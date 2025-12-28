We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
دليل تركيب الغسالة
الفحوصات الرئيسية قبل التركيب
لماذا يعد التصميم الرأسي لـ ™LG WashTower مريحًا؟
مساحة الخلوص
تأكد من وجود مساحة تركيب كافية
اترك 5 سم على الأقل على كل جانب، و10 سم في الخلف، و177 سم في الارتفاع. ضعها على أرضية صلبة ومستوية واستخدم وسائد مضادة للانزلاق لمزيد من الثبات.
فحص المسار
خطط لمسارك
تحقق من أبعاد الوحدة وتأكد من وجود مسار واضح للتركيب. اترك مساحة دخول لا تقل عن 80 سم عبر المداخل أو الممرات.
وصلة التصريف
تثبيت كلا الخرطومين
قم بتوصيل خراطيم تصريف الغسالة والمجفف بإحكام باستخدام حزام الربط المرفق، وثبتها بكتيفة المرفق لمنع الانحناء أو التسرب.
*قد تختلف الميزات والتركيب حسب الطراز. الصور ومقاطع الفيديو توضيحية فقط. يُرجى الرجوع إلى دليل المالك أو صفحة المنتج الرسمية للحصول على إرشادات مفصلة.
*يلزم وجود منفذ مؤرض من النوع G للطاقة بقدرة 220-240 فولت 60 هرتز. لا تستخدم محولات متعددة القابسات.
*ضغط الماء: انظر مواصفات الطراز (الحد الأدنى-الحد الأقصى). تأكد من توجيه الخرطوم بشكل مستقيم دون التواءات.
كيف تساعد الغسالة الشاملة على توفير المساحة في المنزل؟
تحديد المساحة
التركيب في أي مكان مناسب
يعمل في معظم التصميمات المنزلية من المناطق الصغيرة إلى مناطق الغسيل المدمجة، مما يخلق ملاءمة سلسة.
مساحة الخلوص
ترك مساحة لتدفق الهواء
اترك مسافة لا تقل عن 2 سم على كل جانب و10 سم في الخلف لضمان تدفق الهواء المناسب. تجنب التركيب في المناطق المغلقة المعرضة للحرارة أو الرطوبة.
فحص التركيب
تحقق من التشغيل السليم بعد الإعداد
تأكد من استقرار الوحدة في مستوى على أرضية صلبة وتحقق من عدم وجود اهتزاز أو ضوضاء غير عادية. تأكد من أن إمداد المياه والصرف يعملان دون تسرب.
أين يمكنني تركيب غسالة ملابس؟
فحص المساحة
تأكد من أن المساحة مناسبة
اترك مساحة كافية على جميع الجوانب لخلوص الباب ولضمان أن غسالة LG تتناسب مع أبعاد التركيب القياسية.
خرطوم إمداد المياه
تحقق من نوع الصنبور
قد تكون الصنابير مزوّدة بسن لولبي أو ناعمة السطح. يحدد هذا نوع الموصل المطلوب لمدخل مياه الغسالة.
ضبط الاستواء
حافظ على ثبات مستوى السطح
حافظ على مستوى الغسالة عن طريق ضبط الأرجل لتقليل الاهتزاز والضوضاء. يمكن أن تؤدي إضافة وسائد مضادة للاهتزاز إلى تعزيز الاستقرار.
دليل تركيب غسالة LG
شاهد هذا الدليل خطوة بخطوة لتتعلم كيفية تركيب غسالة LG في المنزل.
أين يمكنني تركيب غسالة علوية التحميل؟
فحص المساحة
تأكد من أن المساحة مناسبة
اترك مساحة كافية حول غسالة LG علوية التحميل للتهوية وخلوص الغطاء. تأكد من أن الوحدة تتناسب مع أبعاد التركيب القياسية وأن الغطاء يفتح بالكامل.
إمداد مياه مزدوج
قم بتوصيل خراطيم المياه الساخنة والباردة
بعد التحقق من نوع الصنبور، قم بتوصيل كل من المداخل الساخنة والباردة بإحكام. تأكد من أن الخراطيم مستقيمة وخالية من المنحنيات.
مصدر مياه واحد
قم بتوصيل خرطوم الماء البارد
لتوصيل مصدر إمداد الماء البارد فقط، تحقق أولاً من نوع الصنبور وحدد المنفذ الصحيح للمدخل. بعد التوصيل، تأكد من أن الخرطوم مستقيم وخالي من الالتواءات أو الانحناءات.
تصريف المضخة
ارتفاع الخرطوم الصحيح لطرازات المضخة
تحقق من أن نظام التصريف نظيف قبل التوصيل. قم بتركيب خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين 90 إلى 120 سم، مع الحفاظ عليه في وضع مستقيم دون انحناءات أو عوائق.
