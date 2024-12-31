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LG، تلفزيون OLED، سلسلة A3 مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما رباعية الجوانب، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (5.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد

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LG، تلفزيون OLED، سلسلة A3 مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما رباعية الجوانب، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (5.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد

OLED65A36LA

LG، تلفزيون OLED، سلسلة A3 مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما رباعية الجوانب، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (5.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد

(2)
front view
شعار جائزة 2024 Pocket-lint Award.

Pocket-lint

webOS

صُنِّف نظام التشغيل LG webOS كأفضل نظام تشغيل للتلفزيونات الذكية
شعار AVForums Editor's Choice.

AVForums Editor's Choice

webOS

مرة أخرى تأتي LG في المرتبة الأولى في فئة التلفزيونات الذكية المدمجة

A video shows the 10 Years World's No.1 OLED TV emblem appear gradually against a black backdrop with purple and blue fireworks.

بعد 11 عامًا. لا يزال على القمة.

*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات 2013-2023. النتائج لا تعتبر مصادقة من LG Electronics. أي اعتماد على هذه النتائج يكون على مسؤولية الطرف الخارجي. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

شاشة OLED التي يريد العالم مشاهدتها

معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس

تطور جوهري

اكتشف عالم واقعية معالجات α 1. بوابتك لتستكشف أغوار عوالم جديدة والاستمتاع بإحساس غامر كأنك بداخل المشاهد التي تراها وأنت جالس في مكانك. استمتع بمشاهدة واقعية تغمرك كأنك تعيش في المشهد الذي تراه محاطًا بتحسينات مذهلة في الصوت والصورة بفضل معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس.

رفع المستوى الفائق بتقنية الذكاء الاصطناعي

يستخدم نظام المعالجة المعتمد على الذكاء الاصطناعي ميزة الحد من الضجيج وضبط الدقة الفائقة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور وإزالة الضجيج بناءً على فئتها. ثم تعمل خوارزميات التعلم العميق على تحسين الأوجه والأشياء لجعلها أكثر وضوحًا وتعبيرية وبأبعاد متعددة بدون أن تبدو مصطنعة.

صورة لسيدة في المدينة. يطبق هذا التراكب المربع أعلى صورة السيدة التي تمثل ميزة رفع المستوى الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Upscaling) مع تسليط بؤرة التركيز عليها على خلفية باهتة بشكل فني.

تعيين درجة اللون الديناميكية لتلفزيون OLED

تعمل ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية لتلفزيون OLED على تحسين الصورة المعروضة في الإطار من خلال استخدام منحنى درجة اللون المثالي للحصول على نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) وتباين وتفاصيل أكثر طبيعية.
فيديو يُظهر امرأة مستلقية عند حافة جبل. خط مستقيم يمر عبر الشاشة يتحول إلى موجة تمثل منحنى درجة اللون الذي يحسن الصورة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

AI Sound Pro

بادر بالدخول إلى عالم الصوت السينمائي

صالة السينما تنتقل إلى منزلك مع AI Sound Pro. يحيط بك صوت نقي للغاية ومسموع في أرجاء الغرفة، ويمنحك تجربة انغماس صوتية غير مسبوقة.

صورة علوية لتلفزيون LG OLED ومعالج α9 AI Processor 4K Gen6. تقوم الموجات البرتقالية والفيروزية بتوصيل الشريحة بالتلفزيون، ثم تشع الفقاعات التي تصور الصوت من الشاشة.

*محاكاة صور الشاشة.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.

صورة لتلفزيون LG OLED في غرفة يعرض حفلاً موسيقيًا. فقاعات تُصور الصوت المحيطي الافتراضي تملأ المكان.

صوت يحيط بك

يضعك الصوت المحيطي Virtual 5.1.2 في قلب القصة. استمع إلى الطائرات المقاتلة وهي تحلق في سماء المنطقة، وحفيف خطوات خلفك، وزخم الأوركسترا عندما تصل إلى ذروتها.

 

صورة لتلفزيون LG OLED في غرفة يعرض حفلاً موسيقيًا. فقاعات تُصور الصوت المحيطي الافتراضي تملأ المكان.

