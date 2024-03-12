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AeroFurniture
تنقية هواء مُحيطيَّة
هواء نقي في كل الاتجاهات
إضاءة تتغيّر مع الحالة المزاجية
بدّل المزاج العام مع خيارات الإضاءة المحيطة الملونة
الشحن اللاسلكي
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LG PuriCare™ air care
أجهزة تنقية الهواء من LG - قوية، صامتة، وعصرية. تنقية قوية: أجهزة تنقية الهواء من LG مزودة بمجموعة من أجهزة التنقية، وإزالة الروائح الكريهة وHEPA ومسببات الحساسية والمياه والمرشحات المسبقة، كما يمكنها إزالة الجسيمات الكبيرة من الهواء والتخلص من الروائح الكريهة وتصفية بكتيريا وفيروسات محددة، مما يخلق بيئة منزلية أنظف. صيانة سهلة: صُمِّم جهاز تنقية الهواء بشكل مبتكر مع فلتر سهل التنظيف وفتحة هواء مريحة، للحفاظ على الجهاز في كل الأوقات. إنذار ذكي: سيُشير جهاز تنقية الهواء HEPA من خلال الإضاءة الملونة إلى ما إذا كانت جودة الهواء في منزلك ملوثة قليلاً أو كثيرًا