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شاشة LG OLED المنحنية 55 بوصة EC93
جميع المواصفات
الموديل
-
جهاز
OLED
-
حجم الشاشة
55 : 139
-
الدقة
FHD 1920 x1080
-
وحدة الإضاءة الخلفية
OLED
-
استقبال تلفاز تناظري
نعم (PAL I, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)
-
استقبال تلفزيون تناظري
هوائي DVB-T2
الفيديو
-
محرك XD ثلاثي
نعم
-
تحكم حقيقي باللون الأسود
لمواصفات LED فقط
-
مرقي دقة (إضافي/أساسي)
نعم (مرقي دقة أساسي)
-
مسح ديناميكي
لمواصفات LED فقط
-
تقليل فعال للضوضاء
نعم
-
مولد لون طبيعي
نعم
-
لون أبيض ديناميكي واضح
نعم
-
معزز اللون الديناميكي
نعم
-
جهاز استشعار المعيشة الذكي
نعم
-
وضع الصورة
نعم 9 أوضاع (حيوي، صور، قياسي، بيئي، سينما، كرة قدم، ألعاب، Expert1 ،Expert2) آسيا: APS الشرق الأوسط وأفريقيا: بيئي
-
معالج الصور Picture Wizard III
نعم
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
نعم 8 أوضاع (16:9، مسح فقط، أساسي، عرض كامل، 4:3، 14:9، تكبير، تكبير سينما)
-
فحص فقط (مطابقة بيكسل 1:1) 0% فحص زايد
نعم ( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p
-
سينما حقيقية 24P
نعم
-
كوديك H.264
نعم
الصوت
-
مزيل شفرات دولبي الرقمي
نعم
-
مزيل شفرات DTS
نعم
-
نظام سماعات
نظام سماعات 2.0قناة (2 اتجاه 4 سماعات)
-
إخراج الصوت (rms)
40 واط
-
صوت محيطي
صوت ظاهري محيطي إضافي
-
Clear Voice II
نعم
-
وضع الصوت
6 أوضاع (قياسي، أخبار، موسيقى، سينما، كرة قدم، ألعاب)
-
وضع الصوت الذكي
نعم
-
وضع بوليوود
نعم (تمكين خلال وضع الصوت الذكي حسب المحتوى)
-
محسن الصوت
نعم 3 أوضاع (إيقاف، نوع الحامل، النوع المعلق على الجدار)
-
مزامنة بصرية للصوت
نعم
-
مزامنة لاسلكية للصوت (التلفاز مع أجهزة الوسائط من إل جي)
نعم
سينما ثلاثية الأبعاد من إل جي
-
النوع ثلاثي الأبعاد (SG/FPR/AR/GPR/بدون نظارات)
FPR
-
الصيغ المدعومة
S/S, T/B, C/B, F/S
-
الكشف الذاتي للصيغ
نعم
-
التحكم بالعمق ثلاثي الأبعاد
نعم
-
التحكم بنقطة العرض ثلاثية الأبعاد
-10~+10 (افتراضي : 0)
-
تصحيح الصور ثلاثية الأبعاد
نعم
-
وضع الصورة ثلاثي الأبعاد
نعم
-
صيغة فيديو USB ثلاثي الأبعاد
نعم (WMV,H.264)
-
تشغيل مزدوج
جاهز
-
تحويل المصدر من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد
نعم
-
تحويل المصدر من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد
نعم
-
تحكم بنقطة العرض (ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد)
0~+20 (افتراضي : 10)
-
وضع (التحويل من الأبعاد الثنائية إلى الأبعاد الثلاثية)
-10~+10 (افتراضي : 0)
-
تحكم بالعمق (ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد)
نعم 5 أوضاع (قياسي، يدوي، سينما، رياضة، فائق)
التلفاز الذكي من إل جي
-
منصة تلفزيون ذكي
webOS
-
Launcher (Recent / Home / My Apps)
نعم
-
قائمة مباشرة (القنوات والتسجيلات)
نعم
-
متجر إل جي ستور (المحتويات ثلاثية الأبعاد والتطبيقات والألعاب)
نعم
-
واي فاي (مدمج/اختياري)
مدمج
-
واي فاي مباشر
نعم
-
تحكم سحري مدمج/اختياري
مدمج
-
أوضاع التحكم السحري
4 أوضاع (تحكم عام، نقطة، بكرة، صوت)
-
التعرف على الصوت
نعم
-
التعرف على الصوت - اللغة
الإنجليزية، الولايات المتحدة
-
التعرف على الصوت - استخدام مدخل
بحث/تصفح ويب/خدمة شبكات اجتماعية
-
جهاز تحكم عن بعد في الهاتف الذكي (تطبيق عن بعد)
نعم
-
متصفح ويب كامل
نعم
-
إيماء بالوجه
اختياري (إمكانية شراء كاميرا AN-VC500 بشكل منفصل)