تجربة صوتية يخفق لها قلبك

قم بتعزيز السينما المنزلية بصوت قوي. تعمل ميزة تعزيز الصوت الديناميكي (Dynamic Sound Boost) على تعزيز قوة كل ما تسمعه وتزيد شعورك بالانغماس والتأثر.

صورة لتلفزيون LG OLED في غرفة يعرض حفلاً موسيقيًا. فقاعات تُصور الصوت المحيطي الافتراضي تملأ المكان.

صوت مصمم خصيصًا لما تشاهده

سواء كان فيلمًا رائجًا، أو مجموعة صوتية، أو مكالمة فيديو عائلية، فإن الصوت متوازن في الوقت الفعلي للحصول على صوت مثالي بغض النظر عن الموقف.

صورة لتلفزيون LG OLED في غرفة يعرض حفلاً موسيقيًا. فقاعات تُصور الصوت المحيطي الافتراضي تملأ المكان.

تم ضبطه بشكل مثالي من الجدار إلى الجدار

يكتشف جهاز التحكم عن بعد الصوت في الوقت الفعلي ويخصصه ليناسب الصوتيات الفريدة لمساحتك ويحيطك بالصوت أينما كنت تجلس.

*محاكاة صور الشاشة.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
***يجب تنشيط AI Acoustic Tuning في قائمة خدمة AI.
****قد يختلف جهاز التحكم عن بعد حسب المنطقة.

تصميم رقيق

يمتزج بالديكور. ويبرز بشخصية فريدة.

يضيف تلفزيون OLED فائق النحافة لمسة ساحرة وجمالية إلى ديكوراتك الداخلية.

صورة لتلفزيون LG OLED A3 على حامل أمام جدار خشبي. الركن السفلي من حامل القاعدة لتلفزيون LG OLED A3. تلفزيون LG OLED A3 على حامل أرضي أمام نافذة تطل على المدينة.

*يمكن استخدام حامل المعرض مع التلفزيون 65A3 و55A3.
**يُباع حامل المعرض بشكل منفصل.

تقنية OLED ذاتية الإضاءة

لا داعي للإضاءة الخلفية

تصل وحدات البكسل إلى أقصى درجة سطوع وتألق عندما تبرز وتسطع بمفردها بعيدًا عن التوهج الباهت للإضاءة الخلفية.

تباين مطلق

يوضح التباين الفائق التفاصيل التي لا تلاحظها عيناك في العادة بمرئيات واضحة محدد المعالم، وذلك من خلال درجات اللون الأسود الداكنة العميقة التي لا يمكن تحقيقها سوى بوحدات البكسل المضاءة ذاتيًا.
A video of a man hiking shown through a caved tunnel. A slider moves across the screen, applying Infinite Contrast to the image.

دقة الألوان بنسبة 100% وحجم الألوان بنسبة 100%

بفضل دقة الألوان وحجمها بنسبة 100%، تُعرض الألوان تمامًا كالأصل بدرجات لونية غنية في الأماكن الساطعة والداكنة على حدٍ سواء.

اعتماد Intertek لدقة الألوان. اعتماد Intertek لحجم الألوان.

صورة لذيل ببغاء بخلفية سوداء معروضة أعلى شاشة تلفزيون OLED نحيف بخلفية سوداء أيضًا. يتميز كل لون من ألوان ريش ببغاء بالنضارة ووضوح المعالم.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**شاشة تلفزيون LG OLED معتمدة من قِبَل Intertek لوصولها إلى دقة ألوان بنسبة 100% مقيسة بمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
***يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.

انعم بتجربة مشاهدة يمتزج فيها الصوت بالصورة.

عندما يتناغم التلفزيون مع مكبر الصوت

وصِّل تلفزيون LG OLED بمكبر صوت LG لإصدار صوت ثلاثي الأبعاد كما في قاعات الحفلات الموسيقية عبر نظام صوتي متكامل.

إعدادات إضافية للصوت

وصِّل تلفزيون LG OLED بمكبر صوت LG، وانتقل تلقائيًا إلى وضع مكبر الصوت ليظهر لك 3 إعدادات جديدة.

