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تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة CS ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة CS ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS + تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
-
تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة CS ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS
-
تلفزيون LED مقاس 32 بوصة LM550B من LG، تلفزيون LED بتقنية HD
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1228 x 708 x 46.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
18.9
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
-
4K OLED
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
معدل التحديث
-
120Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون OLED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل الخامس
-
صورة بالذكاء الإصطناعى
-
ذكاء إصطناعي للصورة برو
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
AI 4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم البكسل
-
حركة
-
حركة OLED
-
وضع الصورة
-
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
الألعاب
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
-
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
-
نعم
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1228 x 708 x 46.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1228 x 738 x 251
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1345 x 810 x 207
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
998 x 251
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
18.9
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
23
-
وزن العبوة
-
28.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
300 x 200
صوتي
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 7.1.2)
-
صوت واضح برو
-
نعم
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
تلفزيون ذكي
-
يعمل مع Apple Homekit
-
نعم
-
يعمل مع Apple AirPlay2
-
نعم
-
المعرض الفني
-
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
-
webOS 22
-
تنبيه رياضي
-
نعم
-
إعدادات العائلة
-
نعم
-
ThinQ
-
نعم
-
لوحة معلومات المنزل
-
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
جميع المواصفات
الشاشة
-
نوع شاشة العرض
-
HD
-
حجم الشاشة
-
32H بوصة
-
الدقة
-
1366*768 (32H)
-
نوع BLU
-
مباشر
-
TruMotion / معدل التحديث
-
`لا / 50 هرتز
الفيديو(جودة الصورة)
-
محسِّن الألوان
-
اللون الديناميكي
-
أداة ضبط المستوى
-
أداة ضبط مستوى الدقة
-
تقليل التشويش
-
تقليل التشويش (NR)
-
وضع الصورة
-
نعم 8 أوضاع (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))
الصوت
-
مكبّر الصوت (خرج الصوت)
-
10 واط (5 واط لكل قناة)
-
القناة
-
2.0 قناة
-
الاتجاه
-
تشغيل لأسفل
-
خرج الصوت المتزامن
-
نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)
-
موالفة الصوت بلمسة واحدة
-
نوع تركيب التلفزيون
-
الوضع المحيطي
-
محيطي افتراضي
-
الصوت الواضح
-
الصوت الواضح
-
ترميز الصوت
-
AC3 (تقنية Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA (ارجع إلى الدليل)
الملاءمة الذكية
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
-
أحادي
-
الوصول السريع
-
نعم
استقبال البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
-
نعم DVB-T2/C/S2
-
الأرضي
-
DVB-T2
-
الكابل
-
DVB-C
-
القمر الصناعي
-
DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
-
نعم
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
-
نعم
-
[DVB] الترجمة
-
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
-
نعم
-
EPG (8 أيام)
-
نعم
المقبس
-
HDMI
-
1 (خلفي) / 1 (جانبي)
-
الإصدار
-
HDMI 1.4
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
-
نعم
-
USB
-
1 (جانبي)
-
المكوّن
-
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل المركّب (صوت/صورة)
-
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل RF
-
2 (الجزء الخلفي، RF/القمر الصناعي)
-
SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)
-
نعم (خلفي)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مزوّد الطاقة
-
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
-
دون 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
-
يختلف حسب الحجم والمنطقة
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
الملحق
-
الريموت
-
L-con
-
البطاريات
-
نعم
(AAA x 2EA)
-
كابل الطاقة
-
نعم (مستقل عن التلفزيون)
الميزة الإضافية
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
-
15ea (JA) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية 12ea(Iran) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية التايلاندية، العربية، الفارسية، الكردية 10ea (YK) الإنجليزية، الإسبانية (español) الفرنسية (français)، البرتغالية الروسية، الإندونيسية الملايو، الفيتنامية(Tiếng Việt) التايلاندية، العبرية
-
آلة الزمن (DVR)
-
نعم
-
التسجيل الرقمي
-
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
-
نعم
-
اللعبة المضمنة
-
نعم
-
الطراز التثبيت على الحائط VESA
-
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