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تعليمات إمكانية الوصول

تشرح هذه الصفحة كيفية استخدام ميزات إمكانية الوصول التي يوفرها Windows أو متصفحات الويب أو LG.COM لمساعدة المستخدمين على استخدام موقع LG.COM بطريقة أسهل. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح أو تقنيات مساعدة بدلاً من استخدام الماوس (فأرة التحكم)، يرجى تحديد علامة التبويب "عناصر التحكم في لوحة المفاتيح". إذا كنت لا تستطيع الرؤية جيدًا، يرجى تحديد علامة التبويب "ضعاف البصر". إذا كنت لا تستطيع السمع جيدًا، يرجى تحديد علامة التبويب "ضعاف السمع".

في هذا القسم يمكنك معرفة كيفية:

استخدام الكتل الالتفافية (Bypass Blocks)

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بمجرد دخولك إلى موقع LG.com، اضغط على Tab على لوحة المفاتيح. سيظهر لك رابط يحتوي على العبارة "Skip to Contents" (التخطي والانتقال إلى المحتويات). اضغط على زر Enter للانتقال مباشرة إلى المحتوى الرئيسي.

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اضغط على زر Tab على لوحة المفاتيح مرتين في موقع LG.com. سيظهر رابط يحتوي على العبارة “Skip to Accessibility Help” (التخطي والانتقال إلى تعليمات إمكانية الوصول). اضغط على Enter للانتقال مباشرة إلى تعليمات إمكانية الوصول.

استخدام منتقي التاريخ (Date Picker)

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تظهر طبقة التقويم عندما يتم التركيز على مربع الإدخال الذي يحتوي على أيقونة التقويم. اضغط على “Ctrl + مفاتيح الأسهم” على لوحة المفاتيح للتحرك ذهابًا وإيابًا في طبقة التقويم.

إذا كنت تريد الانتقال إلى الشهر السابق أو التالي، فاضغط على مفتاح page up أو page down.

يمكنك أيضًا إدخال التاريخ مباشرة باستخدام المفتاح الرقمي دون استخدام طبقة التقويم.

استخدام منتقي استخدام عارض الشرائح (Slider)

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اضغط على مفتاح Tab لتعيين التركيز على المؤشر واستخدم مفاتيح الأسهم لتعيين قيم المؤشر.

عند استخدام برنامج قارئ الشاشة “Screen Reader” (JAWS أو NVDA)، اضغط على المفتاح Tab لتعيين التركيز على عارض slider واستخدم Alt + مفاتيح الأسهم لتعيين قيم المؤشر.

في هذا القسم يمكنك معرفة كيفية:

وظيفة التكبير في متصفح Microsoft Edge (أحدث إصدار)

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إذا كنت تستخدم متصفح Microsoft Edge، يرجى النقر فوق '···' في الجزء العلوي الأيمن من المتصفح.

من قائمة الخيارات، انقر فوق "تكبير". ستنفتح لك قائمة جانبية.

حدد مستوى التكبير المحدد مسبقًا، أو حدد مستوى مخصصًا بالنقر فوق "مخصص" وإدخال قيمة التكبير.

يسمح متصفح Microsoft Edge أيضًا بتغيير حجم النص باستخدام مفاتيح اختصار لوحة المفاتيح:

  • اضغط على Ctrl و+ لتكبير حجم الخط
  • اضغط على Ctrl و- لتصغير حجم الخط
  • اضغط على Ctrl و0 للرجوع إلى حجم الخط الافتراضي

وظيفة التكبير في متصفح Firefox (أحدث إصدار)

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إذا كنت تستخدم متصفح Firefox، يرجى النقر فوق '☰' في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح.

في منطقة "التكبير" بالقائمة، اضغط على "-" أو "+" للتكبير أو التصغير بالنسبة التي تريدها.

يمكنك أيضًا التبديل إلى وضع ملء الشاشة بالضغط على الزر "↕" أو "F11" الموجود على اليمين.

