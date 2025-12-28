We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
كيف تختار شاشة الألعاب المناسبة؟
لا يقتصر اختيار شاشة الألعاب على المواصفات فحسب - بل يتعلق باستكشاف تجربة جديدة تمامًا. بدءًا من صور OLED فائقة السرعة إلى اللعب السلس والغامر، يمكن للشاشة المناسبة تحويل كل جلسة. سواء كنت تسعى لتحقيق الانتصارات أو تستمتع بعوالم غنية ونابضة بالحياة، تساعدك UltraGear على اختيار بذكاء واللعب بشكل أقوى. استكشف ما يهم حقًا، واعثر على ما يناسبك.
ما هو حجم الشاشة ونسبة العرض إلى الارتفاع الأفضل لأسلوب اللعب الخاص بي؟
تقدم LG UltraGear شاشات بأحجام ونسب عرض وانحناءات مختلفة لتتناسب مع نمط اللعب. يساعدك هذا الدليل على اختيار الطراز المناسب. لا يقتصر حجم الشاشة وشكلها على مقاس المكتب فحسب، بل يؤثران على كيفية رؤيتك وتفاعلك والاستمتاع بألعابك. من التصويب في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS) إلى استكشاف ألعاب تقمّص الأدوار في العوالم المفتوحة (RPGs)، يساهم الإعداد المناسب في تحسين الرؤية والاستجابة والانغماس عبر مختلف الأنواع.
كيف تؤثر الدقة وجودة الصورة على تجربة اللعب؟
في الألعاب الضخمة من فئة AAA مثل ألعاب العالم المفتوح أو ألعاب تقمّص الأدوار السينمائية في العوالم المفتوحة (RPGs)، توفّر شاشة OLED عالية الدقة بدعم HDR تجربة بصرية مذهلة تجمع بين السواد العميق، والإضاءة النابضة بالحياة، والتفاصيل فائقة الدقة. تجعل هذه الشاشة النابضة بالحياة كل مشهد يبدو أكثر اتساعًا واتساقًا وروعة بصريًا - فهي مثالية لاستكشاف عوالم شاسعة أو بيئات غنية بالقصة.
ما أهمية معدل التحديث ووقت الاستجابة في الألعاب؟
بالنسبة لألعاب التصويب أو السباق، اختر شاشة ذات معدل تحديث مرتفع (مثل 480 هرتز) ووقت استجابة سريع (مثل 0.03 مللي ثانية). فهو يحافظ على وضوح الحركة ويقلل من الضبابية، مما يساعدك على عدم تفويت أي حركة أثناء المشاهد السريعة.
كيف يمكن لشاشة UltraGear دعم العمل واللعب؟
يتيح لك مفتاح LG Switch التبديل بين التخطيطات المحسّنة للعب أو تعدد المهام أو إنشاء المحتوى. باستخدام webOS، يمكنك التصفح أو البث مباشرةً من الشاشة - لا يلزم وجود كمبيوتر شخصي. يحافظ عدد النقاط العالي في البوصة (PPI) والبنية الدقيقة لوحدات البكسل الفرعية على وضوح النصوص للقراءة والكتابة، بينما تجعل منافذ USB-C وHDMI وDisplayPort من السهل توصيل أجهزة العمل أو معدات الترفيه.
*يتطلب تطبيق LG Switch تنزيل البرنامج والدليل يدويًا من LG.com للاستخدام السليم.
ما حجم الشاشة ونسبة العرض إلى الارتفاع
ما هو الأفضل لأسلوب لعبي؟
لماذا تناسب أحجام شاشة LG UltraGear أنواع الألعاب المختلفة بشكل أفضل؟
تقدم LG UltraGear مجموعة واسعة من أحجام الشاشة - بحيث يمكنك اختيار المقاس الذي يناسب نمط اللعب لديك بشكل مثالي. بالنسبة للألعاب الضخمة من فئة AAA، مثل ألعاب العالم المفتوح أو سباقات المحاكاة أو ألعاب RPG ذات الطابع السينمائي، تتيح الشاشات الأكبر حجمًا (من 32 إلى 45 بوصة) توسيع نطاق الرؤية وتعميق الإحساس بحجم العالم، لتغمر نفسك في التجربة أكثر. في ألعاب التصويب السريعة الإيقاع أو الألعاب الجماعية عبر الإنترنت (MOBA)، تساعدك الشاشات الصغيرة نسبيًا (24 إلى 27 بوصة) على إبقاء عناصر اللعبة مثل مؤشر التصويب والخريطة المصغّرة وواجهة العرض (HUD) ضمن نطاق الرؤية المباشر، لتتمكّن من التفاعل السريع دون جهد بصري كبير. توفر UltraGear أحجام شاشة عبر الطيف الكامل - اعثر على الشاشة التي تناسب نمط لعبك بشكل أفضل.