*قد يختلف وضع مكبر الصوت حسب طرازات التلفزيون.
**قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف طرازات مكبرات الصوت.
***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

الشاشة الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل webOS 23

مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك

تُعد الشاشة الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل webOS 23 مركزًا شاملاً يجمع كل ما تحتاج إليه لتشغيل التلفزيون بدءًا من المحتوى المفضل حتى طريقة العرض المفضلة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

ملفي التعريفي

احصل على ترشيحات أفلام مخصصة، ونظرة عامة على الألعاب التالية لفريقك، واستلام إشعاراتك الخاصة من مكان واحد مخصص من أجل راحتك.

البطاقات السريعة

أنشئ بطاقات مخصصة للوصول إلى تطبيقاتك وخدماتك المفضلة على نحو سريع. رتِّب البطاقات حسب رغبتك، وغير مواضعها، وانتقل مباشرة إلى المحتوى الذي تفضله.

معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي

اختر صورك المفضلة، وسيتولى معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي تحليل 85 مليون حالة من 27 فئة لتعيين درجة الوضوح والتباين وكثافة اللون.

صورة لتلفزيون LG OLED وجهاز تحكم عن بُعد. يصدر زر الميكروفون بجهاز التحكم عن بُعد ضوءًا، وتظهر ترشيحات الكلمات المفتاحية للبحث بالصوت على الشاشة.

خدمة الإرشاد والتوجيه بالذكاء الاصطناعي

احصل على ترشيحات لأنواع المحتوى الجديدة لمشاهدتها استنادًا إلى سجل البحث بالصوت.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
****تتنوع ترشيحات الكلمات المفتاحية تبعًا للتطبيق والتوقيت خلال اليوم.

تجربة مشاهدة مفعمة بأصوات وصور نابضة بالحياة

تجربة سينمائية مذهلة

مشاهد مفعمة بالحيوية بفضل الصور النابضة بالحياة لتقنية Dolby Vision، والصوت المكاني الغامر للحواس لتقنية Dolby Atmos

صورة بجودة مثالية

قد تؤثر معالجة الصورة على روعة الفيلم حسب رؤية المخرج. أما وضع Filmmaker، فيحافظ على رؤية المخرج للاستمتاع بمشاهدة الأفلام على نحو أكثر أصالة وواقعية.

مكتبات لا حصر لها من وسائل

استمتع بخدمات بث مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تفضلها عبر التلفزيون مباشرةً، مثل Netflix2 وParamount+ وSkyShowtime وPrime Video3 وApple TV+4.

*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة.
**اشتراكات منفصلة مطلوبة لخدمات OTT.

تجربة ألعاب مفعمة بالقوة

ادخل إلى ساحة اللعب

اضغط على زر التشغيل للاستمتاع بتجربة ألعاب سريعة ومثيرة. وسترتقي الشاشة بمستوى لعبك حيث تعرض لك المشاهد بدون تأخير وبهذا تمنحك الأفضلية على خصومك.

صورة لشخص يستخدم وحدة تحكم لتشغيل لعبة سباق على تلفزيون LG OLED A3.

ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء)

ضبط فوري لإعدادات الألعاب

اضبط الإعدادات المثالية لنوع اللعبة وبيئة اللعب مع ميزة مُحسِّن الألعاب. اضبط إعدادات الصوت التي تفضلها وارفع مستوى الإثارة والحركة، أو اضبط إعدادات الألعاب لتصل بها إلى مستوى الشكل والأداء الذي ينبغي أن تكون عليه تمامًا. ولا داعي للتوقف المؤقت. كل ما عليك هو الدخول إلى القائمة من لوحة معلومات الألعاب، والتي ستطفو فوق أحداث اللعبة في أثناء اللعب.

صورة تعرض ثلاث شاشات للألعاب على خلفية سوداء متدرجة. إحداها تُظهر لعبة سباق سيارات ولوحة معلومات اللعبة تطفو فوق أحداث اللعبة. وتُظهر الشاشة الثانية لعبة خيال علمي مع قائمة مُحسِّن الألعاب. أما الشاشة الأخيرة، فتعرض علامة إعدادات الألعاب في مُحسِّن الألعاب فوق لعبة موسيقية.

