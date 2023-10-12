تتميز غسالات إل جي بتصميماتها الحديثة والفاخرة ذات الأداء المثالي، والمتوفرة بمجموعة متنوعة من خيارات التحميل، من الأحمال العلوية والأمامية إلى غسالات الحوضين والووش تاورز. مع غسالات إل جي ستعود ملابسك وكأنها جديدة تماماً في كل مرة!تعرف على المزيد حول مجموعة الغسالات المتوفرة في المملكة العربية السعودية أدناه