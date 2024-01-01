تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026 الذكي مقاس 55بوصة

55QNED84B6T
المنظر الأمامي لـ تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 4K Smart TV 2026 الذكي مقاس 55بوصة 55QNED84B6T
يُعرض تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED من الأمام والجانب، ليُبرز شاشة قياس 55 بوصة بعرض 1236 مم وارتفاع 718 مم، وارتفاع إجمالي مع الحامل يبلغ 780 مم، مع عمق جانبي نحيف يبلغ 67.9 مم، وقاعدة قياسها 1086 × 230 مم.
تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED المزود بخاصية Dynamic QNED Color Pro يملأ الشاشة بتدفّقات نابضة بالحياة وانسيابية لحركة متعددة الألوان تشبه الطلاء، مما يعرض حيوية ألوان محسّنة معتمدة لحجم ألوان بنسبة 100%.
يسلّط تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED الضوء على كيفية كشف Mini LED عن أنسجة صخرية أكثر وضوحًا وتفاصيل محيطية أكثر نقاءً مقارنةً بتلفزيون LED التقليدي في مشهد منحدر ساحلي منقسم، مما يوفر درجات سواد أعمق وتباينًا أكثر دقة لمزيد من الوضوح والعمق.
يتألق معالج alpha 8 AI Processor 4K Gen3 في تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED بإضاءة زرقاء فوق لوحة الدوائر الإلكترونية، مُبرزًا قوة معالجة الذكاء الاصطناعي مع وحدة معالجة عصبية (NPU) أسرع بمعدل x5.0 لمعالجة الشبكات العصبية، وحدة GPU بقدرة رسومية أعلى بنسبة 10%، وتحسّن في معدل نقل الذاكرة بنسبة 20% لأداء أكثر كفاءة وسلاسة.
يُظهر تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED المزود بتقنية AI Picture Pro وDynamic Tone Mapping Pro مشهدًا لنمط الحياة في الهواء الطلق من زاوية منخفضة مع شخصين بين الزهور النابضة بالحياة، حيث يتعرّف الذكاء الاصطناعي على كل إطار ويرتقي به إلى دقة 4K للحصول على نسيج وتفاصيل أكثر وضوحًا.
يظهر LG Shield على شاشة LG QNED evo AI QNED82 Mini LED، مع شعار LG Shield في المنتصف، وأيقونات الأمان أدناه، وشارة 2026 CES Innovation Awards Honoree أعلاه، والتي تمثل حماية البيانات والنظام.
تعترف شارة 2026 CES Innovation Awards Honoree في فئة الذكاء الاصطناعي بالبحث متعدد الذكاء الاصطناعي باستخدام Google Gemini وMicrosoft Copilot.
يتميّز LG QNED evo AI QNED82 Mini LED بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، وAI Concierge، وAI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.
يعرض تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED ميزة Sports Forecast عبر AI Concierge أثناء بث مباشر لمباراة كرة قدم، مع لوحة ذكية على الشاشة تقدم تنبؤات وتحليلات للمباراة وبيانات الدوري، مما يُظهر كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقّع نتائج المباريات.
يُظهر LG QNED evo AI QNED82 Mini LED for Ultimate Gameplay مشهد سباق نابض بالحياة وعالي السرعة مع إدراج مقارنة ضبابية تسلط الضوء على Motion Booster 288، مع دعم 144Hz وVRR وAMD FreeSync وALLM وHGiG وGeForce NOW.
يُثبَّت تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED بتصميمه النحيف على الحائط في مساحة معيشة مشرقة ومفتوحة، ليبرز بهيكل أنيق ينسجم بسلاسة مع الديكور الداخلي، بينما يعرض عملاً فنّيًا تجريديًا جريئًا بألوان زاهية.
الميزات الرئيسية

