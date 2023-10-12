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*قد يختلف مظهر المتجر الفعلي حسب المنطقة.
متجر التجزئة الأكثر موثوقية من إل جي
تعد متاجر إل جي براند شوب متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من إل جي وأفضل مكان لتجربة أحدث وأروع منتجات إل جي. جرب أحدث ابتكاراتنا واحصل على مشورة جديرة بالثقة من خبراء إل جي.
*قد يختلف توافر المنتجات استناداً إلى المنطقة.
*قد يختلف توافر المنتجات استناداً إلى المنطقة.
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خدمة المنتج والدعم الفني
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بواسطة الهاتف
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للمكيفات وأجهزة تنقية الهواء:
- مجموعة شاكر: 8002445454
للأجهزة المنزلية وأجهزة الترفيه:
- شركة يوسف محمد ناغي: 8002442929
- الشركة المتحدة للإلكترونيات-إكسترا: 8001240900
ملاحظة هامة:
رقم خدمة عملاء الشركة المتحدة للإلكترونيات(إكسترا), هي فقط للمنتجات المباعة من خلال معارض إكسترا. ما عدا ذلك يرجى التواصل مع خدمة
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