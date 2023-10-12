تخلص من متاعب غسل الأطباق باستخدام غسالات الصحون من إل جي.من السهل التحكم في غسالات الصحون من إل جي، كما أنها تملك أنظمة أرفف مرنة لسعات التحميل الكبيرة. سيزداد لمعان أطباقك بكل تأكيد بفضل تقنية غسيل الصحون القوية من إل جي.تعرف على المزيد حول مجموعتنا من غسالات الصحون المتوفرة في المملكة العربية السعودية أدناه