اختبر جودة الصوت الحقيقية عبر التقنية المتميزة من سماعات الأذن المزودة بتكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية القادرة على التخلص من %99.9 من البكتيريا أثناء الشحن. ستشعر بالانتعاش طوال اليوم عند استخدام سماعات الأذن المبتكرة من إل جي.