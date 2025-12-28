About Cookies on This Site

كيف تختار شاشة الألعاب المناسبة؟

لا يقتصر اختيار شاشة الألعاب على المواصفات فحسب - بل يتعلق باستكشاف تجربة جديدة تمامًا. بدءًا من صور OLED فائقة السرعة إلى اللعب السلس والغامر، يمكن للشاشة المناسبة تحويل كل جلسة. سواء كنت تسعى لتحقيق الانتصارات أو تستمتع بعوالم غنية ونابضة بالحياة، تساعدك UltraGear على اختيار بذكاء واللعب بشكل أقوى. استكشف ما يهم حقًا، واعثر على ما يناسبك.

شاشة UltraGear المركزية على مكتب أنيق تعرض طريقة لعب سريعة التغيير عبر أنواع مثل FPS وسباقات السيارات والمغامرة، بينما تتغير البيئة المحيطة بشكل ديناميكي لإبراز الألعاب في إعدادات متنوعة.

ما هو حجم الشاشة ونسبة العرض إلى الارتفاع الأفضل لأسلوب اللعب الخاص بي؟

تقدم LG UltraGear شاشات بأحجام ونسب عرض وانحناءات مختلفة لتتناسب مع نمط اللعب. يساعدك هذا الدليل على اختيار الطراز المناسب. لا يقتصر حجم الشاشة وشكلها على مقاس المكتب فحسب، بل يؤثران على كيفية رؤيتك وتفاعلك والاستمتاع بألعابك. من التصويب في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS) إلى استكشاف ألعاب تقمّص الأدوار في العوالم المفتوحة (RPGs)، يساهم الإعداد المناسب في تحسين الرؤية والاستجابة والانغماس عبر مختلف الأنواع.

المزيد من المعلومات

كيف تؤثر الدقة وجودة الصورة على تجربة اللعب؟

في الألعاب الضخمة من فئة AAA مثل ألعاب العالم المفتوح أو ألعاب تقمّص الأدوار السينمائية في العوالم المفتوحة (RPGs)، توفّر شاشة OLED عالية الدقة بدعم HDR تجربة بصرية مذهلة تجمع بين السواد العميق، والإضاءة النابضة بالحياة، والتفاصيل فائقة الدقة. تجعل هذه الشاشة النابضة بالحياة كل مشهد يبدو أكثر اتساعًا واتساقًا وروعة بصريًا - فهي مثالية لاستكشاف عوالم شاسعة أو بيئات غنية بالقصة.

المزيد من المعلومات

ما أهمية معدل التحديث ووقت الاستجابة في الألعاب؟

بالنسبة لألعاب التصويب أو السباق، اختر شاشة ذات معدل تحديث مرتفع (مثل 480 هرتز) ووقت استجابة سريع (مثل 0.03 مللي ثانية). فهو يحافظ على وضوح الحركة ويقلل من الضبابية، مما يساعدك على عدم تفويت أي حركة أثناء المشاهد السريعة.

المزيد من المعلومات

كيف يمكن لشاشة UltraGear دعم العمل واللعب؟

يتيح لك مفتاح LG Switch التبديل بين التخطيطات المحسّنة للعب أو تعدد المهام أو إنشاء المحتوى. باستخدام webOS، يمكنك التصفح أو البث مباشرةً من الشاشة - لا يلزم وجود كمبيوتر شخصي. يحافظ عدد النقاط العالي في البوصة (PPI) والبنية الدقيقة لوحدات البكسل الفرعية على وضوح النصوص للقراءة والكتابة، بينما تجعل منافذ USB-C وHDMI وDisplayPort من السهل توصيل أجهزة العمل أو معدات الترفيه.

المزيد من المعلومات

*يتطلب تطبيق LG Switch تنزيل البرنامج والدليل يدويًا من LG.com للاستخدام السليم.

