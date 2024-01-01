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تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة CS ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

المواصفات

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تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة CS ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

55CS6.32LM55

تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة CS ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD

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المواصفات الأساسية

نوع العرض

4K OLED

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

معالج الصور

ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

Dolby Atmos

نعم

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1228 x 708 x 46.9

وزن التلفزيون بدون حامل

18.9

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K OLED

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

معدل التحديث

120Hz أساسي

سلسلة ألوان واسعة

لون OLED

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس

صورة بالذكاء الإصطناعى

ذكاء إصطناعي للصورة برو

ترقية الذكاء الاصطناعي

AI 4K ترقية

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم البكسل

حركة

حركة OLED

وضع الصورة

9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

الألعاب

متوافق مع G-Sync (Nvidia)

نعم

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1228 x 708 x 46.9

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

1228 x 738 x 251

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

1345 x 810 x 207

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

998 x 251

وزن التلفزيون بدون حامل

18.9

وزن التلفزيون مع حامل

23

وزن العبوة

28.6

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

300 x 200

صوتي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)

صوت واضح برو

نعم

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

دعم البلوتوث

نعم (v 5.0)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

تلفزيون ذكي

يعمل مع Apple Homekit

نعم

يعمل مع Apple AirPlay2

نعم

المعرض الفني

نعم

نظام التشغيل (OS)

webOS 22

تنبيه رياضي

نعم

إعدادات العائلة

نعم

ThinQ

نعم

لوحة معلومات المنزل

نعم

كاميرا USB متوافقة

نعم

طباعة

جميع المواصفات

الشاشة

نوع شاشة العرض

HD

حجم الشاشة

32H بوصة

الدقة

1366*768 (32H)

نوع BLU

مباشر

TruMotion / معدل التحديث

`لا / 50 هرتز

الفيديو(جودة الصورة)

محسِّن الألوان

اللون الديناميكي

أداة ضبط المستوى

أداة ضبط مستوى الدقة

تقليل التشويش

تقليل التشويش (NR)

وضع الصورة

نعم 8 أوضاع (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))

الصوت

مكبّر الصوت (خرج الصوت)

10 واط (5 واط لكل قناة)

القناة

2.0 قناة

الاتجاه

تشغيل لأسفل

خرج الصوت المتزامن

نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)

موالفة الصوت بلمسة واحدة

نوع تركيب التلفزيون

الوضع المحيطي

محيطي افتراضي

الصوت الواضح

الصوت الواضح

ترميز الصوت

AC3 (تقنية Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA (ارجع إلى الدليل)

الملاءمة الذكية

عدد وحدات المعالجة المركزية

أحادي

الوصول السريع

نعم

استقبال البث

استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

نعم DVB-T2/C/S2

الأرضي

DVB-T2

الكابل

DVB-C

القمر الصناعي

DVB-S2

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

صفحة قناة المعلومات

نعم

قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

نعم

[DVB] الترجمة

نعم

AD (الوصف الصوتي)

نعم

EPG‏ (8 أيام)

نعم

المقبس

HDMI

1 (خلفي) / 1 (جانبي)

الإصدار

HDMI 1.4

Simplink (جهاز HDMI CEC)

نعم

USB

1 (جانبي)

المكوّن

نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

دخل المركّب (صوت/صورة)

نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

دخل RF

2 (الجزء الخلفي، RF/القمر الصناعي)

SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

نعم (خلفي)

الطاقة والحفاظ على البيئة

مزوّد الطاقة

100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

دون 0.5 واط

استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

يختلف حسب الحجم والمنطقة

وضع توفير الطاقة

نعم

الملحق

الريموت

L-con

البطاريات

نعم
(AAA x 2EA)

كابل الطاقة

نعم (مستقل عن التلفزيون)

الميزة الإضافية

لغة العرض على الشاشة (OSD)

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آلة الزمن (DVR)

نعم

التسجيل الرقمي

نعم

المشاهدة المؤجلة

نعم

اللعبة المضمنة

نعم

الطراز التثبيت على الحائط VESA

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