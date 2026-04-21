حل الثلج المنزلي من LG

الثلج جاهز دائمًا لإنعاش كل لحظة

يمكنك الاستمتاع بالانتعاش والراحة في أي وقت بفضل مزيج من تقنية صنع الثلج المتميزة وصانع الثلج النحيف المدمج داخل الباب والرائد في الأسواق.

يحتوي كل كوب على مشروب يحتوي على نوع مختلف من الثلج.

أنواع مختلفة من الثلج

ثلج متنوع لكل استخدام وكل حالة مزاجية

يتم عرض شعار نظام Slim SpacePlus™ Ice System على الباب الداخلي للثلاجة المفتوحة.

Slim SpacePlus™ Ice System

الكثير من الثلج، والكثير من مساحة الأرفف

يتدفق الماء من موزع ثلاجة يحمل علامة "UVnano"، ويتم صب الماء في كوب.

UVnano™ / فلتر المياه

يحافظ على نظافة فوهة الموزع

شاشة هاتف ذكي تعرض تطبيق LG ThinQ.

LG ThinQ / صانع الثلج التلقائي

إدارة ذكية للثلج في الأيام المزدحمة

أنواع مختلفة من الثلج

أنواع مختلفة من الثلج للاختيار منها بما يناسب استخدامك ومزاجك

مكعبات ثلج مصنوعة يدويًا، ومكعبات ثلج ساحقة، ومكعبات ثلج صغيرة، ومكعبات ثلج أخرى لتعزيز مذاق الطعام والمشروبات في لحظاتك الخاصة.

يتم توزيع الثلج الذي تصنعه الثلاجة من خلال الموزع في أكواب، حيث يحتوي كل كوب على شكل ثلج مختلف.

استكشف الطرق العديدة للاستمتاع بالثلج

مكعبات

يناسب الثلج المكعب أي مُناسَبة تقريبًا، ويُستخدم في أنواع مختلفة من المشروبات.

Craft ice

Craft Ice هو ثلج كروي بطيء الذوبان¹⁾ مصمم لكوكتيلات الحفلات والمشروبات الفاخرة. ارتقِ بمشروباتك مع كرات الثلج LG Craft Ice™ بطيئة الذوبان. خيار مثالي لبارات المنزل وإعداد الكوكتيلات في المنزل.

ثلج مجروش

سواء كنت تخفف الكوكتيلات أو تبرد النبيذ، فإن الثلج المجروش هو حل سريع ومنعش لجميع احتياجاتك من المشروبات.

Slim SpacePlus™ Ice System

الكثير من الثلج، الكثير من مساحة الأرفف

صانع ثلج مدمج يوفر مساحة بحيث يكون لديك مساحة أكبر لجميع الأطعمة المفضلة لديك.

يوفر صانع الثلج الصغير مساحة أكبر داخل الثلاجة.

UVnano™ / فلتر المياه

يحافظ على نظافة فوهة الموزع بانتظام

قلل تلقائيًا *‏99.99%‏²) من البكتيريا³) من فوهة الماء مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

يتم توزيع الماء النظيف والثلج، الذي يتم تنقيته بواسطة UVnano وفلتر المياه، في كوب من خلال الموزع.

لا تحتاج إلى سباكة

الثلج والماء جاهزان دون توصيل ثلاجتك بالسباكة

لا حاجة إلى السباكة المدمجة. ما عليك سوى إعادة ملء الموزع للاستمتاع بالثلج والماء العذب في أي وقت - مباشرة من باب الثلاجة.

المستخدم يفتح مكان تخزين Slim SpacePlus Ice System في ثلاجة LG.

يتم التحكم في الثلج الموجود في الثلاجة من خلال تطبيق LG ThinQ على الهاتف الذكي.

LG ThinQ

إدارة ذكية للثلج لمن هم أكثر انشغالاً من غيرهم

حل ذكي مريح للإدارة المثلى للثلج متى أردت.

شاشة تطبيق LG ThinQ تعرض التحكم في Ice Plus مع مكعبات الثلج في الخلفية.

Smart ice plus

يراقب استخدام الثلج وينشط وضع Ice Plus تلقائيًا لضمان إمداد ثابت بالثلج.