ما حجم الشاشة ونسبة العرض إلى الارتفاع
ما هو الأفضل لأسلوب لعبي؟

لماذا تناسب أحجام شاشة LG UltraGear أنواع الألعاب المختلفة بشكل أفضل؟

تقدم LG UltraGear مجموعة واسعة من أحجام الشاشة - بحيث يمكنك اختيار المقاس الذي يناسب نمط اللعب لديك بشكل مثالي. بالنسبة للألعاب الضخمة من فئة AAA، مثل ألعاب العالم المفتوح أو سباقات المحاكاة أو ألعاب RPG ذات الطابع السينمائي، تتيح الشاشات الأكبر حجمًا (من 32 إلى 45 بوصة) توسيع نطاق الرؤية وتعميق الإحساس بحجم العالم، لتغمر نفسك في التجربة أكثر. في ألعاب التصويب السريعة الإيقاع أو الألعاب الجماعية عبر الإنترنت (MOBA)، تساعدك الشاشات الصغيرة نسبيًا (24 إلى 27 بوصة) على إبقاء عناصر اللعبة مثل مؤشر التصويب والخريطة المصغّرة وواجهة العرض (HUD) ضمن نطاق الرؤية المباشر، لتتمكّن من التفاعل السريع دون جهد بصري كبير. توفر UltraGear أحجام شاشة عبر الطيف الكامل - اعثر على الشاشة التي تناسب نمط لعبك بشكل أفضل.

يُظهر رسم متحرك شاشة LG UltraGear مقاس 27 بوصة المصممة لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS) والألعاب التنافسية عبر الإنترنت (MOBA)، حيث تُعرض مشاهد لمقاتل مستقبلي يصوّب بندقيته نحو واجهة عرض هولوجرافية تطفو فوق مدينة سايبر بانك مضاءة بالنيون.

*FPS: ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول، MOBA: ألعاب تنافسية متعدد اللاعبين عبر الإنترنت

لماذا تقدم LG UltraGear نسبة العرض إلى الارتفاع المثالية لكل نمط لعب؟

تصل نسبة العرض الفائقة 21:9 إلى النقطة المثالية بين النطاق الغامر ومساحة المكتب العملية. في ألعاب MOBA أو RPG أو ألعاب الشركات الكبيرة (AAA)، يتيح هذا التنسيق الأوسع رؤية مساحة أكبر من البيئة وواجهة المستخدم بلمحة واحدة، بينما تحافظ الشاشات المنحنية على وضوح الحواف ضمن مجال الرؤية براحة. تقدم UltraGear مجموعة واسعة من الشاشات بنسبة 21:9 عبر أحجام مختلفة، بحيث يمكنك العثور على الشكل المناسب للإعداد الخاص بك. 

هل تفضل الإطلالة التقليدية؟ استكشف مجموعة UltraGear الواسعة من الشاشات بنسبة 16:9 المصممة لتحقيق الدقة والسرعة. اختر نسبة العرض إلى الارتفاع التي تناسب طريقة لعبك.

يقارن مشهد معركة الفضاء على شاشة LG UltraGear بين نسب العرض إلى الارتفاع، مما يعرض العرض الأضيق بنسبة 16:9 بجانب العرض الأوسع بنسبة 21:9 الذي يكشف المزيد من سفن النجوم الضخمة والكويكبات المحيطة.

لماذا يعتبر انحناء LG UltraGear 800R مثاليًا للألعاب؟

يحافظ الانحناء 800R في شاشة UltraGear على اتساق مسافة الشاشة عبر رؤيتك، مما يقلل التشوه ويعزز الراحة. تعمل الشاشات المنحنية على توسيع مجال الرؤية (FOV) من خلال لف المرئيات حول محيطك، وتعزيز الانغماس في العالم المفتوح، أو السباقات، أو الألعاب السينمائية وتيسير حركة العين في اللعب الطويل. تمنح الشاشات المسطّحة وضوحًا عاليًا ودقة في الخطوط، وهي خيار مثالي لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS) أو ألعاب الاستراتيجية بالوقت الحقيقي (RTS) التي تتطلب تركيزًا ودقة في المحاذاة. تقدم UltraGear خيارات انحناء متعددة - اختر المنحنى الذي يجذبك.

مشهد من الأعلى يُظهر لاعبًا على مكتبه يستخدم شاشتين: شاشة منحنية 800R على الجهة اليسرى لتجربة ألعاب غامرة بزاوية رؤية واسعة، وشاشة مسطّحة على الجهة اليمنى موجّهة للألعاب التنافسية التي تتطلب تركيزًا ورؤية مباشرة.

