تستطيع الآن التحكم في درجة حرارة محيطك الخاص مع مجموعة من مكيفات ال جي التجارية، بما في ذلك أنظمة المكيفات التجارية سبليت الأحادية و الثنائية، وأكثر من ذلك بكثير.