يسمح متصفح Firefox أيضًا بتغيير حجم النص باستخدام مفاتيح اختصار لوحة المفاتيح:

  • اضغط على Ctrl و+ لتكبير حجم الخط
  • اضغط على Ctrl و- لتصغير حجم الخط
  • اضغط على Ctrl و0 للرجوع إلى حجم الخط الافتراضي

وظيفة التكبير في متصفح Chrome (أحدث إصدار)

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إذا كنت تستخدم متصفح Firefox، يرجى النقر فوق '⁝' في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح.

في منطقة "التكبير" بالقائمة، اضغط على "-" أو "+" للتكبير أو التصغير بالنسبة التي تريدها.

يمكنك أيضًا التبديل إلى وضع ملء الشاشة بالضغط على الزر "□" أو "F11" الموجود على اليمين.

يسمح متصفح Chrome أيضًا بتغيير حجم النص باستخدام مفاتيح اختصار لوحة المفاتيح:

  • اضغط على Ctrl و+ لتكبير حجم الخط
  • اضغط على Ctrl و- لتصغير حجم الخط
  • اضغط على Ctrl و0 للرجوع إلى حجم الخط الافتراضي

استخدم المكبر، وهي ميزة التكبير المضمنة في نظام التشغيل Windows

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حدد "سهولة الوصول" (Ease of Access) في لوحة التحكم.

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حدد "مركز سهولة الوصول" (Ease of Access Center).

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حدد قائمة "تشغيل المكبر" (Start Magnifier) لبدء التشغيل.

تتوفر مفاتيح اختصار لوحة المفاتيح التالية عند استخدام المكبر.

  • اضغط على مفتاح Windows و+ للتكبير.
  • اضغط على Ctrl وAlt وR لتغيير حجم العدسة.
  • اضغط على مفتاح Windows و- للتصغير.
  • اضغط على Ctrl وAlt وD للتبديل إلى وضع "Docked".
  • اضغط على Ctrl وAlt ومفتاح المساحة لمعاينة سطح المكتب في وضع ملء الشاشة.
  • اضغط على Ctrl وAlt وI لعكس الألوان في نافذة التكبير.
  • اضغط على Ctrl وAlt وL للتبديل إلى وضع "Lens".
  • اضغط على مفاتيح Ctrl و Alt ومفاتيح الأسهم لتحريك التركيز في الاتجاه المختار.
  • اضغط على Ctrl وAlt وR لتغيير حجم العدسة.
  • اضغط على مفتاح Windows وEsc للخروج من "المكبر".

تغيير ألوان الخلفية والنص في متصفح Microsoft Edge (أحدث إصدار)

إذا كنت تستخدم متصفح Microsoft Edge، فستحتاج إلى تثبيت مكون إضافي لتغيير ألوان الخلفية.
يتوفر هنا عدد من المكونات الإضافية الخاصة بإمكانية الوصول:

المكونات الإضافية الخاصة بمتصفح Microsoft Edge

تغيير ألوان الخلفية والنص في متصفح Firefox (أحدث إصدار)

إذا كنت تستخدم متصفح Firefox، فستحتاج إلى تثبيت مكون إضافي لتغيير ألوان الخلفية.
يتوفر هنا عدد من المكونات الإضافية الخاصة بإمكانية الوصول:

المكونات الإضافية الخاصة بمتصفح Firefox

تغيير ألوان الخلفية والنص في متصفح Chrome (أحدث إصدار)

إذا كنت تستخدم Google Chrome، فستحتاج إلى تثبيت بعض الإضافات لتغيير ألوان الخلفية.
يتوفر هنا عدد من المكونات الإضافية الخاصة بإمكانية الوصول:

إضافات متصفح Chrome

في هذا القسم يمكنك معرفة كيفية:

ضبط مستوى صوت النظام

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حدد "الأجهزة والصوت" (Hardware and Sound) في لوحة التحكم.

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حدد "ضبط مستوى صوت النظام" (Adjust system volume) ضمن خانة "الصوت".

