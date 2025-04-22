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فقط على تلفزيون LG True Wireless TV — Wireless Freedom، أداء سلكي
*تعتمد تقنية True Wireless على التحقق من NVIDIA G-Sync compatible لتقليل التقطيع وانخفاض تأخر الإدخال والأداء الخالي من الوميض (flicker-free).
التلفزيون الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 144Hz
صندوق Zero Connect Box يبث جودة صورة لا تفقدها العين بدقة 4K مع زمن انتقال منخفض. تخلص من فوضى الأسلاك واستمتع بمحتوى مختلف دون إزعاج الإعدادات السلكية المعقدة.
*التلفزيون الأول من نوعه في العالم موضوع على التلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.
*تسري ميزات 4K 144Hz على تلفزيون OLED M5 مقاس 83/77/65 بوصة وQNED9M. تتميز طرازات True Wireless الأخرى بمعدل تحديث 120Hz.
*يشير تلفزيون Wireless OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.
*قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة.
استمتع بالتفاصيل البصرية الواضحة وجودة الصورة مثل التلفزيون السلكي
شاهد المحتوى دون انحدار جودة المحتوى المرئي مع تقليل التأخير. نقل الفيديو والصوت اللاسلكي الحديث يوفر الصور الخلابة والمشاهد الصوتية الغنية مثل التلفزيون السلكي.
*بدون فقدان بصري من نتائج الاختبار الداخلي مع ISO/IEC 29170-2 مع الأداء الفعلي حسب الإعدادات وظروف البيئة والاستخدام.
استمتع باللعب بسلاسة مع الألعاب اللاسلكية شديدة انخفاض زمن الاستجابة
يتوافق الإرسال اللاسلكي لدينا مع Nvidia G-Sync وAMD FreeSync المُعتَمد من AMD لضمان أقل قدر من التأخير والألعاب الغامرة حتى من خلال النقل اللاسلكي. تشغيل متواصل بسرعة تصل إلى 144Hz بدقة 4K.
*قد يختلف دعم هذه الميزات حسب الطراز.
*يعتمد التحقق من NVIDIA G-SYNC Compatible وAMD FreeSync على تأخير الإدخال المنخفض وتقليل التقطع والأداء الخالي من الوميض.
*تسري ميزة 144Hz على OLED M5 مقاس 83/77/65 بوصة وQNED9M.
*يعمل معدل التحديث 144Hz فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.
*clearMR هو برنامج اعتماد من VESA لتقييم أداء عدم وضوح الحركة على الشاشة.
*قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإعدادات واتصال الشبكة وبيئة الاستخدام.
تحرر من حدود التلفزيون السلكي
تبسيط التركيبعلى الجدار للتنظيف باستخدام Zero Connect Box
قم بتركيب التلفزيون على الحائط دون عناء. نظرًا لأن صندوق Zero Connect Box يتصل لاسلكيًا بأجهزة أخرى بالتلفزيون، فليست هناك حاجة لتعديلات إضافية على الحائط قد تتكبد تكاليف إضافية.
اكتشف البساطة والراحة التي توفرها تقنية True Wireless
*يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.
*يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.
*يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.
*عند شراء تلفزيون لاسلكي، سيتلقى العملاء إما LG OLED evo أو LG OLED Signature Zero Connect Box.
تقنية True Wireless الحائزة على جوائز والمعترف بها عالميًا
استكشف تلفزيونات LG True Wireless TV
LG SIGNATURE OLED T
يلتقي ابتكار الشاشة الشفافة بتقنية True Wireless
تلفزيون OLED TV الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K.
تلفزيون LG QNED evo AI QNED9M
تلفزيون QNED TV مع تقنية OLED True Wireless
تلفزيون QNED TV الأول من نوعه على مستوى العالم بخاصية True Wireless مع إمكانية نقل الصوت والفيديو لاسلكيًا بدقة 4K 144Hz.
*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.
*T4: أول تلفزيون شفاف في العالم مقارنة بالتلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.
*تبلغ شفافية المنتج التي يحددها الاختبار الداخلي 43%، وقد يختلف ذلك حسب بيئة الاستخدام الفعلي وظروفه.