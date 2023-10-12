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ابحث عن متجر إل جي براند شوب عهدنا تجربتك
ابحث عن متجر إل جي براند شوب

مرحبًا بكم في متجر إل جي براند شوب

*قد يختلف مظهر المتجر الفعلي حسب المنطقة.

متجر التجزئة الأكثر موثوقية من إل جي

تعد متاجر إل جي براند شوب متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة من إل جي وأفضل مكان لتجربة أحدث وأروع منتجات إل جي. جرب أحدث ابتكاراتنا واحصل على مشورة جديرة بالثقة من خبراء إل جي.

صورة يظهر بها رجلاً ينحني لفحص منتج.

أفضل مكان لشراء منتجات إل جي

تفضل بزيارة متجر إل جي براند شوب ليتسنى لك التسوق والاختيار من بين مجموعة واسعة من منتجات إل جي وتلقي مشورة الخبراء.

تلفزيون OLED G1 بتصميم المعرض، Real 8K OLED Z1، OLED A1, OLED B1, وتلفزيون OLED C1 أمام خلفية سواء.

أحدث المنتجات

شاهد أحدث تقنياتنا في العمل

تمتع بإمكانية التجربة العملية لأحدث منتجات وتقنيات إل جي.

*قد يختلف توافر المنتجات استناداً إلى المنطقة.

جهاز تنقية الهواء وثلاجة ومصفف شعر وغسالة ومكنسة كهربائية أمام خلفية سوداء.

تشكيلة واسعة من المنتجات

اعثر على شريكك المثالي

اكتشف الطراز المناسب لك من بين مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية.

*قد يختلف توافر المنتجات استناداً إلى المنطقة.

صورة يظهر بها رجل يرتدي قميصًا وربطة عنق يبتسم بينما يشير إلى ثلاجة خلفه وهو يتحدث إلى امرأة تعطي ظهرها للكاميرا.

نصيحة متخصصة

تحدث إلى أحد المتخصصين في إل جي

تحدث مع أحد المستشارين للحصول على معرفة ومشورة متخصصة بشأن جميع منتجاتنا.

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صورة توضح امرأة ترتدي قناعًا للوجه تدخل المبنى.

تجربة معدة خصيصا لأجلك

نلتزم في إل جي بتقديم أفضل تجربة تسويقية ممكنة.

صورة توضح رجلاً يرتدي قميصًا أرجوانيًا يصافح الزوجين أثناء جلوسه على طاولة أمام مجموعة من أجهزة التلفزيون.

خدمة العملاء

التزامنا تجاهك

يتم تدريب جميع المتخصصين في المتجر لتقديم أفضل خدمة ورعاية للعملاء.

تبدو عبارة "حافظ على سلامتك حافظ على صحتك" على خلفية خضراء.

بيئة آمنة

صحتك وسلامتك تأتي أولاً

نضمن حصولك على تجربة ممتعة في جميع زياراتك لمتجر إل جي براند شوب.

خدمة المنتج والدعم الفني

احصل على إجابات لأسئلتك عن تركيبة المنتج واستعماله والعناية به ,
إصلاح وصيانة قضايا... بإمكاننا المساعدة.

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قسيمة ترحيب

استمتع بخصم قدره 100 ريال سعودي على أول عملية شراء عندما تقوم بتسجيل الدخول كعضو في LG

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أسعار حصرية

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رمز التوصيل المجاني

توصيل مجاني

توصيل مجاني لكل الطلبات على متجر LG.com

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