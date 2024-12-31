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LG، تلفزيون OLED، سلسلة A3 مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما رباعية الجوانب، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (5.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات 2013-2023. النتائج لا تعتبر مصادقة من LG Electronics. أي اعتماد على هذه النتائج يكون على مسؤولية الطرف الخارجي. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
شاشة OLED التي يريد العالم مشاهدتها
تطور جوهري
رفع المستوى الفائق بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة لسيدة في المدينة. يطبق هذا التراكب المربع أعلى صورة السيدة التي تمثل ميزة رفع المستوى الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Upscaling) مع تسليط بؤرة التركيز عليها على خلفية باهتة بشكل فني.
تعيين درجة اللون الديناميكية لتلفزيون OLED
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
بادر بالدخول إلى عالم الصوت السينمائي
صورة علوية لتلفزيون LG OLED ومعالج α9 AI Processor 4K Gen6. تقوم الموجات البرتقالية والفيروزية بتوصيل الشريحة بالتلفزيون، ثم تشع الفقاعات التي تصور الصوت من الشاشة.
*محاكاة صور الشاشة.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
*محاكاة صور الشاشة.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
***يجب تنشيط AI Acoustic Tuning في قائمة خدمة AI.
****قد يختلف جهاز التحكم عن بعد حسب المنطقة.
يمتزج بالديكور. ويبرز بشخصية فريدة.
صورة لتلفزيون LG OLED A3 على حامل أمام جدار خشبي. الركن السفلي من حامل القاعدة لتلفزيون LG OLED A3. تلفزيون LG OLED A3 على حامل أرضي أمام نافذة تطل على المدينة.
*يمكن استخدام حامل المعرض مع التلفزيون 65A3 و55A3.
**يُباع حامل المعرض بشكل منفصل.
لا داعي للإضاءة الخلفية
تباين مطلق
دقة الألوان بنسبة 100% وحجم الألوان بنسبة 100%
اعتماد Intertek لدقة الألوان. اعتماد Intertek لحجم الألوان.
صورة لذيل ببغاء بخلفية سوداء معروضة أعلى شاشة تلفزيون OLED نحيف بخلفية سوداء أيضًا. يتميز كل لون من ألوان ريش ببغاء بالنضارة ووضوح المعالم.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**شاشة تلفزيون LG OLED معتمدة من قِبَل Intertek لوصولها إلى دقة ألوان بنسبة 100% مقيسة بمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
***يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.
انعم بتجربة مشاهدة يمتزج فيها الصوت بالصورة.
عندما يتناغم التلفزيون مع مكبر الصوت
إعدادات إضافية للصوت
*قد يختلف وضع مكبر الصوت حسب طرازات التلفزيون.
**قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف طرازات مكبرات الصوت.
***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
****تتنوع ترشيحات الكلمات المفتاحية تبعًا للتطبيق والتوقيت خلال اليوم.
تجربة مشاهدة مفعمة بأصوات وصور نابضة بالحياة
تجربة سينمائية مذهلة
صورة بجودة مثالية
مكتبات لا حصر لها من وسائل
استمتع بخدمات بث مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تفضلها عبر التلفزيون مباشرةً، مثل Netflix2 وParamount+ وSkyShowtime وPrime Video3 وApple TV+4.
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة.
**اشتراكات منفصلة مطلوبة لخدمات OTT.
ادخل إلى ساحة اللعب
صورة لشخص يستخدم وحدة تحكم لتشغيل لعبة سباق على تلفزيون LG OLED A3.
ضبط فوري لإعدادات الألعاب
صورة تعرض ثلاث شاشات للألعاب على خلفية سوداء متدرجة. إحداها تُظهر لعبة سباق سيارات ولوحة معلومات اللعبة تطفو فوق أحداث اللعبة. وتُظهر الشاشة الثانية لعبة خيال علمي مع قائمة مُحسِّن الألعاب. أما الشاشة الأخيرة، فتعرض علامة إعدادات الألعاب في مُحسِّن الألعاب فوق لعبة موسيقية.
المباراة الوحيدة التي تحبس أنفاسك
صورة لشاشة العرض تُظهر مباراة كرة قدم بها لاعب يرتدي شريطًا أحمر يوشك أن يركل الكرة في الإستاد. تظهر نتيجة المباراة في الجزء السفلي من الشاشة. يمتد العشب الأخضر من الملعب إلى ما وراء الشاشة وصولاً إلى الخلفية السوداء.
* الصورة لأغراض التوضيح فقط.
*يشير المحتوى والاعتماد أعلاه إلى طراز 65C3، وقد يحدث اختلاف حسب الطراز.
**تمت تعبئة كل طرازات أجهزة تلفزيون LG OLED لعام 2023 وتغليفها باستخدام مواد صديقة للبيئة.
***كل طرازات Z3 وG3 وC3 وB3 وA3 حاصلة على اعتماد «Eco Product».
****ينطبق ملصق البصمة الكربونية «Reducing CO2» على طرازات 77/65/55/48/42C3. يوجد ملصق «CO2 Measured» على كل طرازات G3 و83C3.
1. تشير واقعية المعالج α إلى الجودة الواقعية للصورة والصوت التي يوفرها معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس من إنتاج LG.
2. يلزم وجود عضوية في خدمة البث Netflix.
3. Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
4. يلزم توفر اشتراك في خدمة Apple TV+. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K OLED
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
-
معالج الصور
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
مخرج الصوت
20W
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
Dolby Atmos
نعم
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1449 x 832 x 45.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
17.1
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K OLED
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
صورة بالذكاء الإصطناعى
صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
ترقية بالذكاء الإصطناعى Super 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم البكسل
-
وضع الصورة
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
الألعاب
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1449 x 832 x 45.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1449 x 896 x 235
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1600 x 950 x 172
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1057 x 235
-
وزن التلفزيون بدون حامل
17.1
-
وزن التلفزيون مع حامل
17.3
-
وزن العبوة
24.4
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 200
صوتي
-
Dolby Atmos
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
20W
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
اتجاه مكبر الصوت
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 3)
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخل HDMI
3ea (يدعم EARC ، ALLM كما هو محدد في HDMI 2.1)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
2ea
-
مدخلات USB
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
المعرض الفني
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
Webos 23
-
تنبيه رياضي
نعم
-
ThinQ
نعم
-
إعدادات العائلة
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
شارك غرفة إلى غرفة
نعم (المتلقي)
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
عرض متعدد
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
نعم (aa x 2ea)
-
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
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