  • توفر تقنية نطاق الألوان الواسع الفريدة من LG لوحة ألوان غنية بشكل لا يُصدَّق مع Dynamic QNED Color Pro
  • وضوح معزز وتباين استثنائي مع تقنية Mini LEDوضوح معزز وتباين استثنائي مع تقنية Mini LED
  • أنظمة webOS الحائزة على جوائز توفر تجارب ذكاء اصطناعي متقدمة - مدعومة من Google Gemini وMicrosoft Copilot.
  • يفتح زر الذكاء الاصطناعي AI Hub للحصول على تجربة ذكية ومخصصة، مؤمنة بواسطة LG Shield
المزيد

لماذا LG QNED evo‏ | Mini LED؟

توفر شاشة LG QNED evo AI QNED82 Mini LED تجربة رياضية ديناميكية على شاشة واضحة، مع لوحات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تعرض التنبؤات ورؤى اللاعب وبيانات الدوري حيث يتم تحليل اللعب في الوقت الفعلي.

رياضات ديناميكية مع تلفزيون LG QNED evo

تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED المزود بخاصية Dynamic QNED Color Pro يملأ الشاشة بتدفّقات نابضة بالحياة وانسيابية لحركة متعددة الألوان تشبه الطلاء، مما يعرض حيوية ألوان محسّنة معتمدة لحجم ألوان بنسبة 100%.

Dynamic QNED Color Pro

حاصلة على اعتماد لحجم اللون بنسبة 100%

تسلط شاشة LG QNED evo AI QNED82 Mini LED الضوء على تقنية Mini LED من خلال مشهد منحدر ساحلي منقسم، حيث تقارن بين تقنية LED التقليدية وتقنية Mini LED التي تتميز بألوان سوداء أعمق وتباين أكثر دقة عبر طبقات الصخور وتفاصيل المحيط للحصول على وضوح وعمق أكبر.

تقنية Mini LED

يُعرض LG QNED evo AI QNED82 Mini LED مع نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز، على خلفية داكنة تتضمّن شعاري Microsoft Copilot وGoogle Gemini، مما يشير إلى دعم خدمات الذكاء الاصطناعي المتوفرة عبر واجهة التلفزيون.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

AI Hub للتخصيص

يتميّز LG QNED evo AI QNED82 Mini LED بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع رمز الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، وAI Concierge، وAI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

مؤمن بواسطة LG Shield

كيف تضفي شاشة LG QNED evo Mini LED ألوانًا ديناميكية على كل مشهد؟

تجتمع تقنية Dynamic QNED Color Pro في LG QNED evo، المعتمدة بمعيار 100% Color Volume، مع تقنية Mini LED لتقدّم ألوانًا فائقة الحيوية وتفاصيل غنية بدقة مذهلة. استمتع بتجربة مشاهدة غامرة من الألعاب الرياضية إلى الأفلام وما بعدها.

Dynamic QNED Color Pro

ترتقي تقنية نطاق الألوان المعتمدة على تقنية Nano من LG بتجربتك التلفزيونية، لتمنحك 100% Color Volume على شاشة تلفزيونك.

شاهد الألوان الديناميكية والنابضة بالحياة أثناء الحركة باستخدام تقنية نطاق الألوان الأوسع القائمة على تقنية Nano من LG التي تحل محل Quantum Dot، مما يعزز معدل إعادة إنتاج الألوان في التلفزيون للتعبير عن مجموعة متنوعة من الحالات المزاجية باستخدام Dynamic QNED Color Pro.(2

يملأ تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED المزود بتقنية Dynamic QNED Color Pro الشاشة بانفجارات لونية نابضة وانسيابية تحاكي حركة الطلاء متعدد الألوان، مع انتقالات سلسة ونطاق ألوان واسع يتجاوز شاشات Quantum Dot التقليدية.

اطّلع على شهادة 100% Color Volume الخاصة بتلفزيونات LG QNED evo(3

تقنية Mini LED

سطوع متقن بدقة متناهية

اكتشف تباينًا أعمق ومرئيات ساطعة باستخدام تقنية Mini LED من LG، مما يوفر تحكمًا دقيقًا في الضوء لكل مشهد.

يسلّط تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED الضوء على كيفية كشف Mini LED عن أنسجة صخرية أكثر وضوحًا وتفاصيل محيطية أكثر نقاءً مقارنةً بتلفزيون LED التقليدي في مشهد منحدر ساحلي منقسم، مما يوفر درجات سواد أعمق وتباينًا أكثر دقة لمزيد من الوضوح والعمق.

