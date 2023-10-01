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قصة منتج مميزة
- إل جي OLED evo
- الثلاجات
- منتجات الكمبيوتر
معالج جديد كليا
ذكاء دائم التطور
زيادة سطوع مضاعفة
OLED أكثر سطوعا
تصميم جدار واحد
تناسب ورق الحائط المسطح
ثلاجة ™InstaView
كونوا رفقتنا الأروع في كل مناسبة
تقنية DoorCooling+™
برد محتويات الثلاجة بشكل أسرع
تقنية UVnano™
ضوء LED مدمج للأشعة فوق البنفسجية يحافظ على نظافة المياه
0.03ms (GtG) & 240Hz
كل ثانية تصنع فرق
تسمح شاشات الألعاب OLED بتردد 240 هرتز الأولى في العالم بالاستمتاع بمرئيات أكثر سلاسة ووضوحًا مع 0.03 مللي ثانية (GtG).
LG OLED شاشات
اللعب أصبح أكثر واقعية
بفضل شاشة LG OLED ذات الألوان الدقيقة، يمكن للاعبين الاستمتاع باللعب الواقعي.
تصميم يتمحور حول اللاعب
تجربة ألعاب غامرة
يبدو التصميم الأمثل للاعبين وكأنهم في مركز اللعبة.
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تجربة إل جي
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استمتع بأفضل وأحدث ما تقدمه ال جي
كيف يمكنني اختيار دورة الغسيل المناسبة؟
تاريخ تلفزيونات OLED
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