*تستند أوصاف الشاشة المنحنية إلى طرازات ذات انحناء 800R.

مقارنة شاشات الألعاب LG UltraGear

Table Caption
Features45GX950A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A27GX700A
45GX950A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
اللعبةألعاب العالم المفتوح / ألعاب محاكاة السباقات / ألعاب مستوحاة من سلسلة "Souls"ألعاب العالم المفتوح / ألعاب محاكاة السباقات / ألعاب مستوحاة من سلسلة "Souls"ألعاب تقمّص الأدوار / ألعاب الحركة والمغامراتتصويب من منظور الشخص الأول (FPS) / تنافسية جماعية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MOBA)تصويب من منظور الشخص الأول (FPS) / تنافسية جماعية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MOBA)
مقاس الشاشة45 بوصة45/39/34 بوصة32 بوصة27 بوصة27 بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع21:921:916:916:916:9
الانحناء800R800R---
الدقةالوضع المزدوج - WUHD 5120x2160‏ - WFHD 2560x1080WQHD 3440x1440الوضع المزدوج - UHD 3840x2160‏ - FHD 1920x1080QHD 2560x1440QHD 2560x1440
نوع اللوحةOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
المزيد من المعلومات

كيف تؤثر الدقة وجودة الصورة
تؤثر على تجربتك في اللعب؟

لماذا تقوم LG UltraGear بإنشاء شاشات ألعاب عالية الدقة مثل 5K2K و4K؟

الدقة الأعلى أفضل دائمًا - فهي تتيح لك رؤية المزيد من عالم الألعاب والاستمتاع بصور أكثر وضوحًا وتفصيلًا للحصول على انغماس أعمق. تقدم LG UltraGear شاشات فائقة الدقة تصل إلى 5K2K و4K، مما يمنحك مساحة شاشة أكبر ووضوحًا أفضل. ولكن لتحقيق أقصى استفادة، عليك مطابقة دقة العرض مع مواصفات جهاز الحاسوب والألعاب التي تلعبها. تُعد دقة ‎1080p‎ مثالية للألعاب التنافسية عالية الإطارات في الثانية، بينما توفّر ‎1440p‎ توازنًا بين الوضوح والأداء. توفر دقة 4K صورًا فائقة الوضوح، و5K2K فائقة الاتساع لتوسيع رؤيتك للاستمتاع بلعب سينمائي حقيقي. هل ما زلت غير متأكد؟ تتيح شاشات الوضع المزدوج سهولة في التبديل بين الأوضاع المختلفة.

يتم تراكب معركة خيالية بين ساحرين يلقيان تعاويذ مع تسميات الدقة، لمقارنة FHD 1920×1080 وQHD 2560×1440 وWQHD 3440×1440 و4K UHD 3840×2160 و5K2K 5120×2160 لإظهار الاختلافات في تفاصيل الشاشة والتغطية.

يتم تراكب معركة خيالية بين ساحرين يلقيان تعاويذ مع تسميات الدقة، لمقارنة FHD 1920×1080 وQHD 2560×1440 وWQHD 3440×1440 و4K UHD 3840×2160 و5K2K 5120×2160 لإظهار الاختلافات في تفاصيل الشاشة والتغطية.

ما الذي يجعل شاشة LG UltraGear ذات الكثافة العالية للنقاط (PPI) الخيار الأمثل لتجربة الألعاب؟

تشير الكثافة العالية للنقاط (PPI) إلى عرض تفاصيل أوضح في كل مشهد، سواء أثناء التصويب في ألعاب FPS أو استكشاف العوالم المفتوحة أو أداء المهام اليومية. تحقق طُرز LG UltraGear مقاس 45 بوصة دقة فائقة الاتساع تبلغ 5K2K، حيث تحزم وحدات البكسل الكثيفة في لوحة واسعة للحصول على صور نابضة بالحياة وواجهة مستخدم نظيفة. تحافظ تخطيطات البكسل الكثيفة على وضوح الملمس الدقيق ووضوح النص، بينما تقلل إضاءة مستوى البكسل في OLED وبنية البكسل الفرعي المحسّنة من الضبابية وتداخل الألوان. والنتيجة هي جودة صورة دقيقة وراحة للعين وتجربة مشاهدة غامرة عبر جميع المحتويات.