*شاشة تطبيق الهاتف المحمول الموضحة أعلاه هي لغرض توضيحي فقط وقد تبدو مختلفة عن التطبيق الفعلي.

مقطع فيديو لصنع الثلج يُعرض على اليسار، بينما يعرض الجانب الأيمن موقع كل صانع ثلج.

صانع الثلج التلقائي

يحافظ على الثلج متاحًا لمشروبك التالي

يكتشف صانع الثلج التلقائي الحاجة إلى الثلج وينتج الثلج تلقائيًا من أجل راحتك.

محطات تطور حلول الثلج

تطوير تقنية الثلج لمنزل أكثر ذكاءً

طوّرت LG تقنية صنع الثلج لعقود لتوفير حلول لمنزلك. من التخزين إلى أنظمة التنظيف الذاتي، يعكس كل إنجاز التزامنا براحتك.

صورة مقربة لصانع الثلج داخل الباب الأول في العالم من LG لعام 2006 مع SpacePlus™ Ice System داخل باب الثلاجة.

2006

أول صانع ثلج داخل الباب في العالم

لقطة مقرّبة لصانع الثلج LG Non-Plumbing Ice Maker لعام 2007 المزود بخزان مياه Pull & Fill، مع كوب ماء موضوع في المقدمة.

2007

صانع ثلج بدون توصيل بالمياه

صورة مقربة لصانع الثلج Slim SpacePlus™ Ice Maker من LG إصدار عام 2010 المدمج في باب الثلاجة لزيادة مساحة التخزين الداخلية إلى أقصى حد.

2010

صانع ثلج Slim SpacePlus™ Ice Maker

كوب ماء زجاجي شفاف يحتوي على مكعبات Craft Ice الدائرية من LG، الأولى من نوعها في الصناعة لعام 2019، صُممت لتذوب ببطء وتحافظ على نكهة المشروب.

2019

ابتكار Craft Ice الأول من نوعه في الصناعة

لقطة مقرّبة لفوهة موزّع UVnano من LG لعام 2020 مع إضاءة LED فوق بنفسجية زرقاء مضاءة عند مخرج المياه.

2020

UVnano لفوهة الموزع

كومة من مكعبات الثلج الصغيرة والشفافة مكدّسة معًا.

2023

مكعبات صغيرة (الولايات المتحدة فقط)

كومة من كرات الثلج الصغيرة المستديرة الشفافة المكدسة معًا.

2026

2026

مكعبات صغيرة (الولايات المتحدة فقط)

*صور ومقاطع الفيديو المأخوذة للمنتج هي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

 

1)Craft ice

‏- مكعبات Craft Ice التي تذوب ببطء، وفقًا لإجراءات الاختبار الداخلي لدى LG التي تقارن سرعة ذوبان كرة Craft Ice بمكعبات الثلج ذات الوزن نفسه (حوالي 69 جم).

-ظروف الاختبار: درجة حرارة الغرفة: 25 درجة مئوية، يُذوَّب كل قالب ثلج في الماء البارد. سعة الماء البارد 121 سم مكعب، درجة حرارة الماء البارد حوالي 9.5℃.

-قد تختلف النتائج حسب الظروف البيئية.

 

2)UVnano™

-تم تقييم UVnano (اسم الوظيفة: العناية الذاتية) من خلال اختبارات معملية أجرتها TÜV Rheinland باستخدام طرق اختبار داخلية لقياس انخفاض مستويات الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية في عينات من الماء المقطر بعد تعرضها لأشعة LED فوق البنفسجية للمنتج لمدة 10 دقائق كل ساعة، بعد 24 ساعة في حالة تجميع LED بالأشعة فوق البنفسجية. قد تختلف النتائج الفعلية حسب الظروف البيئية والاستخدام. لا يعالج المنتج الحالات الصحية المرتبطة بعلاج الهواء ولا يضمن أن المياه التي يتم تصفيتها بواسطة المنتج ستكون خالية من الملوثات مثل الجزيئات الميكروبيولوجية التي تؤثر على صحة المستخدمين.

-UVnano عبارة عن مركب من كلمتي UV (الأشعة فوق البنفسجية) وnanometer (وحدة الطول).

 

3)البكتيريا

-البكتيريا المستخدمة في الاختبار: المكورات العنقودية الذهبية، الإشريكية القولونية، الزائفة الزنجارية.