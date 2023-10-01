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LG

Albilad

تسوق الآن الشروط والأحكام

LG UHD TV

October 01, 2023 - October 02, 2023
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League of legends

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October 19, 2023 - October 14, 2023

 

 

 

 

 

 

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استمتع بعروض الاسترداد النقدي على الثلاجات والغسالات

استمتع بعروض الاسترداد النقدي على الثلاجات والغسالات

October 02, 2023 - October 25, 2023
استمتع بعروض الاسترداد النقدي على الثلاجات والغسالات إشتر الان استمتع بعروض الاسترداد النقدي على الثلاجات والغسالات الشروط والأحكام

In the late afternoon, a friendly elderly person is riding down the street on a skateboard, wearing a bright smile.

October 01, 2023 - October 10, 2023
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تصميم أنيق يتناغم مع اسلوب حياتك

LG StanbyME
تصميم أنيق يتناغم مع اسلوب حياتك

October 09, 2023 - October 31, 2023
LG StanbyME<br>تصميم أنيق يتناغم مع اسلوب حياتك تسوق جديد إل جي

شاشات إل جي OLED الجديدة كليا

10 سنوات في القمة

October 01, 2023 - October 03, 2023

تعرف على أحدث شاشات OLED  من إل جي

10 سنوات في القمة تعرّف أكثر 10 سنوات في القمة اشتر الان

لافتة ترويجية من Ecover

اكتشف شاشتك المثالية

October 01, 2023 - October 31, 2023

ارتق بتجربة الألعاب الخاصة بك مع شاشة الألعاب LG OLED 240Hz UltraGear™.

اكتشف شاشتك المثالية تعرّف أكثر اكتشف شاشتك المثالية اشترك الان

اشتر XL7S أو XL5S واحصل على XO3

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مرحبا بك في الجانب المشرق

مرحبا بك في الجانب المشرق

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قصة منتج مميزة

An image of LG OLED evo G3 on the wall of a modern and quirky New York City apartment with a romantic night scene playing on the screen. 10 Year World's No.1 OLED TV emblem.

إل جي OLED evo G3

عرض ابتكارات عقد من الزمان

عرض ابتكارات عقد من الزمان تعرّف أكثر عرض ابتكارات عقد من الزمان اشترك الان
An image of the α9 AI Processor 4K Gen6 against a circuit board with blue lights emitting from the chip, representing its power.

معالج جديد كليا

ذكاء دائم التطور

An image of a white tiger against a black background depicting Brightness Booster Max.

زيادة سطوع مضاعفة

OLED أكثر سطوعا

An angled view of LG OLED G3 on the wall of a city-view apartment with a Soundbar below.

تصميم جدار واحد

تناسب ورق الحائط المسطح

This is an image showing the Instaview Fridge Freezers

يحافظ على المنتجات الزراعية طازجة لفترة أطول

يحافظ على المنتجات الزراعية طازجة لفترة أطول تعرّف أكثر
This is an image of knocking on the Instaview Fridge Freezers

ثلاجة ™InstaView

كونوا رفقتنا الأروع في كل مناسبة

This is an image showing the DoorCooling+™ function.

تقنية DoorCooling+™‎

برد محتويات الثلاجة بشكل أسرع

This is an image showing the UVnano™ function.

تقنية UVnano™‎

ضوء LED مدمج للأشعة فوق البنفسجية يحافظ على نظافة المياه

Gaming Monitors.

شاشات الألعاب

صنعت للألعاب

صنعت للألعاب اعرف المزيد صنعت للألعاب اشتر الان
0.03ms (GtG) & 240Hz.

0.03ms (GtG) & 240Hz

كل ثانية تصنع فرق

تسمح شاشات الألعاب OLED بتردد 240 هرتز الأولى في العالم بالاستمتاع بمرئيات أكثر سلاسة ووضوحًا مع 0.03 مللي ثانية (GtG).

LG OLED Display.

LG OLED شاشات

اللعب أصبح أكثر واقعية

بفضل شاشة LG OLED ذات الألوان الدقيقة، يمكن للاعبين الاستمتاع باللعب الواقعي.

Gamer-centric Design.

تصميم يتمحور حول اللاعب

تجربة ألعاب غامرة

يبدو التصميم الأمثل للاعبين وكأنهم في مركز اللعبة.

اخترنا لك

تجربة إل جي

نصائح، أدلة واستكشافات تقنية متعمقة - مباشرة من المصدر.

Experience the best and latest from LG

استمتع بأفضل وأحدث ما تقدمه ال جي

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كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟

كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟

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The History of the OLED TV

تاريخ تلفزيونات OLED

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