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اضبط مؤشر "Master Volume" الموجود على اللوحة اليمنى ليتوافق مع مستوى الصوت المطلوب.

مساعدة الوصول إلى الخدمات

في إل جي، نلتزم بتوفير منتجات قابلة للوصول لعملائنا. يُرجى الاطلاع أدناه على قائمة الميزات التي تساعد المستخدمين الذين يعانون من ضعف الرؤية أو السمع أو القدرة على الحركة.

في هذا القسم، يمكنك معرفة كيفية:

ميزات الرؤية

تعديل حجم الخط

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

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حدد "تعزيزات الرؤية" في "إمكانية الوصول".

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حدد "حجم الخط ونمطه" في "تعزيزات الرؤية".

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قم بضبط حجم الخط.

Touch Zoom

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "تعزيزات الرؤية" في "إمكانية الوصول".

حدد "التكبير" في "تعزيزات الرؤية".

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قم بتشغيل خيار "اختصار التكبير".

TalkBack

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حدد "الوصولية" في "الإعدادات".

حدد "التحدث باستخدام الصوت" في "الوصولية".

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قم بتشغيل خيار "التحدث باستخدام الصوت".

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حدد الخيارات المفصلة لإعدادات "التحدث باستخدام الصوت" التي ترغب فيها.

ضبط ألوان الشاشة

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "تعزيزات الرؤية" في "إمكانية الوصول".

حدد "ضبط الألوان" في "تعزيزات الرؤية".

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قم بتشغيل خيار "ضبط الألوان".

حدد خيار درجة اللون التي ترغب في تغييرها.

ميزات السمع

ترجمة

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "تعزيزات السمع" في "إمكانية الوصول".

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حدد "تفضيلات الترجمة" في "إمكانية الوصول".

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حدد "حجم ونمط الترجمة" في "تفضيلات الترجمة".

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حدد "حجم النص" و "نمط الترجمة".

تنبيهات الوميض

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "إعدادات متقدمة" في "إمكانية الوصول".

حدد "تنبيه الوميض" في "إعدادات متقدمة".

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قم بتشغيل خيار "تنبيه الوميض بواسطة الكاميرا" في "تنبيه الوميض".

الصوت الموحد

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "تعزيزات السمع" في "إمكانية الوصول".

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قم بتشغيل خيار "الصوت الموحد" في "تعزيزات السمع".

ميزات الحركة والإدراك

مساعد اللمس

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "التفاعل والبراعة" في "إمكانية الوصول".

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قم بتشغيل خيار "قائمة المساعد" في "التفاعل والبراعة".

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حدد الزر العائم الموجود في الجانب الأيمن.

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حدد الزر للإجراء الذي ترغب فيه.

في هذا القسم، يمكنك معرفة كيفية:

ميزات الرؤية

ضبط حجم الخط

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

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حدد "نص أكبر" في "العرض وحجم النص".

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قم بضبط حجم الخط.

التكبير

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "التكبير" في "إمكانية الوصول".

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حدد طريقة التكبير ونطاق التكبير.

VoiceOver

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "VoiceOver" في "إمكانية الوصول".

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قم بضبط "معدل الكلام".

ميزات السمع

ترجمه

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "الترجمات والتعليقات التوضيحية" في "إمكانية الوصول".

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حدد "النمط" في "الترجمات والتعليقات التوضيحية".

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حدد الخيار الذي ترغب فيه.

تنبيه الوميض

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "الصوت/البصريات" في "إمكانية الوصول".

حدد "وميض الضوء للتنبيهات" في "الصوت/البصريات".

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حدد الخيار الذي ترغب فيه.

الصوت الموحد

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "الصوت/البصريات" في "إمكانية الوصول".

حدد "الصوت الموحد" في "الصوت/البصريات".

ميزات الحركة والإدراك

Touch Assistant

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حدد "إمكانية الوصول" في "الإعدادات".

حدد "اللمس" في "إمكانية الوصول".

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حدد "تكييفات اللمس" في "اللمس".

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حدد الإعدادات التي ترغب فيها.