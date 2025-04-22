*التلفزيون الأول من نوعه في العالم موضوع على التلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.

*تسري ميزات 4K 144Hz على تلفزيون OLED M5 مقاس 83/77/65 بوصة وQNED9M. تتميز طرازات True Wireless الأخرى بمعدل تحديث 120Hz.

*يشير تلفزيون Wireless OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.

*قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة.