تظهر طبقة التقويم عندما يتم التركيز على مربع الإدخال الذي يحتوي على أيقونة التقويم. اضغط على “Ctrl + مفاتيح الأسهم” على لوحة المفاتيح للتحرك ذهابًا وإيابًا في طبقة التقويم.

إذا كنت تريد الانتقال إلى الشهر السابق أو التالي، فاضغط على مفتاح page up أو page down.

يمكنك أيضًا إدخال التاريخ مباشرة باستخدام المفتاح الرقمي دون استخدام طبقة التقويم.