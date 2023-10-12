ارتق بمكتب منزلك إلى المستوى التالي مع شاشات LG Ergo. لكل من المحترفين واللاعبين الذين يسعون إلى مزيد من الوضوح والعمق من شاشاتهم أكثر من أي وقت مضى ، يمكنك الآن اكتشاف مجموعتنا من الشاشات والحوامل المزدوجة المريحة ، المصممة لجميع محطات عمل المكاتب المنزلية واحتياجات الألعاب.