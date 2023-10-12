Life's good في إل جي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية. ينطبق هذا بشكل خاص على موظفينا، لأننا نقدم تحديات محفزة، وفرصًا للتعلم والتقدم، ومكافآت وتقديرًا استثنائيًا. في جميع مواقعنا المنتشرة حول العالم، يسعى موظفونا جاهدين لرسم ابتسامة على وجوه الناس من خلال توفير المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تمثل إنجازًا متطورًا. ومن خلال تقديم تصميمات جذابة وموثوقية لا جدال فيها وتكنولوجيا ذكية، فإنهم يرسخون أهم فائدة تعود على المستهلك من علامتنا التجارية: الابتكار من أجل تحسين جودة الحياة.



إننا نشجع كل عضو في فريقنا على النجاح من خلال أداء العمل بالطريقة الصحيحة. الطريقة الأخلاقية. طريقة إل جي. إننا نؤمن في إل جي بأن ممارسة الأعمال بشكل أخلاقي تتطلب منك أن تكون النزاهة بوصلتك التي توجه كل كلمة وكل فعل. وتُعرف فلسفتنا باسم "Jeong-do"، والتي تُترجم بالعربية إلى عبارة "الطريق الصحيح". وباستناد هذه الفلسفة إلى مساعي خلق القيمة من أجل العملاء واتباع ممارسات السوق العادلة واحترام كرامة الإنسان، فإنها تضمن المعاملة المناسبة لكل شخص وكيان نتعامل معه.





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