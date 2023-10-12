هل تحتاج إلى ثلاجة صغيرة الحجم من الخارج ولكن فسيحة من الداخل؟ تتميز المجموعة الجديدة من ثلاجات إل جي بتصميمات رفيعة تمنح مطبخك ترقية فورية ، مع المساحة التي تحتاجها لتخزين المزيد والتسوق بشكل أقل.