لقطة مقارنة بنظام الشاشة المقسومة تُظهر مدى وضوح النص في اللعبة عند عرض عبارة QUEST COMPLETE، إذ يبدو الجانب الأيسر بدقة ‎70 PPI‎ غير واضح، في حين يظهر الجانب الأيمن بدقة ‎125 PPI‎ بنقاء ووضوح عالٍ.

لقطة مقارنة بنظام الشاشة المقسومة تُظهر مدى وضوح النص في اللعبة عند عرض عبارة QUEST COMPLETE، إذ يبدو الجانب الأيسر بدقة ‎70 PPI‎ غير واضح، في حين يظهر الجانب الأيمن بدقة ‎125 PPI‎ بنقاء ووضوح عالٍ.

*تستند هذه الميزة إلى مواصفات الطراز 45GX950A.

كيف تقدم LG UltraGear OLED اللون والأسود المثاليين للألعاب المُقدمة من المطورين الكبار (AAA)؟

تساعد تقنية LG UltraGear OLED على تحسين الانغماس مع تعتيم مستوى البكسل للحصول على تباين مثالي ودرجات سوداء عميقة وتحكم دقيق في الإضاءة. تعمل تقنية WOLED على تحسين السطوع من خلال تقنيات مثل Primary RGB Tandem (الجيل الرابع) وMLA+ (الجيل الثالث)، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الأسود ودقة الألوان حتى في البيئات الساطعة. خاصة مع Primary RGB Tandem، فإن الجيل الرابع من WOLED معتمد من حيث الأسود المثالي واللون المثالي ودقة الألوان بنسبة 100% (100% Color Fidelity) والتكاثر المثالي - مما يضمن تجربة بصرية خالية من العيوب سواء كنت تلعب في غرفة مظلمة أو تحت ضوء النهار.

تقارن شاشة LG UltraGear على مكتب بين شاشة غير WOLED والجيل الرابع من WOLED، مما يعرض وجه مستكشف الفضاء مع درجات سوداء أعمق وألوان أكثر ثراءً على جانب WOLED، إلى جانب شارات الاعتماد لتقنيات الأسود المثالي واللون المثالي والتكاثر المثالي.

*تستند هذه الميزة إلى مواصفات الطراز 27GX700A.

*تمت محاكاة الصور أعلاه لأغراض توضيحية فقط.

**من بين شاشات الألعاب OLED. تمت محاكاة الصور لأغراض توضيحية فقط.

ما سبب أهمية دقة الألوان في LG UltraGear للألعاب؟

تم تصميم شاشات LG UltraGear OLED لتحقيق الدقة، مع تغطية DCI-P3 فائقة الاتساع من 95% إلى 99% (نموذجي) أو 99% من سلسلة ألوان sRGB، مما يضمن ألوانًا زاهية ودقيقة عبر الأنواع - مثل ألعاب مستوحاة من سلسلة "Souls" أو ألعاب RPG في العالم المفتوح. بفضل وحدات البكسل OLED ذاتية الإضاءة وتقنية VESA DisplayHDR™ True Black 400/500، تحافظ شاشات UltraGear على عمق التباين ونعومة التدرجات اللونية لتجربة عرض أكثر واقعية. سواء كنت ترصد الأعداء في الإضاءة المنخفضة أو تستمتع بسرد القصص السينمائية، فإن UltraGear توفر دقة لا مثيل لها للاستمتاع بلعب غامر وموثوق به.

مقارنة بصرية جنبًا إلى جنب توضح أداء شاشة LG UltraGear، إذ يعرض الجانب الأيسر مشهدًا لمحارب خيالي في كهف تغمره توهجات الحمم البركانية مع إبراز تقنية VESA DisplayHDR True Black 500، بينما يُظهر الجانب الأيمن جنودًا مستقبليين بأسلحة طاقة في مدينة مضاءة بالنيون تُبرز نطاق ألوان ‎DCI-P3‎ بنسبة ‎99.5%‎.

*تستند هذه الميزة إلى مواصفات الطراز 27GX700A.