*FPS: ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول، MOBA: ألعاب تنافسية متعدد اللاعبين عبر الإنترنت
لماذا تقدم LG UltraGear نسبة العرض إلى الارتفاع المثالية لكل نمط لعب؟
تصل نسبة العرض الفائقة 21:9 إلى النقطة المثالية بين النطاق الغامر ومساحة المكتب العملية. في ألعاب MOBA أو RPG أو ألعاب الشركات الكبيرة (AAA)، يتيح هذا التنسيق الأوسع رؤية مساحة أكبر من البيئة وواجهة المستخدم بلمحة واحدة، بينما تحافظ الشاشات المنحنية على وضوح الحواف ضمن مجال الرؤية براحة. تقدم UltraGear مجموعة واسعة من الشاشات بنسبة 21:9 عبر أحجام مختلفة، بحيث يمكنك العثور على الشكل المناسب للإعداد الخاص بك.
هل تفضل الإطلالة التقليدية؟ استكشف مجموعة UltraGear الواسعة من الشاشات بنسبة 16:9 المصممة لتحقيق الدقة والسرعة. اختر نسبة العرض إلى الارتفاع التي تناسب طريقة لعبك.
لماذا يعتبر انحناء LG UltraGear 800R مثاليًا للألعاب؟
يحافظ الانحناء 800R في شاشة UltraGear على اتساق مسافة الشاشة عبر رؤيتك، مما يقلل التشوه ويعزز الراحة. تعمل الشاشات المنحنية على توسيع مجال الرؤية (FOV) من خلال لف المرئيات حول محيطك، وتعزيز الانغماس في العالم المفتوح، أو السباقات، أو الألعاب السينمائية وتيسير حركة العين في اللعب الطويل. تمنح الشاشات المسطّحة وضوحًا عاليًا ودقة في الخطوط، وهي خيار مثالي لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS) أو ألعاب الاستراتيجية بالوقت الحقيقي (RTS) التي تتطلب تركيزًا ودقة في المحاذاة. تقدم UltraGear خيارات انحناء متعددة - اختر المنحنى الذي يجذبك.
*تستند أوصاف الشاشة المنحنية إلى طرازات ذات انحناء 800R.
مقارنة شاشات الألعاب LG UltraGear
كيف تؤثر الدقة وجودة الصورة
تؤثر على تجربتك في اللعب؟
لماذا تقوم LG UltraGear بإنشاء شاشات ألعاب عالية الدقة مثل 5K2K و4K؟
الدقة الأعلى أفضل دائمًا - فهي تتيح لك رؤية المزيد من عالم الألعاب والاستمتاع بصور أكثر وضوحًا وتفصيلًا للحصول على انغماس أعمق. تقدم LG UltraGear شاشات فائقة الدقة تصل إلى 5K2K و4K، مما يمنحك مساحة شاشة أكبر ووضوحًا أفضل. ولكن لتحقيق أقصى استفادة، عليك مطابقة دقة العرض مع مواصفات جهاز الحاسوب والألعاب التي تلعبها. تُعد دقة 1080p مثالية للألعاب التنافسية عالية الإطارات في الثانية، بينما توفّر 1440p توازنًا بين الوضوح والأداء. توفر دقة 4K صورًا فائقة الوضوح، و5K2K فائقة الاتساع لتوسيع رؤيتك للاستمتاع بلعب سينمائي حقيقي. هل ما زلت غير متأكد؟ تتيح شاشات الوضع المزدوج سهولة في التبديل بين الأوضاع المختلفة.
ما الذي يجعل شاشة LG UltraGear ذات الكثافة العالية للنقاط (PPI) الخيار الأمثل لتجربة الألعاب؟
تشير الكثافة العالية للنقاط (PPI) إلى عرض تفاصيل أوضح في كل مشهد، سواء أثناء التصويب في ألعاب FPS أو استكشاف العوالم المفتوحة أو أداء المهام اليومية. تحقق طُرز LG UltraGear مقاس 45 بوصة دقة فائقة الاتساع تبلغ 5K2K، حيث تحزم وحدات البكسل الكثيفة في لوحة واسعة للحصول على صور نابضة بالحياة وواجهة مستخدم نظيفة. تحافظ تخطيطات البكسل الكثيفة على وضوح الملمس الدقيق ووضوح النص، بينما تقلل إضاءة مستوى البكسل في OLED وبنية البكسل الفرعي المحسّنة من الضبابية وتداخل الألوان. والنتيجة هي جودة صورة دقيقة وراحة للعين وتجربة مشاهدة غامرة عبر جميع المحتويات.