تصريف بدون مضخة
إعداد الخرطوم الصحيح للطرازات غير المضخة
قبل التركيب، تحقق من عدم وجود انسدادات في نظام التصريف. قم بتوصيل طرف كوع الخرطوم بالمخرج الخلفي واحتفظ به فوق الأرض بمسافة تزيد عن 6 سم، وبطول أقل من 300 سم، ومستقيم، وغير مغمور.
ضبط الاستواء
حافظ على المستوى من أجل الثبات
اضبط أقدام الغسالة للحفاظ على استوائها، مما يقلل الاهتزاز والضوضاء. إضافة وسادات مضادة للاهتزاز توفر ثباتًا إضافيًا.
دليل تركيب الغسالة علوية التحميل
شاهد النصائح خطوة بخطوة حول كيفية تركيب غسالة ملابس علوية التحميل في المنزل.
كيف يمكنني تركيب مجفف الملابس فوق الغسالة؟
إعداد مُوفِّر للمساحة
التركيب في أي مكان مناسب
استخدم طقم التركيب من LG لتثبيت المجفف أعلى الغسالة لإعداد مستقر وفعال للمجفف.
مساحة الخلوص
ترك مساحة لتدفق الهواء
ضع الغسيل على الرف القابل للسحب للفرز والنقل بسهولة بين الغسالة والمجفف.
فحص التركيب
إعداد الخرطوم
قم بتوصيل غطاء التدفق العكسي وخرطوم التصريف بإحكام، مع ضمان بقاء الخرطوم مستقيمًا دون ثنيات.
دليل تركيب مجفف الملابس
شاهد هذه النصائح خطوة بخطوة للعثور على المكان المناسب واتبع الخطوات لسهولة التركيب.
الأسئلة الشائعة حول الغسالات
Q.
أين يمكنني وضع غسالة أو مجفف LG؟
A.
يمكن تركيبها في غرف المرافق أو المطابخ أو الغرف غير المستخدمة أو خزانات الغسيل. يمكن استخدام الشرفة المغطاة فقط إذا كانت مستوية ومحمية من الطقس وجيدة التهوية.
تأكد دائمًا من أبعاد المنتج واترك الخلوص المحدد في الدليل بحيث تفتح الأبواب والأغطية بالكامل. للاطلاع على متطلبات المساحة والسلامة التفصيلية، تفضل بزيارة موقع LG المحلي لتنزيل الدليل أو اتصل بخدمة عملاء LG. قد يختلف التوفر والمتطلبات حسب الطراز والمنطقة.
Q.
كيف يمكنني التحقق من إمداد المياه قبل التركيب؟
A.
حدد نوع الصنبور لديك أولاً (مسنن أو غير مسنن) واختر الموصل الصحيح لمدخل مياه الغسالة. تأكد من أن الخرطوم مثبت بإحكام، ويعمل بشكل مستقيم دون التواءات، وأن ضغط الماء يلبي النطاق المذكور في الدليل.
قد يختلف حجم الخرطوم والمحولات وحدود الضغط حسب الطراز.
Q.
هل أحتاج إلى ملحقات لوضع مجفف الملابس فوق الغسالة؟
A.
نعم - ينطبق هذا على طرازات الغسالة والمجفف المنفصلة فقط. استخدم طقم من LG متوافقًا مع طراز غسالتك لتركيب المجفف فوق الغسالة. ضع الغسالة في الأسفل، والمجفف في الأعلى، وحافظ على استواء كلتا الوحدتين، وقم بتركيب الطقم حسب التعليمات. اترك تهوية كافية وخلوص لفتح الباب، واتبع جميع ملاحظات السلامة الواردة في الدليل. لا ينطبق على طرازات وحدة الغسالة والمجفف المتكاملتين (all-in-one).
Q.
ما المقصود بالغسيل السريع (Quick Wash) في غسالة LG؟
A.
في بعض الطرازات، توفر TurboWash™ 360° دورة سريعة في حوالي 39 دقيقة من خلال الجمع بين فوهات الرش المتعددة ومضخة العاكس وحركة الأسطوانة المحسّنة لتنظيف فعال يساعد على حماية الأقمشة.
تعتمد النتائج الفعلية على الطراز، وحجم الحمولة، ونوع القماش، والإعدادات.
Q.
هل تتطلب مجففات LG في هذه المجموعة فتحة تهوية خارجية؟
A.
الطرازات في هذه المجموعة لا تحتوي على تهوية خارجية (تكثيف أو مضخة حرارية)، لذا لا يلزم وجود قناة خارجية. قم بتوصيل الصرف أو تفريغ خزان المياه بانتظام، واتبع تعليمات التنظيف والصيانة الواردة في الدليل.