*الصور أعلاه هي صور محاكاة لأغراض توضيحية.

مُعالج alpha 8 AI Processor 4K Gen3

محرك ذكاء اصطناعي متقدم مع أداء NPU أسرع بمقدار 5.0 أضعاف

يعزز معالجنا من الجيل التالي إمكانيات التلفزيون، مما يتيح للذكاء الاصطناعي توفير تجربة مشاهدة مصممة خصيصًا لتفضيلاتك بتفاصيل أكثر وضوحًا بدقة 4K وصوت أكثر ثراءً ولون نابض بالحياة.4)

يتألق معالج alpha 8 AI Processor 4K Gen3 في تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED بإضاءة زرقاء فوق لوحة الدوائر الإلكترونية، مُبرزًا قوة معالجة الذكاء الاصطناعي مع وحدة معالجة عصبية (NPU) أسرع بمعدل x5.0 لمعالجة الشبكات العصبية، وحدة GPU بقدرة رسومية أعلى بنسبة 10%، وتحسّن في معدل نقل الذاكرة بنسبة 20% لأداء أكثر كفاءة وسلاسة.

لماذا تلفزيون LG AI TV؟

يحسِّن تلفزيون LG AI TV الصورة والصوت مع جعل كل يوم أكثر ذكاءً باستخدام AI Hub المخصص

استكشف المزيد عن تلفزيون LG AI TV

AI HDR Remastering

ترقية كل إطار إلى جودة HDR

يعمل الذكاء الاصطناعي تلقائيًا على تحسين اللون والسطوع والتباين ورفع جودة صورة SDR إلى مستويات HDR للحصول على صور أكثر ثراءً وواقعية.

اكتشف 3 مزايا مميزة لـ AI Hub

البحث المتقدم متعددة نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام ‏Google Gemini‏ و‏Microsoft Copilot‏

ما عليك سوى قول ما تبحث عنه، ثم تحديد نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يناسبك. يتصل النظام بنماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة لتقديم نتائج أوسع وأكثر ملاءمة.8)

احصل على توصيات ومعلومات مخصصة للمحتوى

يقترح AI Concierge المحتوى والتحديثات المصممة خصيصًا لاهتماماتك. يقدم "في هذا المشهد" توصيات ومعلومات ذات صلة بناءً على ما تشاهده، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي البحث عن الصور وإنشائها.9)

يتعرف تلفزيون LG AI TV على صوتك وينتقل بك إلى My Page المصممة خصيصًا لك!

بالانتقال إلى My Page، يمكنك رؤية كل شيء في لمحة، من الطقس والتقويم وعناصر واجهة المستخدم إلى درجاتك الرياضية المفضلة.10)

تظهر شارة Honoree CES Innovation Awards 2026 على خلفية داكنة. يتم التعرف على Multi-AI Architecture في فئة الذكاء الاصطناعي.

نظام التشغيل Multi AI webOS الحائز على جوائز

نظام التشغيل webOS الحائزة على جوائز أصبح الآن مؤمَّنًا عبر LG Shield

تظهر شارة AVForums Editor’s Choice على خلفية داكنة لنظام LG webOS 25، الذي يحمل اسم أفضل نظام تلفزيون ذكي 2025/2026.

8 سنوات كأفضل نظام تلفزيون ذكي 

يظهر شعار LG Shield على خلفية داكنة مع رموز أمان، مما يسلط الضوء على حماية webOS للخصوصية وأمن البيانات وسلامة النظام. كما يتم عرض شارة CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

أمان يمكنك الوثوق به

تضمن التقنيات الأساسية السبعة من LG Shield بقاء بياناتك آمنة مع تخزين وإدارة البيانات الآمنة، وخوارزميات التشفير الآمنة، وسلامة البرامج المضمونة، ومصادقة المستخدم والتحكم في الوصول، ونقل البيانات الآمن، والكشف عن الأحداث الأمنية والاستجابة لها، وإدارة التحديثات الآمنة.