مقارنة شاشات الألعاب LG UltraGear

Table Caption
Features45GX950A27GX700A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A
45GX950A
27GX700A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
الدقةWUHD 5120x2160QHD 2560x1440WQHD 3440x1440UHD 3840x2160QHD 2560x1440
نوع اللوحةOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
جودة الصورةVESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 500VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400
التدرج اللونيDCI-P3 98.5%،‏ DeltaE≤2DCI-P3 99.5%DCI-P3 98.5%DCI-P3 98.5%DCI-P3 98.5%
تأثير المدى الديناميكي العالي (HDR Effect)نعمنعمنعمنعمنعم
مقاس الشاشة45 بوصة27 بوصة45/39/34 بوصة32 بوصة27 بوصة
المزيد من المعلومات

لماذا يعتبر معدل التحديث ووقت الاستجابة
مهمة في الألعاب؟

كيف تعمل LG UltraGear على تحسين الأداء للألعاب سريعة الوتيرة؟

توفر طرازات UltraGear OLED معدل تحديث يصل إلى 480Hz ووقت استجابة فائق السرعة يبلغ 0.03ms (GtG) - ممكّن بتقنية OLED - مما يقلل من الضبابية وتشوه الصورة للحصول على حركة أكثر سلاسة ودقة. وللحفاظ على انسيابية الحركة وعدم انقطاعها، تدعم UltraGear أيضًا AMD FreeSync™ Premium Pro، وNVIDIA G-SYNC® compatibility، وVESA AdaptiveSync™، مما يضمن اللعب الخالي من التقطيع - حتى أثناء المعارك المكثفة أو أوعية الكاميرا السريعة. سواء كنت ترتقي في المراتب أو تستكشف الخرائط، فإنك تبقى مركزًا ومتحكمًا في مجريات اللعب.

تُظهر لقطات متجاورة أداء شاشات الألعاب من LG UltraGear، حيث يعرض الجانب الأيسر مقارنة على شاشة منحنية بين معدل تحديث ‎60Hz‎ و‎480Hz‎ مع زمن استجابة ‎0.03ms‎ أثناء مشهد في الفضاء، بينما يعرض الجانب الأيمن مقارنة بين تفعيل وتعطيل ميزة Adaptive Sync في لعبة سباق مستقبلية، مع شعارات ‎NVIDIA G-SYNC‎ و‎VESA AdaptiveSync‎ و‎AMD FreeSync Premium Pro‎.

*تنطبق مواصفات زمن الاستجابة 0.03ms (GtG) على طرازات LG UltraGear OLED

*تمت محاكاة الصور أعلاه لأغراض توضيحية فقط.

كيف يساعدك الوضع المزدوج في LG UltraGear على التبديل بين معدلات التحديث المختلفة؟

تدعم بعض شاشات UltraGear الوضع المزدوج، مما يتيح لك التبديل بسهولة بين إعدادين لمعدل التحديث - مثل 45GX950A الذي يدعم 165Hz بدقة 5K2K و330Hz بدقة WFHD. يمكنك تغيير الأوضاع على الفور من خلال مفتاح التشغيل السريع أو القائمة الفعلية، دون تبديل الكابلات أو إعادة التشغيل. الأمر يشبه وجود شاشتين في شاشة واحدة، جاهزة لأي لعبة تلعبها.

توضح شاشة LG UltraGear أداء الوضع المزدوج، مما يعرض مشهدًا خياليًا للمحارب بدقة WUHD 165Hz على اليسار وسيارة سباق بسرعة 330Hz بدقة WFHD على اليمين، مما يؤكد على معدل التحديث المرن وخيارات الدقة.

*تستند هذه الميزة إلى مواصفات الطراز 45GX950A.

لماذا تتميز LG UltraGear بأحدث تقنية DP لتحقيق أعلى أداء للألعاب؟

للحصول على صور سلسة وأداء كامل، تتميز شاشات UltraGear بأحدث تقنية DisplayPort 2.1، مما يوفر نطاقًا تردديًا أعلى بكثير من HDMI للحصول على دقة أعلى غير مضغوطة ومعدل تحديث فائق السرعة - مثالي لوحدات معالجة الرسومات المتطورة وألعاب الكمبيوتر. يدعم منفذ DisplayPort 2.1 ما يصل إلى 80 ميجابت في الثانية (Gbps) من النطاق الترددي - أكثر من ضعف منفذ HDMI 2.1 (ما يصل إلى 48ميجابت في الثانية (Gbps)) - وما يتجاوز منفذ HDMI 2.0 (18 ميجابت في الثانية (Gbps)). يسمح ذلك بمعدلات إطار أعلى عند 4K وما بعدها، مع زمن انتقال أقل واستقرار أفضل في العناوين الصعبة. يدعم HDMI 2.0 دقة 4K عند 60Hz، بينما يتيح HDMI 2.1 دقة 4K عند 120Hz لوحدات التحكم من الجيل التالي.

