شاشة الألعاب LG UltraGear™ OLED Dual-Mode 5K2K مقاس 45 بوصة | زمن استجابة 0.03ms، وصوت قوي (10 واط × 2)، وشاشة DisplayHDR True Black 400، وDP 2.1، وتوصيل طاقة عبر USB-C بقوة 90 واط
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*بناءً على المواصفات المنشورة لكل شاشة OLED اعتبارًا من ديشمبر 2024، فإن شاشة LG 45GX950A هي شاشة OLED الوحيدة بدقة 5K2K (5120x2160).
الشاشة
شاشة 5K2K OLED (5120x2160) مقاس 45 بوصة
21:9 Curved 800R
DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%
125 نقطة لكل بوصة
السرعة
وقت الاستجابة 0.03ms (GtG)
Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
DisplayPort 2.1 وUSB-C (توصيل الطاقة بقدرة 90 واط)
التقنية
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
VESA Certified AdaptiveSync
AMD FreeSync™ Premium Pro
شاشة 5K2K OLED الأولى عالميًا
تُعدّ أول شاشة OLED في العالم بقياس 45 بوصة وبدقة 5K2K (5120×2160)، وتوفّر رؤية أوسع بنسبة 34% مقارنة بشاشات 16:9 القياسية، وزيادة بنسبة 33% في عدد البكسلات مقارنة بدقة UHD (3840×2160). تمثّل شاشة 5K2K OLED ظلالاً أكثر قتامةً وأضواءً أكثر سطوعًا وألوانًا نابضة بالحياة أثناء اللعب في أي بيئة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*بناءً على المواصفات المنشورة لكل شاشة OLED اعتبارًا من ديشمبر 2024، فإن شاشة LG 45GX950A هي شاشة OLED الوحيدة بدقة 5K2K (5120x2160).
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
**بين شاشات الألعاب LG OLED مع تقنية MLA+. سطوع SDR أعلى بنسبة 37.5% من طرازاتنا السابقة (27GR95QE، و45GR95QE) بناءً على المواصفات المنشورة.
"انطلق بشاشة واسعة تفتح لك آفاقاً جديدة.
الشاشة الأفضل للألعاب بأبعاد 21:9 UltraWide"
تخلَّص من تشوّه "عين السمكة" واستمتع برؤية متوازنة لشاشة 49 بوصة بنسبة 32:9، دون إجهاد بسبب عرضها المفرط أو قصرها العمودي. مع شاشة OLED المنحنية مقاس 45 بوصة بنسبة أبعاد 21:9، استمتع بمساحة شاشة أكبر1) بنسبة 50% مقارنة بشاشة DQHD (5120×1440)، لتعيش تجربة لعب تنبض بالحيوية. بمجرد أن تختبر الشاشة المثالية بقياس 45 بوصة ونسبة عرض 21:9، لن ترغب بالعودة إلى الأحجام الأصغر.
*جميع الصور المعروضة هي عبارة عن مُحاكاة للأغراض التوضيحية فقط. * تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
1) تم حساب مساحة الشاشة بضرب الدقة الأفقية والرأسية، مما نتج عنه 7.37 مليون بكسل لـ DQHD و11.05 مليون بكسل لـ 5K2K.
الانحناء المثالي 800R
انغمس في انحناء 800R المصمم ليتناسب مع الرؤية الطبيعية، مما يضعك في قلب الحدث. بفضل زاوية المشاهدة المتسقة 90 درجة عبر الشاشة بأكملها، فإنها توفر رسومات زاهية وخالية من التشويه أثناء استكشاف عالم الألعاب.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* قد تختلف تجربة المشاهدة حسب المسافة بين الشاشة ووضعية المستخدم.
لون أسود أعمق،
لون أكثر واقعية
استمتع بعمق لا مثيل له وواقعية نابضة بالحياة مع VESA DisplayHDR true black 400، مما يوفر تعبيرًا تفصيليًا باللون الأسود حتى في المشاهد الأكثر ظلمة. بفضل نسبة التباين البالغة 1.5M، وتدرج الألوان (النموذجي) DCI-P3 98.5%، ودقة لون Delta E ≦2، فإن الشاشة تضمن عرض الألوان بتفاصيل واقعية، تمامًا كما كان المقصود في الأصل.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
نسبة التباين تبلغ 1.5M:1 عند مستوى سطوع متوسط (APL) بنسبة 25%، حيث يمثل APL النسبة المئوية لمتوسط الإضاءة في الصورة ويحدد الفرق بين أدنى مستوى للون الأسود والمستوى المرجعي للأبيض في العرض المرئي.
تقنيات متطورة لراحة العينين من خلال ثلاث شهادات من UL
تقنيات راحة العين المتقدمة في شاشة LG WOLED تتميز بلمسة نهائية مضادة للوهج (Anti-glare)، وتقلل من الانعكاسات وتحافظ على راحة عينيك، مما يوفر أداء ألعاب فائق الوضوح مع وضوح متسق. بفضل شهادات UL في مجالات أساسية – كالتقليل من التعرّض للضوء الأزرق الضار ومنع التشويش الناتج عن وميض الإضاءة – توفّر هذه التقنيات راحة بصرية وتُسهم في تجربة ألعاب أكثر سلاسة، سواء في بيئات مضيئة أو غرف مزوّدة بإضاءة LED.
