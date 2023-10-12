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الوظائف
من خلال توفير فرص هائلة للنمو والازدهار، تتيح لك LG Electronics أن تجعل من أحلامك واقعًا ملموسًا.
تعرف على السبب الذي يجعل شعارنا Life’s Good (الحياة حلوة) عبارة صادقة عندما تعمل في إل جي وتنتقل بمسيرتك المهنية إلى آفاق جديدة من التميز.
من نحن؟
Life's good في إل جي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية. ينطبق هذا بشكل خاص على موظفينا، لأننا نقدم تحديات محفزة، وفرصًا للتعلم والتقدم، ومكافآت وتقديرًا استثنائيًا. في جميع مواقعنا المنتشرة حول العالم، يسعى موظفونا جاهدين لرسم ابتسامة على وجوه الناس من خلال توفير المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تمثل إنجازًا متطورًا. ومن خلال تقديم تصميمات جذابة وموثوقية لا جدال فيها وتكنولوجيا ذكية، فإنهم يرسخون أهم فائدة تعود على المستهلك من علامتنا التجارية: الابتكار من أجل تحسين جودة الحياة.
إننا نشجع كل عضو في فريقنا على النجاح من خلال أداء العمل بالطريقة الصحيحة. الطريقة الأخلاقية. طريقة إل جي. إننا نؤمن في إل جي بأن ممارسة الأعمال بشكل أخلاقي تتطلب منك أن تكون النزاهة بوصلتك التي توجه كل كلمة وكل فعل. وتُعرف فلسفتنا باسم "Jeong-do"، والتي تُترجم بالعربية إلى عبارة "الطريق الصحيح". وباستناد هذه الفلسفة إلى مساعي خلق القيمة من أجل العملاء واتباع ممارسات السوق العادلة واحترام كرامة الإنسان، فإنها تضمن المعاملة المناسبة لكل شخص وكيان نتعامل معه.
.اعرف المزيد عن تاريخنا ومشروعاتنا والتزامنا بممارسة الإدارة وفقًا لفلسفة "الطريق الصحيح".
اعرف المزيد بشأن الوظائف في إل جي على موقعنا global career website
للعثور على دور يناسبك، يرجى النقر على العثور على وظيفة لمعرفة المناصب الشاغرة.
عمن نبحث؟
نحافظ في إلى جي على معاييرنا العالية للتميز من خلال تحديد "الأشخاص المناسبين" وتوظيفهم والإبقاء عليهم.
من هم "الأشخاص المناسبون"؟ إنهم الباحثون عن التحدي، ممن يتبعون أحلامهم بالإبداع والتحفيز لأداء العمل على أعلى مستوى. الملتزمون والمتحمسون ممن يجيدون العمل الجماعي. المبتكرون باستمرار، والذين يضعون مصلحة العملاء في المقام الأول. المفكرون الحريصون، ممن يتمتعون بالاحترافية والرغبة في القيام بدور نشط على الساحة العالمية. والأشخاص ذوو النزاهة الذين يقدرون طريقة العمل في إل جي.
تقديرًا منا لوجهات النظر المختلفة وضروريتها للنجاح، نسعى جاهدين لضمان توظيف الأفراد والإبقاء عليهم بناءً على جودة مواهبهم وطموحهم وأفكارهم وما يحققون من نتائج. ولتحقيق ذلك، أنشأنا وأعلنَّا سياسة عمل مناهضة للتمييز، مما مهد الطريق لإقامة بيئة يمكن للأفراد ذوي القيم والمعتقدات المتنوعة العمل فيها معًا كفريق واحد. ينتمي موظفونا إلى جميع مناحي الحياة، وتعكس خلفياتهم المتنوعة شخصيتنا الدولية الحقيقية.
تطبق LG Electronics مبادئ التوظيف نفسها في جميع مكاتبها حول العالم. في البداية، يجب على المتقدمين استطلاع إحدى الوظائف الشاغرة لدينا. اتبع التعليمات للتأكد من استلام إدارة الموارد البشرية لطلبك. بمجرد استلامنا طلبك، سنراجع جميع مفردات الطلب ونحدد ما إذا كانت خبرتك ومهاراتك مثالية للدور المعني. وسيجتاز المرشحون النهائيون مقابلة واحدة أو عدة مقابلات أو اختبارات متابعة، حسب الوظيفة.
