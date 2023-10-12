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للمكيفات وأجهزة تنقية الهواء:

- مجموعة شاكر: 8002445454



للأجهزة المنزلية وأجهزة الترفيه:

- شركة يوسف محمد ناغي: 8002442929

- الشركة المتحدة للإلكترونيات-إكسترا: 8001240900



ملاحظة هامة:

رقم خدمة عملاء الشركة المتحدة للإلكترونيات(إكسترا), هي فقط للمنتجات المباعة من خلال معارض إكسترا. ما عدا ذلك يرجى التواصل مع خدمة

عملاء شركة يوسف محمد ناغي المتحدة