شاشة ألعاب منحنية تعرض شخصية روبوت في إعداد مستقبلي، مع شهادات UL أدناه.
*جميع الصور المعروضة هي عبارة عن مُحاكاة للأغراض التوضيحية فقط.
*قامت UL باعتماد LG WOLED على أنها خالية من الوميض (Flicker-Free)، والوهج المزعج (Discomfort Glare Free) والضوء الأزرق المنخفض (Low Blue Light).
*رقم الشهادة: شاشة OLED خالية من الوميض – A196009، خالية من التوهّج المزعج – V563481 (ضمن شروط UGR أقل من 22)، حل الأجهزة لتقليل الضوء الأزرق – الفئة البلاتينية – V745051.
*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.
125 بكسل لكل بوصة (PPI)، قابلية قراءة محسنة
مع 125 بكسل في البوصة (PPI) وتوزيع RGWB للبكسلات الفرعية، تحصل على تجربة لعب دقيقة لا تفوّت أي تفصيلة حاسمة. كما أنها تجعل مهام الإنتاجية، مثل تحرير المستندات أو محتوى الموقع الإلكتروني، أكثر قابلية للقراءة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*ضمان محدود. قد تختلف الشروط والأحكام حسب البلد.
وضع Dual-Mode مع 8 خيارات قابلة للتحديد بين 300Hz – 165Hz
بفضل الوضع المزدوج (Dual-Mode) المعتمد من VESA، يمكنك التبديل بسلاسة بين WUHD 165Hz للألعاب الغنية بالرسومات وWFHD 300Hz لسرعة الحركة. استمتع بالوضع المزدوج (Dual-Mode) مع 8 خيارات قابلة للتحديد واختر بسهولة حجم الشاشة المفضل لديك من بين معدلي تحديث (165Hz، و300Hz) من خلال المعروض على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة التبديل بين مفتاح التشغيل السريع الفعلي أو اختصار لوحة المفاتيح عبر LG Switch، مما يؤدي إلى تحسين اللعب عبر جميع الأنواع.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد يختلف أداء الوضع المزدوج (Dual-Mode) حسب نوع اللعبة ومواصفات رسومات الكمبيوتر والتكوينات.
*خيارات الوضع المزدوج (Dual-Mode): إيقاف التشغيل (شاشة عريضة تمامًا)، إيقاف التشغيل (16:9 37 بوصة)، تشغيل (شاشة عريضة تمامًا)، تشغيل (21:9 39 بوصة)، تشغيل (21:9 34 بوصة)، تشغيل (16:9 37 بوصة)، تشغيل (16:9 27 بوصة)، تشغيل (16:9 24 بوصة).
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
أحدث منفذ DisplayPort 2.1 لتجربة لعب سريعة
ارتق بتجربة اللعب والإنتاجية مع منفذ DisplayPort 2.1 الجديد، حيث يتيح عرض الألعاب عالية السرعة بسرعة 165Hz وبدقة 5K2K. يدعم USB-C الشاشة ونقل البيانات وشحن الجهاز بقدرة 90 واط في وقت واحد، مما يوفر دعمًا سلسًا للكمبيوتر المحمول من خلال كابل واحد. استمتع بأداء أسرع وأكثر سلاسة للعمل والألعاب.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* لاستخدام توصيل الطاقة بشكل صحيح، يلزم وجود كابل USB-C للاتصال بمنفذ USB-C الخاص بالشاشة.
* تشمل العبوة كبلات USB-C وHDMI وDP.
*تحديث هام: أصدرت NVIDIA برنامج تشغيل GeForce Hotfix Display Driver 576.26 (28 أبريل/نيسان 2025) لحل مشكلة انقطاع الشاشة عند الاتصال بـ DisplayPort 2.1 على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بسلسلة NVIDIA RTX 50. يجب على مستخدمي وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GPU تنزيل أحدث برنامج تشغيل للشاشة وتثبيته قبل توصيل الشاشات التي تدعم DP2.1.
انغمس في العديد منالألعاب المتعددة
توفر شاشات LG UltraGear™ تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة لكل من الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم، سواء كنت تستمتع بألعاب حركة سريعة أو تستكشف ألعاب العالم المفتوح الواسع. بفضل دعم HDMI 2.1، توفر هذه الأجهزة توافقًا مرنًا - من لوحة المفاتيح والماوس إلى عصا التحكم - بالإضافة إلى الحركة السلسة وزمن الاستجابة المنخفض والتفاصيل النابضة بالحياة لتجربة ألعاب محسنة عبر مختلف الأنواع والمنصات.
