في بعض الطرازات، توفر TurboWash™ 360° دورة سريعة في حوالي 39 دقيقة من خلال الجمع بين فوهات الرش المتعددة ومضخة العاكس وحركة الأسطوانة المحسّنة لتنظيف فعال يساعد على حماية الأقمشة.

تعتمد النتائج الفعلية على الطراز، وحجم الحمولة، ونوع القماش، والإعدادات.