*تستند هذه الميزة إلى مواصفات الطراز 45GX950A.
كيف تقدم LG UltraGear OLED اللون والأسود المثاليين للألعاب المُقدمة من المطورين الكبار (AAA)؟
تساعد تقنية LG UltraGear OLED على تحسين الانغماس مع تعتيم مستوى البكسل للحصول على تباين مثالي ودرجات سوداء عميقة وتحكم دقيق في الإضاءة. تعمل تقنية WOLED على تحسين السطوع من خلال تقنيات مثل Primary RGB Tandem (الجيل الرابع) وMLA+ (الجيل الثالث)، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الأسود ودقة الألوان حتى في البيئات الساطعة. خاصة مع Primary RGB Tandem، فإن الجيل الرابع من WOLED معتمد من حيث الأسود المثالي واللون المثالي ودقة الألوان بنسبة 100% (100% Color Fidelity) والتكاثر المثالي - مما يضمن تجربة بصرية خالية من العيوب سواء كنت تلعب في غرفة مظلمة أو تحت ضوء النهار.
*تستند هذه الميزة إلى مواصفات الطراز 27GX700A.
*تمت محاكاة الصور أعلاه لأغراض توضيحية فقط.
**من بين شاشات الألعاب OLED. تمت محاكاة الصور لأغراض توضيحية فقط.
ما سبب أهمية دقة الألوان في LG UltraGear للألعاب؟
تم تصميم شاشات LG UltraGear OLED لتحقيق الدقة، مع تغطية DCI-P3 فائقة الاتساع من 95% إلى 99% (نموذجي) أو 99% من سلسلة ألوان sRGB، مما يضمن ألوانًا زاهية ودقيقة عبر الأنواع - مثل ألعاب مستوحاة من سلسلة "Souls" أو ألعاب RPG في العالم المفتوح. بفضل وحدات البكسل OLED ذاتية الإضاءة وتقنية VESA DisplayHDR™ True Black 400/500، تحافظ شاشات UltraGear على عمق التباين ونعومة التدرجات اللونية لتجربة عرض أكثر واقعية. سواء كنت ترصد الأعداء في الإضاءة المنخفضة أو تستمتع بسرد القصص السينمائية، فإن UltraGear توفر دقة لا مثيل لها للاستمتاع بلعب غامر وموثوق به.
*تستند هذه الميزة إلى مواصفات الطراز 27GX700A.
مقارنة شاشات الألعاب LG UltraGear
لماذا يعتبر معدل التحديث ووقت الاستجابة
مهمة في الألعاب؟
كيف تعمل LG UltraGear على تحسين الأداء للألعاب سريعة الوتيرة؟
توفر طرازات UltraGear OLED معدل تحديث يصل إلى 480Hz ووقت استجابة فائق السرعة يبلغ 0.03ms (GtG) - ممكّن بتقنية OLED - مما يقلل من الضبابية وتشوه الصورة للحصول على حركة أكثر سلاسة ودقة. وللحفاظ على انسيابية الحركة وعدم انقطاعها، تدعم UltraGear أيضًا AMD FreeSync™ Premium Pro، وNVIDIA G-SYNC® compatibility، وVESA AdaptiveSync™، مما يضمن اللعب الخالي من التقطيع - حتى أثناء المعارك المكثفة أو أوعية الكاميرا السريعة. سواء كنت ترتقي في المراتب أو تستكشف الخرائط، فإنك تبقى مركزًا ومتحكمًا في مجريات اللعب.
*تنطبق مواصفات زمن الاستجابة 0.03ms (GtG) على طرازات LG UltraGear OLED
*تمت محاكاة الصور أعلاه لأغراض توضيحية فقط.
كيف يساعدك الوضع المزدوج في LG UltraGear على التبديل بين معدلات التحديث المختلفة؟
تدعم بعض شاشات UltraGear الوضع المزدوج، مما يتيح لك التبديل بسهولة بين إعدادين لمعدل التحديث - مثل 45GX950A الذي يدعم 165Hz بدقة 5K2K و330Hz بدقة WFHD. يمكنك تغيير الأوضاع على الفور من خلال مفتاح التشغيل السريع أو القائمة الفعلية، دون تبديل الكابلات أو إعادة التشغيل. الأمر يشبه وجود شاشتين في شاشة واحدة، جاهزة لأي لعبة تلعبها.
*تستند هذه الميزة إلى مواصفات الطراز 45GX950A.