صورة مقربة للمنافذ الخلفية على حامل شاشة LG UltraGear، مما يسلط الضوء على اتصال DisplayPort 2.1 مع مخطط مقارنة يوضح سرعات عرض النطاق الترددي: DP 2.1 عند 80 ميجابت في الثانية (Gbps)، وHDMI 2.1 عند 48 ميجابت في الثانية (Gbps)، وHDMI 2.0 عند 18 ميجابت في الثانية (Gbps).

مقارنة شاشات الألعاب LG UltraGear

Table Caption
Features32GX870A27GX790A27GX700A45GX950A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
45GX950A
معدل التحديثالوضع المزدوج - UHD 240Hz - FHD 480Hz480Hz240Hzالوضع المزدوج - WUHD 165Hz‏ - WFHD 330Hz
مزامنة تكيفية- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync
وقت الاستجابة0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)
الواجهة- منفذ DisplayPort 2.1 واحد (مع DSC) - منفذا HDMI™ 2.1 - منفذ USB Type-C™ (PD‏ 90 واط) - USB 3.0 2dn- منفذ DisplayPort 2.1 (مع DSC) - منفذا HDMI™ 2.1 - منفذ USB 3.0 1up - شاشة 2dn مقاس - منفذ DisplayPort 1.4 (مع DSC) - منفذا HDMI™ 2.1 - منفذ USB 3.0 1up‏، 2dn- منفذ DisplayPort 2.1 واحد (مع DSC) - منفذا HDMI™ 2.1 - منفذ USB Type-C™ (PD‏ 90 واط)
مقاس الشاشة32 بوصة27 بوصة27 بوصة45 بوصة
الدقةUHD 3840x2160 FHD 1920x1080QHD 2560x1440QHD 2560x1440WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080
نوع اللوحةOLEDOLEDOLEDOLED
المزيد من المعلومات

كيف يمكن لشاشة UltraGear دعم العمل واللعب؟

كيف يحسن LG Switch تعدد المهام لكل من العمل واللعب؟

يساعد LG Switch على تحسين تعدد المهام من خلال الجمع بين ميزات مثل معالج الصور المخصص وتقسيم الشاشة ومكالمة الفيديو. يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات العرض لمهام مختلفة، وتقسيم الشاشة إلى تخطيطات قابلة للتخصيص للعب أو العمل جنبًا إلى جنب، والانضمام بسرعة إلى مكالمات الفيديو عبر الاختصار - كل ذلك دون مقاطعة سير العمل أو اللعب. يوفر تجربة سلسة مصممة خصيصًا لكل من الإنتاجية والترفيه.

إعداد ألعاب سطح المكتب المستقبلي مع شاشة كبيرة تعرض شخصية مدرعة بتقنية الخيال العلمي. يضم المكتب وحدة تحكم ومكبرات صوت ولوحة مفاتيح ميكانيكية ومجسمات. يتم عرض العديد من شهادات UL وEyesafe للأضواء الزرقاء المنخفضة الخالية من الوميض وسلامة العين في أسفل الصورة.

كيف توفر شاشة LG UltraGear OLED نصًا أكثر وضوحًا وقابلية للقراءة؟

تستفيد شاشة LG UltraGear OLED من كثافة البكسل العالية (PPI) وبنية البكسل الفرعي المحسّنة للمساعدة في تقديم نص واضح ومقروء. سواء كنت تقرأ المستندات أو تكتب رسائل البريد الإلكتروني أو تتصفح الويب، تظل الأحرف واضحة حتى بأحجام الخطوط الصغيرة. تدعم تقنيات العرض هذه الوضوح البصري من خلال تحسين تحديد الحواف والحفاظ على محاذاة الألوان، مما يمكن أن يساعد في تقليل الضوضاء البصرية. يمكنك الحفاظ على تركيزك أثناء العمل الطويل أو جلسات الدراسة - دون التضحية بالوضوح عندما يحين الوقت للتبديل إلى الألعاب.

