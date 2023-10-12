يمكنك الآن الاستمتاع بالطهي من خلال مجموعة أفضل أفران الغاز والكهرباء من إل جي الحديثة والأنيقة التي تعمل على خلق الجو الملائم لطهي أشهى و ألذ المأكولات. كما انها مزودة بمجموعة من التقنيات الحديثة كقائمة الخيارات ذات اللمسة الواحدة والجدران السهلة التنظيف ونظام الحمل الحراري المتقدم.