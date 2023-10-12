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شعار LG ThinQ

المجلة التطبيق الصفحة الرئيسية
المجلة

صورة تظهر فيها سيدة، وهي تنظر إلى هاتفها على الأريكة بغرفة المعيشة، بينما يعرض التلفاز لوحة منزلية في الخلفية.

منزل ذكي جديد

اكتشِف أسلوب حياة أكثر ذكاءً.

اكتشِف أسلوب حياة أكثر ذكاءً. تنزيل من Google Play اكتشِف أسلوب حياة أكثر ذكاءً. تنزيل من App Store

ما الذي يميّز LG ThinQ؟

الدمج السلس

يمكنك الاتصال بمساعد Google والمساعد الصوتي Alexa من Amazon وأكثر من 150 خدمة أخرى.

تعدّد المنتجات

التصميم الذكي

اجعل منزلك الذكي أكثر ذكاءً مع الأجهزة التي تعمل بتقنية ThinQ AI من LG.

صورة تعرض مقطعًا عرضيًا لنموذج أحد المنازل والغرف المختلفة التي يحتوي عليها.

احصل على منزل ذكي يلّبي كل احتياجاتك

الاطِّلاع على كيفية عمل LG ThinQ

صورة تعرض شخصًا يؤدي تمرين العُقلة في نادٍ رياضي.
صورة تعرض رجلاً يحتضن امرأة من الخلف في أثناء شمّها قطعة ملابس أطفال تم الانتهاء من غسلها للتو.
صورة تعرض رجلاً مسترخيًا على الأريكة في غرفة معيشته مع قطته.
صورة تعرض امرأة ممسكة بسلّة غسيل وتحاول الانحناء للمس أرضية المطبخ.
صورة تعرض امرأة مسنّة تجلس في غرفة معيشتها مبتسمة أثناء النظر إلى هاتف ذكي في يدها.
صورة تعرض شخصًا يؤدي تمرين العُقلة في نادٍ رياضي.
صورة تعرض رجلاً يحتضن امرأة من الخلف في أثناء شمّها قطعة ملابس أطفال تم الانتهاء من غسلها للتو.
صورة تعرض رجلاً مسترخيًا على الأريكة في غرفة معيشته مع قطته.
صورة تعرض امرأة ممسكة بسلّة غسيل وتحاول الانحناء للمس أرضية المطبخ.
صورة تعرض امرأة مسنّة تجلس في غرفة معيشتها مبتسمة أثناء النظر إلى هاتف ذكي في يدها.

احصل على حياة هادئة مع تطبيق LG ThinQ

يمكنك إدارة كل أجهزتك في مكان واحد، سواءً كنت في المنزل أو أثناء التنقّل أو مسترخيًا على شاطئ في هاواي.

التنزيل من Google Play التنزيل من App Store
صورة تعرض امرأة جالسة على كرسي بالمنزل وتكتب على جهاز كمبيوتر محمول. هناك جهاز تنقية هواء خلفها. وهناك أيضًا تلفزيون بشاشة مسطحة بجانيها تعرض شاشته عبارة «مرحبًا بعودتك إلى المنزل يا ليلي.»

منزل ذكي يفهمك

يتعلمّ تطبيق LG ThinQ روتينك ويعرض عليك اقتراحات من شانها تحسين حياتك اليومية.

أجهزة ذكية بما يكفي لتعتني بنفسها

تعرف أجهزة ThinQ من LG الخيارات الأمثل لها، وستساعدك هذه الأجهزة على تجنّب الحوادث والأعطال من خلال إرسال نصائح ومعلومات بناءً على استخدامك للمنتج.

مشاهدة فيديو

نساعدك في الحفاظ على الطاقة

تحلّل أجهزة LG ThinQ المنزلية الذكية أنماط استخدامك لمساعدتك في توفير الوقت والطاقة والمال.