تُظهر مقارنة مشهد الألعاب وضوح النص عند 70 نقطة لكل بوصة (PPI) مقابل 125 نقطة لكل بوصة (PPI) على اليسار، بينما يوضح اليمين بنية البكسل الفرعي المحسنة مع تغيير RWBG إلى RGWB، مما يعزز الوضوح وسهولة القراءة.

*تستند هذه الميزة إلى مواصفات الطراز 45GX950A.

*الصورة مخصصة لغرض توضيحي، حيث تقارن بين بنى البكسل الفرعي RWBG وRGWB، مما قد يؤثر على وضوح النص المتصور اعتمادًا على العرض والمحتوى. 

ما الذي يجعل جهاز LG UltraGear مناسبًا لتوصيل أجهزة متعددة؟

تحتوي شاشات UltraGear على الكثير من المنافذ - مثل USB-C وHDMI وDisplayPort - بحيث يمكنك توصيل كل شيء من وحدة الألعاب إلى الكمبيوتر المحمول. كما تدعم وظائف لوحة وصل USB، مما يتيح لك توصيل الأجهزة الطرفية مثل لوحة المفاتيح والماوس مباشرة بالشاشة. وهذا يعني أنك لست مضطرًا لمواصلة التوصيل والفصل - يمكنك التبديل بسهولة بين العمل والألعاب دون تغيير إعداد مكتبك.

صورة علوية لشاشة LG UltraGear المنحنية المتصلة بجهاز كمبيوتر محمول ولوحة مفاتيح للألعاب وماوس وسماعات رأس، مع رموز تشير إلى خيارات اتصال متعددة بما في ذلك USB-C وDisplayPort وHDMI.

كيف يحسن نظام webOS الاستخدام اليومي خارج نطاق شاشات الألعاب؟

تتيح لك تقنية LG UltraGear المدعومة بنظام webOS بث مقاطع الفيديو أو تصفح الويب أو الوصول إلى تطبيقات الإنتاجية دون الحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر الشخصي أو وحدة التحكم. عندما لا تلعب، يمكنك الاستمتاع بمهام سريعة أو فواصل فيديو دون ضوضاء أو حرارة أو استهلاك طاقة لنظام كامل. إنه مثالي للاستخدام الخفيف بين جلسات اللعب أو أثناء فترات الراحة في العمل - مما يوفر الوقت والطاقة والمتاعب.

تعرض شاشة LG UltraGear المنحنية واجهة ذكية مع أيقونات التطبيقات للبث والألعاب والموسيقى والإنتاجية، إلى جانب صف محتوى يتميز بالألعاب وخيارات الترفيه الشائعة.

مقارنة شاشات الألعاب LG UltraGear

Table Caption
Features45GX950A45/39/34GX900A32G810SA45/39/34GX90SA
45GX950A
45/39/34GX900A
32G810SA
45/39/34GX90SA
مقاس الشاشة45 بوصة45/39/34 بوصة32 بوصة45/39/34 بوصة
الدقةWUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080WQHD 3440x1440UHD 3840x2160WQHD 3440x1440
نوع اللوحةOLEDOLEDOLEDOLED
الواجهة- منفذ DisplayPort 2.1 واحد (مع DSC) - منفذا HDMI™ 2.1 - منفذ USB Type-C™ (PD‏ 90 واط)- منفذ DisplayPort 1.4 (مع DSC) - منفذا HDMI™ 2.1- منفذ DisplayPort 1.4 واحد (مع DSC) - منفذا HDMI™ 2.1 - منفذ USB Type-C™ (PD‏ 65 واط) - USB 3.0 1dn،‏ 2dn- منفذ DisplayPort 1.4 واحد (مع DSC) - منفذا HDMI™ 2.1 - منفذ USB Type-C™ (PD‏ 65 واط) - USB 2.0 2dn
webOS--webOS24webOS24
المزيد من المعلومات