أمان يمكنك الوثوق به اكتشف المزيد عن LG Shield

webOS Re:New Program

إمكانية ترقية تلفزيونك حتى 5 سنوات مجانًا12)

يتم عرض حماية LG الرباعية من خلال أربعة أيقونات حماية على خلفية صفراء. تتميز كل أيقونة بحماية من ضربات البرق، والحماية من الرطوبة، والحماية من الارتفاع المفاجئ في التيار، وحماية webOS مع LG Shield.

حماية LG الرباعية

تم تصميم تلفزيون LG ليدوم طويلًا بفضل حماية LG الرباعية

من الأجهزة إلى البرامج، تتم حماية تلفزيون LG TV. المكثفات المدمجة توفر حماية ضد الجهود العالية بما في ذلك الصواعق، بينما تم تصميم أشباه الموصلات بتقنية مقاومة لارتفاعات الجهد المفاجئة. يحمي جل السيليكون والطلاءات الواقية الرقائق من الرطوبة وحتى بياناتك تظل آمنة ومأمونة مع LG Shield.

AI Magic Remote

تنقّل وأشِر بسهولة مثل ماوس هوائي للاستمتاع بـ AI Hub

تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote. باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك النقر والسحب والإفلات لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.13)

يتميّز LG QNED evo AI QNED82 Mini LED بمنصة AI Hub لتجربة مخصصة، مع أيقونة الذكاء الاصطناعي فوق جهاز التحكّم عن بُعد، محاطة بتسميات تشمل: Multi AI Search، وAI Concierge، وAI Voice ID مع My Page، وAI Chatbot، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard.

انغمس في كل مباراة رياضية

التوقعات الرياضية من خلال AI Concierge

تلقي توقعات الألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي

يحلل الذكاء الاصطناعي إحصائيات فريقك وأدائه لتوفير توقعات اللعبة. شجّع فريقك واستمتع بدعمه بهذه الرؤى التي تنتج عن الذكاء الاصطناعي.14)

TruMotion

نعومة الحركة التي تتكيف مع كل نوع

تقوم ميزة AI Genre Selection بتحديد نوع المحتوى، بينما تضبط تقنية TruMotion مستوى الاهتزاز لتوفير قدر مناسب من التنعيم لتجربة مشاهدة طبيعية سواء للأفلام أو الرياضة أو غيرها.

Sports Alert

إعداد التنبيهات وعدم تفويت أي لحظة

تابع كل لحظة من لحظات الحدث. فعِّل التنبيهات لتصلك إشعارات بمواعيد مباريات فريقك ونتائجها والمزيد.

ادخل عالمًا متناغمًا لتحقيق الفوز

تجربة لعب فائقة

لعبة للفوز بمعدلات تحديث معززة تصل إلى 288Hz

استمتع بتجربة ألعاب فائقة السرعة بفضل 144Hz وAMD FreeSync Premium وVRR. مع Motion Booster الذي يرفع معدلات التحديث لتقليل ضبابية الحركة وأول جهاز تحكم معتمد من BT ULL على الإطلاق، استمتع بأداء عالٍ مثالي للألعاب التنافسية.15)

يُظهر LG QNED evo AI QNED82 Mini LED for Ultimate Gameplay مشهد سباق نابض بالحياة وعالي السرعة مع إدراج مقارنة ضبابية تسلط الضوء على Motion Booster 288، مع دعم 144Hz وVRR وAMD FreeSync وALLM وHGiG وGeForce NOW.

يعرض تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED المزود بتقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth وحدة تحكم لاسلكية على الشاشة تحمل اسم "Razer Wolverine V3 Bluetooth"، مما يشير إلى دعم محسن لأجهزة التحكم عبر البلوتوث لتجربة لعب سريعة الاستجابة.
يتميز LG QNED evo AI QNED82 Mini LED ببوابة LG Gaming Portal وبتصميم مركز ألعاب، يجمع بين المحتوى المميز ومربعات الألعاب في واجهة موحدة تتوسع لتوفر الوصول إلى GeForce NOW وتطبيقات ألعاب webOS.
يعرض تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED المزود بميزة Game Dashboard وOptimizer شاشات ألعاب جنبًا إلى جنب مع قائمة على الشاشة لضبط إعدادات اللعب مثل معدل التحديث، وزمن الاستجابة، وأنماط العرض في الوقت الفعلي.
زمن استجابة منخفض للغاية عبر Bluetooth

