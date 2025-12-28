تصل نسبة العرض الفائقة 21:9 إلى النقطة المثالية بين النطاق الغامر ومساحة المكتب العملية. في ألعاب MOBA أو RPG أو ألعاب الشركات الكبيرة (AAA)، يتيح هذا التنسيق الأوسع رؤية مساحة أكبر من البيئة وواجهة المستخدم بلمحة واحدة، بينما تحافظ الشاشات المنحنية على وضوح الحواف ضمن مجال الرؤية براحة. تقدم UltraGear مجموعة واسعة من الشاشات بنسبة 21:9 عبر أحجام مختلفة، بحيث يمكنك العثور على الشكل المناسب للإعداد الخاص بك.

هل تفضل الإطلالة التقليدية؟ استكشف مجموعة UltraGear الواسعة من الشاشات بنسبة 16:9 المصممة لتحقيق الدقة والسرعة. اختر نسبة العرض إلى الارتفاع التي تناسب طريقة لعبك.