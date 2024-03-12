يعرض تلفزيون LG AI TV صورة لامرأة وكلب في حقل شاسع. في أسفل الشاشة، يظهر النص "احصل على توصيات الكلمات الرئيسية في كل مرة تضغط فيها على زر الميكروفون في جهاز التحكم عن بُعد." بجوار رسم دائرة وردية أرجوانية. تُظهر الأشرطة الوردية الكلمات الرئيسية التالية كتوصيات: عروض الكلاب، رسوم متحركة للحيوانات، أفلام وثائقية، أفلام بها كلاب، استرخاء. أمام تلفزيون LG AI TV، يتم توجيه جهاز التحكم عن بُعد LG Magic Remote نحو التلفزيون مع وجود دوائر أرجوانية متحدة المركز بلون النيون حول زر الميكروفون. وبجانب جهاز التحكم عن بُعد، ويظهر رسم لإصبع يضغط على زر ونص "ضغطة قصيرة".