مشاهدة فيديو

اكتشِف نطاق أسعار منتجات LG ThinQ

التحكُّم في منزلك

تعرّف على المزيد عن تطبيق LG ThinQ

صورة تعرض شاشة تطبيق LG ThinQ

حمّل تطبيق LG ThinQ وتمتّع بإدارة كل أجهزتك في مكان واحد

*قد تختلف الأسعار والعروض الترويجية والتوافر حسب المتجر وعبر الإنترنت. تخضع الأسعار للتغيير بدون إخطار. الكميات محدودة. راجع بائعي التجزئة المحليين لديك لمعرفة السعر النهائي والتوافر.

 

**قد تختلف المنتجات والخدمات والميزات المتاحة المعروضة في الفيديوهات أو على الموقع الإلكتروني حسب الطراز أو الإقليم/الدولة.

 

***Alexa ومساعد Google هما علامتان تجاريتان مملوكتان للغير.

 

[الصفحة الرئيسية]

1) بالنسبة لبعض طرز التلفزيونات، قد تحتاج إلى جهاز تحكّم عن بعد لاستخدام الأمر الصوتي.

 

[التطبيق]

1) لا تعمل ميزة المسح للطهي إلا مع المنتجات الشريكة. قد تسري القيود والاستثناءات.

2) لا تعمل ميزة مرآة النقر السحري إلا مع طرازات محدودة من هواتف LG وتقتصر المحتويات على وقت وقنوات معينة.

3) مكبر الصوت المعروض في قسم الطلبات الذكية هو أحد منتجات Amazon.

 

[التكنولوجيا]

1) التحكّم من خلال الأوامر الصوتية متاح محليًا فقط.

 

[الخدمات]

1) تختلف بناءً على حزمة العرض.

2) Energy DR : تعتمد الجوائز على المشاركة الكاملة أثناء فترات ذروة الاستهلاك في الصيف. ويجب التسجيل. تُطبّق الشروط والأحكام. يًرجى زيارة https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response للاطِّلاع على الشروط والأحكام الكاملة.

3) يختلف برنامج Demand Response حسب المناطق والأوقات التي يُطبّق فيها.

4) قد تكون الإشعارات الفورية الفعلية للتطبيق مختلفة حسب تنبيهات ThinQ Care.

 

استمتِع بتجربة غنية من خلال تطبيق LG ThinQ المتكامل مع منتجات LG، بدءًا من الهواتف المحمولة والتلفزيونات وصولاً إلى الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية وغيرها. اكتشِف تطبيق LG ThinQ لتعرف كيف يساعد في إنشاء اتصال سلس بالأجهزة في المنزل وأثناء التنقّل ليجعل الحياة جميلة. تعلّم بنفسك كيف ينتج عن التواصل ومشاركة البيانات عبر الأجهزة تجربة أسهل وأكثر تخصيصًا من شأنها أن تحسِّن حياتك وتمنحك الفرصة لإنجاز المهام الأكثر أهمية. إليك بعض المنتجات والتجارب المتاحة:

 

تقدِّم تلفزيونات OLED وNanoCell من LG المزودة بتقنية ThinQ مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي وتجربة مشاهدة أكثر تميّزًا في غرفة المعيشة الخاصة بك مباشرةً. اكتشِف طفرة في الذكاء الاصطناعي ستمنحك تجربة سينمائية ومركزًا لمنزلك الذكي وأكثر.

 

أجهزة LG. عندما تختار الأجهزة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي الذكية والسهلة من LG، لن تكون أجهزة فحسب، بل ستساعدك على إدارة منزلك وحياتك. تتميّز ثلاجة InstaView™ Door-in-Door® بمساعد Amazon Alexa الصوتي المُدمج فيها ليكون بإمكانك إنجاز جميع المهام من خلال بعض الأوامر الصوتية البسيطة. يمكنك تسوّق البقالة، وإنشاء قائمة مهام، والاستماع إلى أغانيك المفضّلة وأكثر. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تقنية ThinQ متاحة على الأجهزة الأخرى، بما في ذلك المكانس الكهربائية والغسالات.

 

ما هي مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى؟ استكشِف أحدث إبداعات LG وكن دائمًا على اطّلاع بآخر الحلول الذكية للمطبخ والمنزل بأكمله، وتعلّم كيف تمنحك الأجهزة المتصلة حياة أفضل.