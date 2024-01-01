شاشة LG OLED المنحنية 55 بوصة EC93

15 لغة (الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية، الفيتنامية، البلغارية، الروسية، الماورية، الأوكرانية، الكازاخستاني، التايلاندية، العبرية والعربية والكورية)