أول تلفزيون في العالم يدعم وحدات تحكم Bluetooth ذات زمن استجابة منخفض للغاية

استمتع بزمن استجابة منخفض للغاية، وألعاب سحابية عالية الأداء مع دعم وحدة التحكم في تقنية زمن الاستجابة المنخفض للغاية عبر Bluetooth، مما يقلل تأخير الإدخال إلى أقل من 3.0m. استمتع بتحكم سلس وسريع الاستجابة يبدو تمامًا مثل الاتصال السلكي، حتى عند اللعب في السحابة.16)

بوابة LG للألعاب

مركزك المتكامل للألعاب - لا يلزم وجود وحدة تحكم

استكشف آلاف الألعاب من NVIDIA GeForce Now وتطبيقات webOS الأصلية والمزيد. يمكنك العثور بسهولة على الألعاب عن بُعد أو لوحة الألعاب وحتى التنافس مع اللاعبين الآخرين عبر وضع التحدي.17)

مُحسِّن الألعاب (Game Optimizer) ولوحة التحكم (Game Dashboard)

ضبط إعدادات اللعبة بسهولة لتناسب نمط لعبك

يمكنك تخصيص تجربة لعبك بسهولة باستخدام لوحة التحكم في اللعبة للتحكم السريع في الوقت الفعلي ومحسِّن الألعاب لضبط إعداداتك المفضلة بدقة. اضبط معدل التحديث وزمن الاستجابة والأوضاع المرئية لتحسين كل جلسة لعب بسهولة.

سينما حقيقية، محفوظة بتفاصيل دقيقة

يظهر جهاز LG QNED evo AI QNED82 Mini LED في الاستوديو بينما يعمل المخرج على لوحة التحكم أثناء تحرير فيلم معروض على الشاشة. يظهر شعارا FILMMAKER MODE في الجزء السفلي الأيسر.

FILMMAKER Ambient MODE

شاهد الأفلام كما أراد المخرج

استمتع بتجربة السينما التي أرادها المخرج مع FILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.18)

تصميم يرتقي بمساحتك

تصميم نحيف

تصميم رفيع يندمج مع الديكور الداخلي لمنزلك

نظرًا لأن التصميم الأنيق للتلفزيون مُصمَّم بخطوط بسيطة وتفاصيل راقية، فإنه يضفي لمسة راقية على منزلك دون تشتيت الانتباه.

يُثبَّت تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED بتصميمه النحيف على الحائط في مساحة معيشة مشرقة ومفتوحة، ليبرز بهيكل أنيق ينسجم بسلاسة مع الديكور الداخلي، بينما يعرض عملاً فنّيًا تجريديًا جريئًا بألوان زاهية.

اكتشف تحفًا فنية لا حدود لها مع LG Gallery+

LG Gallery+

صمم مساحتك باستخدام مجموعة متنوعة من المحتويات للاختيار من بينها

يتيح لك LG Gallery+ الوصول إلى أكثر من 100 عمل فني ومقاطع فيديو محيطة ومحتوى مرئي آخر لرفع مساحتك. مع تحديثات المكتبة المنتظمة، يمكنك تخصيص منزلك بمحتوى منسق يعكس أسلوبك.20)

يعرض LG Gallery+ مع خاصيتي BGM وMusic Lounge في تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED مشهد "مساء الغابة" لبحيرة وسط الغابة على الشاشة، مع ظهور لوحة واجهة المستخدم الخاصة بـ Music Lounge التي تتضمن موسيقى المزاج، وتشغيل البلوتوث، وعناصر التحكم.

BGM مع Music Lounge

اضبط الأجواء المناسبة مع الموسيقى

اخلق الأجواء المناسبة مع الموسيقى التي تطابق صورك. استخدم الموسيقى الموصى بها وفقًا لتفضيلاتك أو اتصل عبر Bluetooth لتشغيل مساراتك الخاصة.

