غسالات التحميل العلوي ال جي متوفرة ضمن مجموعة واسعة من التصاميم، بما في ذلك أحجام 8 كيلو، و16 كيلو، ما يجعل من السهل العثور على غسالة أوتوماتيك تناسب احتياجاتك.