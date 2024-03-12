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منقيات الهواء

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AeroFurniture

طاولة عملية تتناسب مع أسلوب حياتك

طاولة عملية تتناسب مع أسلوب حياتك

A 3D graphic image showing air being filtered with the product's filter part detached.

تنقية هواء مُحيطيَّة

هواء نقي في كل الاتجاهات

The mood light at the bottom of the cover of the Aero Furniture is on.

إضاءة تتغيّر مع الحالة المزاجية

بدّل المزاج العام مع خيارات الإضاءة المحيطة الملونة

A smartphone is being charged on top of a wireless charger on an Aero Furniture.

الشحن اللاسلكي

ضعه في الأعلى للشحن

LG PuriCare™ air care

أجهزة تنقية الهواء من LG - قوية، صامتة، وعصرية. تنقية قوية: أجهزة تنقية الهواء من LG مزودة بمجموعة من أجهزة التنقية، وإزالة الروائح الكريهة وHEPA ومسببات الحساسية والمياه والمرشحات المسبقة، كما يمكنها إزالة الجسيمات الكبيرة من الهواء والتخلص من الروائح الكريهة وتصفية بكتيريا وفيروسات محددة، مما يخلق بيئة منزلية أنظف. صيانة سهلة: صُمِّم جهاز تنقية الهواء بشكل مبتكر مع فلتر سهل التنظيف وفتحة هواء مريحة، للحفاظ على الجهاز في كل الأوقات. إنذار ذكي: سيُشير جهاز تنقية الهواء HEPA من خلال الإضاءة الملونة إلى ما إذا كانت جودة الهواء في منزلك ملوثة قليلاً أو كثيرًا

تصفح مجموعة LG من أجهزة تنقية الهواء PuriCare™ air care