عيش الأحداث الرياضية

المباراة الوحيدة التي تحبس أنفاسك

سلِّط الضوء على الأحداث الرياضية. يبقيك التنبيه المخصص بالأحداث الرياضية على اطلاع بشؤون فريقك المفضل، مع إمكانية الوصول المباشر إلى جداول المباريات من شاشتك الرئيسية. بفضل عقد من الابتكار، يقدم لك تلفزيون LG OLED الواقعية الشبيهة بأجواء الإستاد من خلال شاشة واسعة ودقة بالغة الوضوح من معالج α9 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) من الجيل السادس بدقة 4K، وهو مثالي لمشاهدة مباراتين في وقت واحد باستخدام ميزة العرض المتعدد (Multi View).

صورة لشاشة العرض تُظهر مباراة كرة قدم بها لاعب يرتدي شريطًا أحمر يوشك أن يركل الكرة في الإستاد. تظهر نتيجة المباراة في الجزء السفلي من الشاشة. يمتد العشب الأخضر من الملعب إلى ما وراء الشاشة وصولاً إلى الخلفية السوداء.

* الصورة لأغراض التوضيح فقط.

صورة لتغليف تلفزيون LG OLED في صندوق كرتوني، وحوله أشجار مزدهرة وجبال خصبة.
الاستدامة

دائرة الحياة

يحافظ تلفزيون LG OLED الكوكب من مرحلة الإنتاج حتى التخلص من الجهاز، وذلك بدءًا من تصميم المنتج الصديق للبيئة حتى الحد من مواد التغليف وكفاءة استهلاك الطاقة ونظام استرداد النفايات.
دائرة الحياة اكتشِف المزيد

*يشير المحتوى والاعتماد أعلاه إلى طراز 65C3، وقد يحدث اختلاف حسب الطراز.
**تمت تعبئة كل طرازات أجهزة تلفزيون LG OLED لعام 2023 وتغليفها باستخدام مواد صديقة للبيئة.
***كل طرازات Z3 وG3 وC3 وB3 وA3 حاصلة على اعتماد «Eco Product».
****ينطبق ملصق البصمة الكربونية «Reducing CO2» على طرازات 77/65/55/48/42C3. يوجد ملصق «CO2 Measured» على كل طرازات G3 و83C3.

 

 

1. تشير واقعية المعالج α إلى الجودة الواقعية للصورة والصوت التي يوفرها معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس من إنتاج LG.
2. يلزم وجود عضوية في خدمة البث Netflix.
3. Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
4. يلزم توفر اشتراك في خدمة Apple TV+‎. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎ مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    4K OLED

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون OLED

  • معالج الصور

    ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • مخرج الصوت

    20W

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • Dolby Atmos

    نعم

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1449 x 832 x 45.9

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    17.1

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K OLED

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون OLED

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

  • صورة بالذكاء الإصطناعى

    صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    ترقية بالذكاء الإصطناعى Super 4K

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم

  • ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

    نعم (SDR/HDR)

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • تقنية التعتيم

    تعتيم البكسل

  • وضع الصورة

    10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

الألعاب

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1449 x 832 x 45.9

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1449 x 896 x 235

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    1600 x 950 x 172

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    1057 x 235

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    17.1

  • وزن التلفزيون مع حامل

    17.3

  • وزن العبوة

    24.4

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    300 x 200

صوتي

  • Dolby Atmos

    نعم

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

  • صوت واضح برو

    نعم

  • WiSA Ready

    نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • مخرج الصوت

    20W

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

  • اتجاه مكبر الصوت

    توزيع سفلى

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

الاتصال

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 3)

  • دعم البلوتوث

    نعم (v 5.0)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخل HDMI

    3ea (يدعم EARC ، ALLM كما هو محدد في HDMI 2.1)

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    2ea

  • مدخلات USB

    2ea (v 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

  • المعرض الفني

    نعم

  • نظام التشغيل (OS)

    Webos 23

  • تنبيه رياضي

    نعم

  • ThinQ

    نعم

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

  • شارك غرفة إلى غرفة

    نعم (المتلقي)

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • عرض متعدد

    نعم

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    AC 100 ~ 240V 50-60Hz

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    ريموت سحري

  • بطاريات التحكم عن بعد

    نعم (aa x ​​2ea)

  • سلك الطاقة

    نعم (مرفق)

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