تمنحك شاشات الدقة العالية من إل جي صورة مذهلة تجعلك تختبر تجربة صوت وصورة من مستويات رفيعة وعالية. دعنا نصمت في حضرة هذا الوضوح ولندعك تكتشف بنفسك مزيد من التفاصيل بألوان جميلة ومفعمة بالحيوية