تتمتع شاشات الألعاب المتطورة من إل جي بمعدلات تحديث أكثر تقدمًا وأوقات استجابة فائقة السرعةمقارنة بأي ميزات متوفرة في شاشات الألعاب مثل تقنية AMD FreeSync المتطورة، كما توفر أوضاع اللعب المتعددة، فضلاً عن الألوان الرائعة والوضوح التام من أي زاوية من الزوايا