الدائري IDMS 11.5، واستنادًا إلى بيئة الإضاءة الداخلية النموذجية (200 لكس إلى 500 لكس).
*قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإضاءة المحيطة وبيئة المشاهدة.
Perfect Color
100% حجم لون و100% دقة لون معتمدة. استمتع بألوان دقيقة ونابضة بالحياة حتى في ضوء الشمس أو البيئات المظلمة.
* ينطبق "دقة اللون بنسبة 100%" و"حجم اللون بنسبة 100% إلى DCI-P3" على تلفزيونات 2025 OLED TV.
* تم التحقق من شاشة LG OLED من قِبل UL لقياس تقنية Perfect Color وفقًا لمعايير انعكاس الضوء الدائري 11.5 IDMS.
*يُعرف حجم اللون بنسبة 100% على أنه أداء الشاشة الذي يساوي أو يزيد عن حجم اللون القياسي DCI-P3 كما تم التحقق منه بشكل مستقل من قبل Intertek.
*اعتمدت Intertek دقة الألوان بنسبة 100% في شاشة LG OLED مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمط لون.
تقنية AI Picture Pro تجعل كل إطار ينبض بالحياة
تعمل ميزة AI Super Upscaling وOLED Dynamic Tone Mapping على تحليل عناصر كل إطار لتحسين الدقة والسطوع والعمق والوضوح.
*لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي
جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)
تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.
* قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.
*يسري webOS Re:New Program على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD TV إصدار عام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED إصدار عام 2022 وطرازات UHD إصدار عام 2023 وما فوقها.
استمتع بما يمكن أن يقدمه لك تلفزيون LG AI TV!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بدون استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor. قد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.
يعمل AI Sound Pro على ضبط صوتك من أجل التأثير
*يجب تنشيطه من خلال قائمة وضع مكبرات الصوت Soundbar.
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
عزز الصوت مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar
*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب طراز مكبر الصوت.
*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.
*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
*تنطبق ميزات WOW Interface/WOW Orchestra على تلفزيونات LG OLED TV لعام 2025.
اعثر على أفضل مكبرات صوت LG Soundbar للتلفزيون
تصميم نحيف
أضف لمسة عصرية مع تصميم أنيق يتناغم مع مساحتك برشاقة.
*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.
*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.
*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.
تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي
استمتع بآلاف الألعاب مباشرةً على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.
تجربة لعب فائقة
استمتع بتجربة ذروة الألعاب مع توافق G-Sync ووقت استجابة البكسل 0.1 مللي ثانية وAMD FreeSync Premium. ابدأ لعبتك دون تأخير أو ضبابية في الحركة.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.
أفضل تلفزيون OLED TV للأفلام
شاهد الأفلام تنبض بالحياة في سينما منزلك من خلال FILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع الإضاءة البيئية لجودة الصورة التي تلبي أعلى معايير صانع الأفلام.
Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE
استمتع بتجربة السينما كما أراد المخرج مع Dolby Vision وFILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.
*Ambient FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.
*يدعم Ambient FILMMAKER MODE مع Dolby Vision.
*يبدأ تشغيل وضع Ambient FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.
* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K OLED
-
معدل التحديث
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
-
معالج الصور
معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
مخرج الصوت
40W
-
نظام السماعة
2.2 channel
-
Dolby Atmos
نعم
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K OLED
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
معدل التحديث
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α9 الذكي 4K الجيل الثامن
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
α9 AI Super Upscaling 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم البكسل
-
حركة
حركة OLED
-
وضع الصورة
10 أوضاع
-
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية
نعم
-
المعايرة التلقائية
نعم
-
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
الألعاب
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 120 هرتز)
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
-
وقت الاستجابة
أقل من 0.1 مللي ثانية
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
صوتي
-
Dolby Atmos
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
صوت α9 الذكي برو (افتراضي 11.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم (إعادة صياغة الصوت بالذكاء الاصطناعي)
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
40W
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
اتجاه مكبر الصوت
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
2.2 channel
-
واو الأوركسترا
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخل HDMI
4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
2ea
-
مدخلات USB
3ea (v 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
دردشة ذكية
نعم
-
دائما مستعد
نعم
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
Google Cast
نعم
-
Google Home / Hub
نعم
-
تحكم صوتي بدون اليدين
نعم
-
الصفحة الرئيسية
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
عرض متعدد
نعم
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
المعرف الصوتي
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
نعم
-
يعمل مع Apple Home
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
-
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
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