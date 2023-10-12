تتميز شاشات LG TV بأحدث ما وصلت إليه تقنيات شاشات التلفزيون الذكي "سمارت" مثل LG OLED TV و LG Pose وUHD وتلفزيونات 4k عالية الدقة لتستمتعوا بتجربة مشاهدة لا مثيل لها على الإطلاق.