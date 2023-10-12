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Objet Collection - Posé
Flex
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لماذا شاشة LG Lifestyle؟

"An image of LG OLED evo G3 on the wall of a modern and quirky New York City apartment with a romantic night scene playing on the screen. 10 Year World's No.1 OLED TV emblem. "

LG OLED evo Posé

استكشف جانبًا جديدًا من الحياة

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Posé screen shows the bright, clear details of white mushrooms as they extend past the TV’s frame.

شاشة الـ OLED evo المضيئة ذاتيًا

أضيء الغرفة

Posé seen from the back with nature magazines placed on the media shelf in a plant-themed living room.

ظهر متعدد الاستخدامات

"اعكس أسلوبك بطريقة جديدة "

Posé in the center of a modern, charcoal painted wall underneath a deer mount with an image of waves on-screen.

تصميم شامل

ضعه بأي زاوية، في أي مكان

"An image of LG OLED evo G3 on the wall of a modern and quirky New York City apartment with a romantic night scene playing on the screen. 10 Year World's No.1 OLED TV emblem. "

LG OLED evo Flex

منحنيات تتناسب معك أثناء اللعب

منحنيات تتناسب معك أثناء اللعب تعرّف أكثر منحنيات تتناسب معك أثناء اللعب اشترك الان
An aerial view of two LG OLED Flex TVs facing each other. One has the display visible with a racing game playing on screen. The other has the back Shield Design visible.

ملاءمة مخصصة

مقرَك ، رؤيتك الخاصة.

An image of LG OLED Flex with a driving game playing on screen. The display is split in half with a blurry left side and a clear right side showing the effect of 0.1 Response Time.

زمن استجابة 0.1 ثانية

لعب بدون تأخير.

An aerial view of two LG OLED Flex TVs facing each other. One has the display visible with a racing game playing on screen. The other has the back Shield Design visible.

شاشة مرنة

شاشة واحدة, منحنى 20 درجة

تعرّف على المزيد حول LG شاشات بنمط حياه

تتميز شاشات LG TV بأحدث ما وصلت إليه تقنيات شاشات التلفزيون الذكي "سمارت" مثل LG OLED TV و LG Pose وUHD وتلفزيونات 4k عالية الدقة لتستمتعوا بتجربة مشاهدة لا مثيل لها على الإطلاق.

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