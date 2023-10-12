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ما مزايا الثلاجات المزودة بمجمِّد من LG؟
ثلاجة ™InstaView
استمتع بكل مناسبة مع LG
تقنية DoorCooling+™
اجعل محتويات ثلاجتك تتجمد سريعًا
تقنية UVnano™
حافظ على نظافة الماء مع إضاءة LED المدمجة بالأشعة فوق البنفسجية.
تعرف على المزيد حول ثلاجة إل جي: ثلاجة ذكية ، خالية من التجمد ، قائمة بذاتها
هل تحتاج إلى ثلاجة صغيرة الحجم من الخارج ولكن فسيحة من الداخل؟ تتميز المجموعة الجديدة من ثلاجات إل جي بتصميمات رفيعة تمنح مطبخك ترقية فورية ، مع المساحة التي تحتاجها لتخزين المزيد والتسوق بشكل أقل.
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