شاشة ألعاب منحنية تعرض لعبة سباق مع سيارة فائقة حمراء في مدينة مضاءة بالنيون. تطفو مشاهد الألعاب الأخرى حول الشاشة. يتم وضع وحدة تحكم بيضاء في الأمام، مما يسلط الضوء على تشغيل الوحدة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تدعم أجهزة PS5 وXbox نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 فقط، يرجى التأكد من تكوين إعدادات الشاشة وفقًا لأداء الألعاب الأمثل.
معتمد بتقنية معتمدة على نطاق واسع
تعمل هذه الشاشة بميزة AMD FreeSync™ Premium Pro وتوافق G-SYNC® المعتمد من NVIDIA وVESA AdaptiveSync™ certification، مما يضمن صورًا خالية من التمزق وناعمة للغاية وزمن استجابة منخفض، مما يوفر دقة وسلاسة ألعاب لا مثيل لها.
مقارنة بين صورة الألعاب السلسة - الصورة اليسرى مع تقطيع، والصورة اليمنى خالية من التقطيع.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
*The performance of the feature is compared to the models not applying the sync technology.
*Errors or delays may occur depending on the network connection.
استمتع بالجهير الغني، مكبران بقدرة 10 واط
استمتع بصوت غني بالجهير مع مكبرين صوت استريو بقدرة 10 واط، مما يعزز تجربة انغماسك. للحصول على تجربة شخصية أكثر، قم بتوصيل سماعة الرأس واستمتع بصوت واقعي ثلاثي الأبعاد باستخدام DTS Headphone:X. هذه ميزة حاسمة لألعاب FPS، حيث يعد اتصال الفريق والصوت الاتجاهي أمرًا ضروريًا أثناء الدردشة الصوتية.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
عظِّّم الإنتاجية باستخدام لوحة 5K2K UltraWide canvas واحدة
UltraGear ليست مخصصة للألعاب فقط - حيث تعمل الدقة الواسعة 5K2K مع 125 PPI على توفير صورًا واضحة ومفصلة مثالية للمبدعين والمهام المتعددة على حد سواء. في حين أن الإعداد النموذجي للشاشة المزدوجة أو الثلاثية بنسبة أبعاد 16:9 يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات في طريقة العرض بسبب الحواف بين الشاشات، تتيح لك نسبة الأبعاد الأوسع 21:9 إدارة سير العمل بالكامل على شاشة واحدة. سواء كنت تقوم بتنقيح الصور أو تحرير مقاطع الفيديو أو البحث عن المراجع، يظل كل شيء مرئيًا.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
حماية OLED عبر ميزة On-Screen Display
من خلال ميزة On-Screen Display، يمكنك ضبط سطوع OLED وتمكين إعدادات الحماية لمنع الصور اللاحقة أو الحرق، مما يتيح لك الاستمتاع بجودة صورة OLED الفائقة لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين أيضًا تخصيص إعداد ألعابهم بسهولة للحصول على أداء مثالي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
كيفية استخدام ميزة On-Screen Display
استمتع بالوصول السلس إلى ميزاتك المفضلة أثناء اللعب أو البحث! دعنا نجد عصا التحكم الموجودة في منتصف الشاشة. اضغط على زر عصا التحكم لعرض القائمة الرئيسية لواجهة المستخدم الرسومية للألعاب (GUI).
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد يحدث احتراق الشاشة في الوضع الأكثر سطوعًا.
لعبة سلسة مدعومة بـ LG Switch
تطبيق LG Switch يُحسِّن الشاشة بما يتناسب مع الألعاب وحياتك اليومية. يمكنك تخصيص جودة الصورة والسطوع المفضلين لديك بسهولة، ثم تطبيق إعداداتك على الفور باستخدام مفتاح التشغيل السريع. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل بين 330Hz-165Hz باستخدام الوضع المزدوج (dual-mode)، وتقسيم الشاشة إلى 11 خيارًا وتشغيل منصة مكالمات الفيديو بسرعة، مما يجعلها أكثر ملاءمة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة LG.com.
برنامج تعليمي لتطبيق LG Switch
اضبط إعدادات شاشتك دون عناء باستخدام تطبيق LG Switch.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
ميزات ألعاب متقدمة
•تقلل ميزة Dynamic Action Sync من تأخر الإدخال للاستجابة في الوقت الفعلي.
•يعمل Black Stabilizer على سطوع المشاهد المظلمة، مما يساعد اللاعبين على تحديد الأعداء والتفاصيل.
يُحسن مؤشر التصويب مستوى الدقة لضمان إصابة الأهداف بدقة متناهية.
•يعرض عداد FPS معدل إطارك في الوقت الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.
*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.
*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.
تصميم أنيق خالي من الفوضى
تم تصميم حامل L الذي يخلصك من الفوضى والتصميم الأنيق لتوفير مساحة المكتب وتقليل المناطق الميتة، مما يجعل إعدادك نظيفًا وفعالاً. استمتع بإضاءة سداسية الشكل وتصميم رباعي الجوانب بلا حواف تقريبًا، مقترنًا بقاعدة قابلة للتعديل بالكامل لتعديل الدوران والإمالة والارتفاع.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
