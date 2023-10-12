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الاستدامة
تعرَّف على الالتزام الذي تضطلع به LG تجاه تطبيق الاستدامة، وقصص توضِّح المستقبل الأفضل الذي نصبو إليه من أجل الجميع.
صورة تُظهر غروب الشمس على قمة الوادي
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