يعرض تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED شبكة صور من Google Photos تتضمن لقطات عائلية، بينما يظهر على الهاتف قائمة ألبومات مع تفعيل ألبوم "رحلة العائلة".

صوري

يمكنك الوصول بسهولة إلى Google Photos وعرض ذكرياتك

قم بتوصيل حسابك على Google Photos بالتلفزيون بسهولة باستخدام هاتفك. يمكنك تخصيص مساحتك بسهولة باستخدام محتوى من مكتبة الصور لديك.23)

تم تثبيت تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED على جدار أخضر فوق وحدة تحكم حمراء، ويعرض لوحة معلومات تتضمن الطقس ونتائج المباريات وجدول التلفزيون وHome Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

لوحة المعلومات

ابقَ على اطلاع باستخدام لوحة معلومات مخصصة شاملة

اطلع على المعلومات المهمة في لمحة سريعة. احصل على تحديثات الطقس، والتنبيهات الرياضية، وشاهد تقويم Google Calendar، بل وقم أيضًا بإعداد إشعارات Home Hub، وعرض الحجوزات والمزيد.

وضع المعرض 

التبديل من التلفزيون إلى العمل الفني بسلاسة

مع تشغيل وضع المعرض، يمكن لتلفزيونك توفير الطاقة حتى أثناء عرض الأعمال الفنية التي اخترتها، مما يضفي لمسة من الأناقة والرقي على مساحتك.30)

تحكم ذاتي في السطوع

سطوع مثالي في أي إضاءة

يقوم التحكم في السطوع تلقائيًا بضبط مخرج الشاشة استنادًا إلى الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة واضحة ومريحة في أي بيئة.24)

مستشعر الحركة

يستجيب لوجودك

ميزة اكتشاف الحركة تتيح للتلفزيون الاستجابة بذكاء، مع تبديل الأوضاع بناءً على ما إذا كنت قريبًا أم لا.25)

LG Channels

ترفيه مجاني بلا حدود

تجمع LG Channels محتوى متنوعًا من المنصات المباشرة وحسب الطلب في محور واحد، مما يسهل العثور على المحتوى الذي تحبه أكثر من أي وقت مضى.26)

شاشة LG QNED evo AI QNED82 Mini LED المزودة بخاصية "إمكانات الاتصال الذكي" تعرض واجهة Home Hub على الشاشة، مما يعرض الاتصالات بـ Google Home وLG ThinQ، مع لوحات للتلفزيون والأجهزة والتطبيقات في تخطيط تحكم واحد.

إمكانات الاتصال الذكي

Home Hub، كل أجهزتك الذكية في مكان واحد

يجمع Home Hub جميع أجهزتك الذكية معًا. يمكنك الاتصال والتحكم والتفاعل بسلاسة مع أجهزة إنترنت الأشياء المنزلية عبر Google Home والمزيد.27)

ترفع مكبرات الصوت LG Soundbar من جودة كل مشهد بصوت محيطي أكثر ثراءً

WOW Orchestra

نظام صوت محيطي كامل من تلفزيون LG TV ومكبر الصوت Soundbar في تناغم وتزامن

من خلال مزامنة التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar كجهاز واحد، يعمل النظام على توسيع العمق والاتجاه للحصول على تجربة محيطية أكثر ثراءً.29)

يُظهر تلفزيون LG QNED evo AI QNED82 Mini LED المزود بميزة WOW Orchestra موسيقيين يؤدّون على الشاشة، بينما تملأ موجات صوتية متعددة الطبقات تنبعث من التلفزيون ومن مكبر الصوت Soundbar في الأسفل أرجاء غرفة المعيشة، لتمنحك تجربة صوت محيطي متزامنة ومتناغمة.

تجلس عائلة مع أطفالهم وأجدادهم معًا على أريكة في غرفة معيشة مشرقة، وهم يحملون جهاز التحكم عن بُعد ويشاهدون التلفزيون.