لماذا تتميز LG UltraGear بأحدث تقنية DP لتحقيق أعلى أداء للألعاب؟
للحصول على صور سلسة وأداء كامل، تتميز شاشات UltraGear بأحدث تقنية DisplayPort 2.1، مما يوفر نطاقًا تردديًا أعلى بكثير من HDMI للحصول على دقة أعلى غير مضغوطة ومعدل تحديث فائق السرعة - مثالي لوحدات معالجة الرسومات المتطورة وألعاب الكمبيوتر. يدعم منفذ DisplayPort 2.1 ما يصل إلى 80 ميجابت في الثانية (Gbps) من النطاق الترددي - أكثر من ضعف منفذ HDMI 2.1 (ما يصل إلى 48ميجابت في الثانية (Gbps)) - وما يتجاوز منفذ HDMI 2.0 (18 ميجابت في الثانية (Gbps)). يسمح ذلك بمعدلات إطار أعلى عند 4K وما بعدها، مع زمن انتقال أقل واستقرار أفضل في العناوين الصعبة. يدعم HDMI 2.0 دقة 4K عند 60Hz، بينما يتيح HDMI 2.1 دقة 4K عند 120Hz لوحدات التحكم من الجيل التالي.
مقارنة شاشات الألعاب LG UltraGear
كيف يمكن لشاشة UltraGear دعم العمل واللعب؟
كيف يحسن LG Switch تعدد المهام لكل من العمل واللعب؟
يساعد LG Switch على تحسين تعدد المهام من خلال الجمع بين ميزات مثل معالج الصور المخصص وتقسيم الشاشة ومكالمة الفيديو. يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات العرض لمهام مختلفة، وتقسيم الشاشة إلى تخطيطات قابلة للتخصيص للعب أو العمل جنبًا إلى جنب، والانضمام بسرعة إلى مكالمات الفيديو عبر الاختصار - كل ذلك دون مقاطعة سير العمل أو اللعب. يوفر تجربة سلسة مصممة خصيصًا لكل من الإنتاجية والترفيه.
كيف توفر شاشة LG UltraGear OLED نصًا أكثر وضوحًا وقابلية للقراءة؟
تستفيد شاشة LG UltraGear OLED من كثافة البكسل العالية (PPI) وبنية البكسل الفرعي المحسّنة للمساعدة في تقديم نص واضح ومقروء. سواء كنت تقرأ المستندات أو تكتب رسائل البريد الإلكتروني أو تتصفح الويب، تظل الأحرف واضحة حتى بأحجام الخطوط الصغيرة. تدعم تقنيات العرض هذه الوضوح البصري من خلال تحسين تحديد الحواف والحفاظ على محاذاة الألوان، مما يمكن أن يساعد في تقليل الضوضاء البصرية. يمكنك الحفاظ على تركيزك أثناء العمل الطويل أو جلسات الدراسة - دون التضحية بالوضوح عندما يحين الوقت للتبديل إلى الألعاب.
*تستند هذه الميزة إلى مواصفات الطراز 45GX950A.
*الصورة مخصصة لغرض توضيحي، حيث تقارن بين بنى البكسل الفرعي RWBG وRGWB، مما قد يؤثر على وضوح النص المتصور اعتمادًا على العرض والمحتوى.
ما الذي يجعل جهاز LG UltraGear مناسبًا لتوصيل أجهزة متعددة؟
تحتوي شاشات UltraGear على الكثير من المنافذ - مثل USB-C وHDMI وDisplayPort - بحيث يمكنك توصيل كل شيء من وحدة الألعاب إلى الكمبيوتر المحمول. كما تدعم وظائف لوحة وصل USB، مما يتيح لك توصيل الأجهزة الطرفية مثل لوحة المفاتيح والماوس مباشرة بالشاشة. وهذا يعني أنك لست مضطرًا لمواصلة التوصيل والفصل - يمكنك التبديل بسهولة بين العمل والألعاب دون تغيير إعداد مكتبك.
كيف يحسن نظام webOS الاستخدام اليومي خارج نطاق شاشات الألعاب؟
تتيح لك تقنية LG UltraGear المدعومة بنظام webOS بث مقاطع الفيديو أو تصفح الويب أو الوصول إلى تطبيقات الإنتاجية دون الحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر الشخصي أو وحدة التحكم. عندما لا تلعب، يمكنك الاستمتاع بمهام سريعة أو فواصل فيديو دون ضوضاء أو حرارة أو استهلاك طاقة لنظام كامل. إنه مثالي للاستخدام الخفيف بين جلسات اللعب أو أثناء فترات الراحة في العمل - مما يوفر الوقت والطاقة والمتاعب.