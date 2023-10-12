تقدم LG مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية المصممة لتبسيط حياتك، بما في ذلك مجموعتنا من المكانس الكهربائية القوية، و الغسالات، والمجففات، وأدوات المطبخ. أجهزة LG الخاصة بنا صديقة للبيئة ومصممة بشكل مبتكر لتناسب كل احتياجاتك! اكتشف المزيد حول الأجهزة المنزلية، وأجهزة المطبخ، والآلات الكهربائية من LG في المملكة العربية السعودية.