-
كاميرا تلفزيون
اختياري (إمكانية شراء كاميرا AN-VC500 بشكل منفصل)
SMARTSHARE™ من إل جي
-
وصلة توصيل بالهواتف الذكية (MHL)
متوافق
-
Miracast™
نعم
-
شاشة ثانية
نعم (يتم تحديثها)
-
NFC Tag ON
نعم
-
Intel® WiDi
نعم
آلة الوقت
-
أوضاع إدخال التسجيل
RF/مركب فقط
-
دعم تسجيل HDD الخارجي
نعم (بطاقة قصوى 2TB)
-
صيغة التسجيل (ذاكرة خارجية)
NTFS
-
تسجيل على الذاكرة الداخلية
نعم (السعة: 3.9 جيجابايت) (إدخال 1. HD - عالي الوضوح: 27بوصة - عادي: 2' 8" 2. إدخال SD/تناظري - عالي الوضوح: 1' 42" عادي: 2' 51") * تسجيل عادي: MR أول
-
وقت التغيير (على قرص صلب خارجي)
نعم
-
مشاهدة وتسجيل - (إمكانية تسجيل البنود أثناء مشاهدة RF DTV)
RF(DTV/ATV) مركب (STB) (استثناء حماية النسخ)
-
مشاهدة وتسجيل - (إمكانية تسجيل البنود أثناء مشاهدة RF ATV)
RF(DTV فقط)
-
المشاهدة والتسجيل - (إمكانية تسجيل البنود أثناء مشاهدة STB - HDMI/Component)
RF(DTV/ATV )
-
المشاهدة والتسجيل - (إمكانية تسجيل البنود أثناء مشاهدة STB - Composite)
RF(DTV فقط)
-
مشاهدة وتسجيل - (إمكانية تسجيل البنود أثناء مشاهدة مشغل الوسائط - مشغل BD/DVD)
RF(DTV/ATV) مركب (STB) (استثناء حماية النسخ)
-
المشاهدة والتسجيل - (إمكانية تسجيل البنود أثناء استخدام الوظائف الذكية)
RF(DTV/ATV) مركب (STB) (استثناء حماية النسخ)
-
التسجيل المجدول
نعم
USB
-
Divx (SD/HD)
DivX HD
-
Picture
JPEG, JPS, MPO
-
تحميل تطبيق الجهاز الخارجي
نعم
-
كوديك صوت
AC3(دولبي الرقمي), EAC3, HAAC, AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS
-
حاشية DivX السينمائية (اللغة)
15 لغة (الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية، الفيتنامية، البلغارية، الروسية، الماورية، الأوكرانية، الكازاخستاني، التايلاندية، العبرية والعربية والكورية)
خاص
-
مستشعر بيئة الحركة
نعم
-
جهاز استشعار ذكي
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
علامات الدخل
نعم
-
دليل إلكتروني
نعم
-
Simplink (HDMI CEC)
نعم
-
لغة OSD
14 لغة هي الإنجليزية، الفرنسية، الماورية، الإندونيسية، العربية، الروسية، الكردية، الفارسية، الفيتنامية، الإسبانية، البرتغالية، الصينية الهندية
النهايات الطرفية الجانبية
-
HDMI1.4
3
-
USB 2.0
3
-
مخرج سماعة الرأس
1
النهايات الطرفية الخلفية
-
مدخل RF
1 (فولت)
-
مدخل توليف (CVBS + صوت)
1 (فولت، النوع)
-
مدخل مكون (Y,Pb,Pr + صوت)
1 (فولت، النوع)
-
خرج صوت رقمي (صوتي)
1 (فولت)
-
HDMI1.4
1 (فولت)
-
LAN
1 (فولت)
وصف المقصورة
-
نوع المفتاح الموضعي
عصا رياضة العدو
-
إضاءة شعار إل جي
نعم
ملحقات موردة
-
لا توجد نظارات ثلاثية الأبعاد
4 نظارات أساسية
-
تحكم سحري
مدمج
-
جهاز تقليدي للتحكم عن بعد
اختياري
-
ملحقات منفصلة/كاميرا داخل العبوة
اختياري (إمكانية شراء كاميرا AN-VC500 بشكل منفصل)
-
الدقة - ملحقات/كاميرا داخل العبوة
2 ميجابيكسل
الطاقة
-
إمدادات الطاقة (الجهد الكهربائي، هرتز)
100~240فولت تيار متردد 50-60هرتز
-
وضع استعداد استهلاك الطاقة
0.3واط
ضبط الأبعاد
-
ارتكاز الوزن (حامل جدار/مكتب) كجم
14.4
-
ارتكاز الوزن (حامل جدار/مكتب) كجم
16.4
-
ارتكاز الوزن (داخل العبوة الكرتونية) كجم
22.3(TBD)
-
الارتكاز الطول×العرض×الارتفاع (حامل جدار/مكتب) ملم
1225x702x36.9 (بحد أدنى5.8)
-
الارتكاز الطول×العرض×الارتفاع (حامل جدار) ملم
1225x753x204
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