إمكانية الوصول

الميزات المساعدة تجعل المشاهدة أكثر شمولية

تم تصميم تلفزيونات LG TV مع مراعاة إمكانية المساعدة (Accessibility)، حيث تشمل ميزات مثل فلتر ضبط الألوان، ودليل لغة الإشارة، ودعم الاتصال المباشر بأجهزة المساعدة الصوتية.

إخلاء المسؤولية

 

* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تختلف المواصفات والميزات حسب المنطقة والطراز والحجم.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

*يلزم وجود حساب LG وقبول الشروط والأحكام ذات الصلة للوصول إلى الخدمات والميزات الذكية القائمة على الشبكة، بما في ذلك تطبيقات البث. بدون حساب LG، لا تتوفر سوى توصيلات الجهاز الخارجية (على سبيل المثال عبر HDMI) والتلفزيون الأرضي/الهوائي (فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالفة). لا توجد رسوم لإنشاء حساب LG.

 

2)*تتميز QNED evo بتدرج لوني أوسع مقارنة بـ QNED.

 

3)*حجم التدرج اللوني (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا للاختبارات التي أجرتها Intertek بشكل مستقل.

 

4)*مقارنةً بمعالج 2025 alpha 8 AI Processor 4K Gen2 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

 

5)*تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*تتم ترقية الصور إلى جودة تشبه 4K. قد تختلف النتائج حسب دقة المصدر.

 

6)*يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت. وقد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع. 

 

7)*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

 

8)*تتوفر ميزة AI Search‏ (Copilot) في طرازات OLED/MRGB/QNED/NANO بدقة 4K UHD المزوّدة ببرنامج webOS Re:New Program، بما في ذلك الطرازات التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا.

*يلزم الاتصال بالإنترنت، وقد تخضع خدمات الذكاء الاصطناعي التي يقدمها الشريك للتغيير أو تتطلب اشتراكًا.

*قد تختلف هذه الميزة حسب المنطقة والطراز ولا تتوفر في البلدان التي لا يتوفر فيها دعم نماذج اللغة الكبيرة (LLM).

 

9)*قد لا يتم دعم بعض هذه الميزات في مناطق أو طرازات معينة.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

*تتوفر بطاقة "في هذا المشهد" في البلدان التي تدعم دليل البرنامج الإلكتروني (EPG).

*لا تتوفر بطاقة "يُعرض الآن" على Netflix وتطبيقات مقدمي المحتوى الأخرى، لذا لن يتم عرض البطاقة.

*تتوفر بطاقة "الذكاء الاصطناعي التوليدي" في مناطق أو طرازات معينة.

 

10)* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم تقنية Voice ID حسب المنطقة والبلد، وهي متوفرة في تلفزيونات OLED وQNED وNANO بدقة 4K UHD الصادرة اعتبارًا من عام 2024، بالإضافة إلى تلفزيونات MRGB وFHD الصادرة اعتبارًا من عام 2026.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

*يمكن فتح القفل من قبل شخص ما بصوت مماثل، وإذا تغير الصوت لأسباب صحية أو عوامل أخرى، فقد لا يعمل التعرف بشكل فعال.

*قد تختلف عناصر واجهة المستخدم المقدمة حسب البلد وتخضع للتغيير أو الإيقاف دون إشعار مسبق.

*تتوفر ميزة My Page على أجهزة تلفزيون 2026 OLED وMRGB وQNED وNANO 4K UHD.

 

11)*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

*في البلدان التي لا يتم فيها دعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قد لا يتوفر الوصول إلى التطبيق المعتمد على الصوت واستخدامه.

 

12)*webOS Re:New هو برنامج لترقية البرامج وهو متوفر في طرازات مختارة فقط. قد يختلف عدد الترقيات ومدة دعم Re:New حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

*قد يختلف جدول الترقية بالإضافة إلى الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*الميزات والمحتويات والخدمات المتوفرة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق وقد تختلف حسب المنتج أو الطراز أو المنطقة.

 

13)*يوفر وصولاً سريعًا إلى ميزات الذكاء الاصطناعي في التلفزيون ولكنه لا يحتوي على معالجة مدمجة للذكاء الاصطناعي.

* قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

 

14)*بطاقة "في هذا المشهد" متوفرة في البلدان التي تدعم EPG.

*قد يختلف نطاق الدعم حسب البلد.

*المعلومات المقدمة من AI Concierge هي لأغراض إعلامية عامة فقط وقد لا تكون دقيقة. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام عن أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها اعتمادًا على هذه المعلومات.

 

15)*يعتمد التحقق من AMD FreeSync Premium على تأخير الإدخال المنخفض وتقليل التقطع والأداء الخالي من الوميض.

*يعمل معدل التحديث 144Hz فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.

*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

*في وضع Motion Booster، قد تنخفض الدقة لضمان الأداء الأمثل.

*يوفر Motion Booster 288معدل تحديث يصل إلى 288Hz بدقة Full HD محسنة للاستمتاع بلعب فائق السلاسة.

 

16)* في وضع ULL، يمكن توصيل وحدة تحكم واحدة فقط (وحدة التحكم). قد يتأثر استخدام أجهزة Bluetooth الأخرى.

*للحصول على أفضل أداء، يوصى باتصال Ethernet أو Wi-Fi بسرعة 5GHz.

 

17)*قد يختلف الدعم لخدمات الألعاب السحابية.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

*يُباع جهاز التحكم في الألعاب بشكل منفصل.

 

18)*FILMMAKER Ambient MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

*يبدأ تشغيل وضع FILMMAKER Ambient MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

*يعمل وضع FILMMAKER Ambient MODE على الطرازات المزودة بمستشعر ضوء.

 

19)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*الخدمة متاحة من خلال اشتراك مدفوع. تتوفر نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد مع تسجيل الدخول وتسجيل طريقة الدفع. يتم تجديد الاشتراك تلقائيًا إلى خطة مدفوعة ما لم يتم إلغاؤه قبل انتهاء التجربة. يجوز إلغاء الاشتراك في أي وقت خلال الفترة التجريبية.

 

20)*قد يختلف المحتوى المتاح حسب المنطقة ويخضع للتغيير.

*يلزم الاشتراك في LG Gallery+ للوصول إلى المحتوى والميزات الكاملة.

 

21)*يتم توفير 16 ملف تعريف مختلف، مع توصيات المحتوى التي يتم إنشاؤها عن طريق مطابقة البيانات مع كل نوع من ملفات التعريف.

 

22)*لا تتوفر ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلا في مناطق أو طرازات معينة.

*يتضمن الاشتراك 20 رصيدًا شهريًا. يتيح لك أحد الاعتمادات إنشاء صورة واحدة.

*اعتمادًا على أداء الجهاز وحجم الملف وسرعة الشبكة، قد تختلف سرعة نقل الملفات في LG Link.

*قد لا يدعم LG Link بعض امتدادات الملفات وفقًا لمواصفات جهازك.

*يمكن لـ LG Link استخدام جهاز تخزين خارجي عند استخدامه وفقًا لمواصفات ذاكرة الجهاز.

 

23)*تعمل الميزة عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Google Photos ولديك 10 صور على الأقل في التطبيق.

 

24)*قد تختلف مستشعرات السطوع حسب الطراز.

 

25)*لا تتوفر مستشعرات الحركة إلا في الطرازين W6 وG6 فقط.

 

26)*يختلف الدعم لبعض LG Channels حسب المنطقة.

 

27)*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

 

28)*قد يختلف طراز Sound Suite المطابق حسب البلد والمنطقة وطراز التلفزيون.

*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل. 

*قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

*عند الاتصال بمكبر الصوت Soundbar، يتم دعم ما يصل إلى 13.1.7 قناة. قد تختلف تكوينات القنوات المدعومة حسب طراز مكبر الصوت Soundbar.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

 

29)*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.

*قد يختلف التحكم في وضع الصوت حسب الطراز.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

 

30)*يسري توفير الطاقة فقط عند تمكين كل من وضع المعرض والاستعداد الدائم. في حالة إيقاف تشغيل وضع الاستعداد دائمًا، سيستهلك وضع المعرض نفس مقدار الطاقة كما هو الحال عند تشغيل التلفزيون.

