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تعرّف على المزيد حول LG الأفران الالكترونية
يمكنك الآن الاستمتاع بالطهي من خلال مجموعة أفضل أفران الغاز والكهرباء من إل جي الحديثة والأنيقة التي تعمل على خلق الجو الملائم لطهي أشهى و ألذ المأكولات. كما انها مزودة بمجموعة من التقنيات الحديثة كقائمة الخيارات ذات اللمسة الواحدة والجدران السهلة التنظيف ونظام الحمل الحراري المتقدم.
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