اعرف المزيد بشأن الوظائف في إل جي على موقعنا global career website
للعثور على دور يناسبك، يرجى النقر علىالعثور على وظيفة لمعرفة المناصب الشاغرة.
أشخاص رائعون. شركة رائعة.
LG Electronics شركة عالمية آخذة في النمو بسرعة فائقة. ويوفر الانضمام إلى شركتنا فرصًا رائعة للنمو الشخصي والمهني. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع نمو الشركة سيتم تشجيعك على تطوير وتحسين مهاراتك الخاصة. نحن نقدر موظفينا بشكل كبير ونعتبرهم أهم عامل في نجاحنا. ولهذا السبب نقدم مجموعة من المزايا التي نعتقد أنها من بين أفضل المزايا في مجالنا.
ألق نظرة على المعرض لمعرفة سبب روعة العمل في إل جي، واستمع إلى قصص من موظفينا حول العالم.
اعرف المزيد بشأن الوظائف في إل جي على موقعناglobal career website
للعثور على دور يناسبك، يرجى النقر علىالعثور على وظيفة لمعرفة المناصب الشاغرة.
الابتكار
أحب العمل في إل جي بسبب ابتكاراتنا في منتجاتنا، والقوى العاملة لدينا، وثقافتنا
تيتريس تابس | ألاباما، الولايات المتحدة الأمريكية | عرض معلومات دعم الأعمال
أحب العمل في إل جي بسبب ابتكاراتنا في منتجاتنا، والقوى العاملة لدينا، والثقافة التي نبنيها. تواكب إل جي التكنولوجيا من خلال حرصها على تعيين أفضل المواهب لدعم هذه التكنولوجيا. كل شيء موجود في إل جي، من المنتجات إلى الخدمة، ولهذا السبب أحب العمل في LG وأجد "الحياة حلوة" معها.
التنمية
تركز LG بشكل كبير على التحسين المستمر والتعلم المستمر
أليكساندرا تيمار | بودابست، المجر | المحاسبة وإعداد التقارير
أعمل مع أشخاص كثيرين. وفريقي مثل عائلتي؛ حيث أحصل من أفراده على الكثير من الإلهام والدعم الأقصى منهم. إنني أتمكن من المشاركة في العديد من الدورات التدريبية المحلية والدولية، مما يسمح لي بإثراء معرفتي المهنية وخبرتي واتصالاتي الدولية. خلال السبع سنوات التي قضيتها في إل جي، تطورت مهنيًا من خلال تعلم العمل ضمن فريق والتواصل بشكل صحيح مع زملائي، وبات يمكنني أن أفتخر بعملي والعلامة التجارية. أشعر حقًا أنني في المكان الملائم لي! الحياة حلوة مع LG.
القيادة
في إل جي، تتوفر الشفافية والدعم والتعاون في علاقاتنا مع قادتنا وموظفينا
جرانت كروجر | جوهانسبرج، جنوب أفريقيا | مبيعات شاشات المعلومات
تعتبر القيادة في LG Electronics أمرًا أساسيًا، لذلك تجد المواهب الجديدة خطط تطوير للنمو لضمان حصول الجميع على مسارات وظيفية ناجحة داخل المؤسسة. تتوفر الشفافية والدعم والتعاون في علاقاتنا مع قادتنا وموظفينا. ونحظى أيضًا بالمرح، و"الحياة حلوة"!
Global Experience
يفتح العمل في شركة عالمية فرصًا كبيرة لتطوير المهارات والمعرفة
ماريا برازنيك | روزا، روسيا | الموارد البشرية
أعمل في إل جي منذ ما يقرب من 10 سنوات ويمكنني أن أقول بثقة إنني اتخذت القرار الصحيح.
ذلك أن العمل في شركة عالمية يهيئ فرصًا رائعة للأشخاص الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم ومعرفتهم وتحقيق النمو الوظيفي وتلقي خبرات جديدة. ولقد عملت في المقر الرئيسي لإل جي في كوريا الجنوبية لمدة عام واحد وسافرت إلى الخارج عدة مرات للمشاركة في ورش العمل وأفضل الممارسات والمؤتمرات.
لكن أهم شيء بالنسبة لي هو الناس. وقد أصبح العديد من زملائي من جميع أنحاء العالم أصدقائي. وفريقنا أحد أهم أسباب شغفي بهذا العمل!