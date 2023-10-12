تقدم إل جي لعملائها أفضل تصاميم الثلاجات ذات الباب بجانب الباب. الفريزر على اليسار والثلاجة على اليمين، شاهد كيف تمنح ثلاجة الباب بجانب الباب من إل جي الابتكار والأسلوب إلى مطبخك. تعرف على المزيد