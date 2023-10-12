أنت تتصل بموقع ويب خارج نطاق سيطرة إل جي السعودية، وهو مخصص للعرض الدولي. قد لا تنطبق المعلومات الواردة في هذا الموقع في إل جي السعودية. يجب عليك الرجوع إلى المواد التسويقية والإعلامية الموزعة في بلدك والاعتماد عليها. يحتوي هذا الموقع أيضًا على "بيانات استشرافية"؛ أي البيانات المتعلقة بأحداث مستقبلية، وليست ماضية. تتناول البيانات الاستشرافية بطبيعتها شؤونًا غير مؤكدة، وذلك بدرجات مختلفة. قد تتسبب حالات عدم التأكد هذه في أن تكون النتائج المستقبلية الفعلية لشركة LG مختلفة جوهريًا عن تلك التي تمت الإشارة إليها في البيانات الاستشرافية على هذا الموقع الإلكتروني.