في هذه الشروط والأحكام لعملية البيع (الشروط)، "نحن" أو "خاصتنا " أو "نحن" يشير إلى شركة إل جي للإلكترونيات المحدودة المساهمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، والتي تحمل سجل تجاري رقم: 4030226380 والتي تقع مقرها الرئيسي في منطقة الأندلس، الأمير محمد بن عبدالعزيز، مبنى رقم: 2091، الرمز البريدي: 23326، الرقم الثانوي: 8909، جدة، المملكة العربية السعودية، و"أنت" تشير إلى الشخص أو المنظمة أو الكيان الذي يشتري منتجات إل جي (المنتجات) منا.

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية حيث تشكل اتفاقية ملزمة بموجبها سنزوِّدكم بالمنتجات. تنطبق هذه الشروط على جميع مبيعات المنتجات التي نقوم بإجرائها للمستهلكين حيث تتم عملية الشراء منا عبر الإنترنت على https://www.lg.com/sa (متجر إل جي عبر الإنترنت) وأنتم في المملكة العربية السعودية. من خلال تقديم طلب لشراء المنتجات منا على متجر إل جي عبر الإنترنت، فإنكم توافقون على هذه الشروط. هذه الشروط لا تغطي بيع منتجاتنا من طرف ثالث لكم. من خلال استخدام متجر إل جي عبر الإنترنت، تؤكدون أنكم أنتم أو أنكم تمثلون بالنيابة عن الطرف أو الأطراف الذين تمثلونهم تقبلون وتوافقون على الالتزام بهذه الشروط. إذا لم توافقوا على هذه الشروط، يجب عليكم عدم استخدام متجر إل جي عبر الإنترنت. سيتم اعتبار استمراركم في استخدام متجر إل جي عبر الإنترنت على أنها موافقة منكم وفهمكم لشروط البيع وجميع السياسات الأخرى المرتبطة بمتجر إل جي عبر الإنترنت.

نحتفظ بحقنا في تعديل هذه الشروط من وقت لآخر. كلما أردتم شراء منتجات منا عبر متجر إل جي عبر الإنترنت، يرجى التحقق من هذه الشروط للتأكد من أنكم تفهمون هذه الشروط التي ستنطبق في ذلك الوقت. سيتم إبرام عقدكم معنا باللغة الإنجليزية أو العربية فقط.

حسابات المستخدمين .1

1.1 إذا قمتم بإنشاء حساب 'عضو إل جي' على متجر إل جي عبر الإنترنت، فإنكم توافقون على أن معلومات الحساب التي تقدمونها دقيقة وكاملة. كما توافقون أيضًا على عدم:

أ. اختيار اسم شخص آخر، أو محاولة تسجيله، أو استخدام اسمه أو أي معلومات تمييزية أخرى لشخص آخر لتمثيل تلك الشخصية.

ب. استخدام اسم أي شخص آخر دون إذن.

ج. استخدام اسم ينتهك حقوق الملكية الفكرية لأي شخص.

د. استخدام اسم نعتبره مسيئًا. نحتفظ بحق رفض أو إنهاء حساب أي شخص لا يلتزم بهذه الشروط.

1.2 أنتم مسؤولون بشكل حصري عن الحفاظ على سرية حسابكم كأعضاء في إل جي وتوافقون على إخطارنا فورًا بأي استخدام غير مصرح به معروف أو مشتبه به لحسابكم كأعضاء في إل جي. علاوة على ذلك، توافقون على أنكم.

مسؤولون عن جميع البيانات التي تُقدم والأفعال أو الإغفال التي تحدث على حسابكم كأعضاء في إل جي أثناء استخدام كلمة المرور الخاصة بكم. إذا كنتم تعتقدون أن شخصًا ما قام باستخدام كلمة المرور الخاصة بكم أو حسابكم كأعضاء في إل جي بدون إذنكم، يجب عليكم إخطارنا على الفور. ونحن نحتفظ بحق الوصول إلى والكشف عن أي معلومات، بما في ذلك أسماء المستخدمين للحسابات ومعلومات أخرى، من دون قيود، للامتثال للقوانين السارية والطلبات الحكومية الشرعية.

2. طلبات المنتجات

2.1 يمكنكم تقديم طلب لدينا عن طريق ملء وإرسال نموذج طلب عبر الإنترنت إلينا على متجر إل جي عبر الإنترنت. قد نقبل أو نرفض الطلب بتقديرنا وفقًا لمجموعة متنوعة من العوامل:

أ. توافر المنتجات المطلوبة.

ب. قدرتنا على التحقق من دفع المنتجات.

ج. إذا كان هناك خطأ في التسعير و / أو وصف المنتج (التفاصيل الإضافية أدناه في البند 4).

د. إذا اعتقدنا بمعقولية أن طلبكم قد يكون بأي شكل من الأشكال مزورًا بأي طريقة؛ و / أو

هـ. إذا لم تفي بمعايير الأهلية الموجودة أدناه في البند 2.2.

2.2 عندما تقومون بتقديم طلب لدينا على متجر إل جي عبر الإنترنت، فإنكم تضمنون ما يلي:

أ. أنكم تشترون منتجات لعنوان داخل المملكة العربية السعودية فقط.

ب. أنكم مستهلكون وتقومون بشراء المنتجات بصفتكم كذلك.

ج. أنكم تستخدمون منصة المملكة العربية السعودية.

د. أنكم قانونياً قادرون على الالتزام بشروط البيع هذه وعقود الربط.

هـ. أنكم مقيمون في المملكة العربية السعودية.

و. أنكم في السن المناسب وفقًا للقوانين ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.

2.3 طلبكم يشكل عرضًا منكم لشراء منتجاتنا وفقًا لهذه الشروط. يعتبر أنكم قد قمتم بتقديم طلب لدينا من خلال طلبكم عبر عملية الدفع عبر الإنترنت على متجر إل جي عبر الإنترنت.

2.3 يرجى اختيار منتجاتكم بعناية. يمكن أن تتغير الأسعار وأي رسوم توصيل قابلة للتطبيق وأي رسوم أخرى دون إشعار، لذا يجب عليكم التحقق من أحدث الأسعار وأي رسوم توصيل قابلة للتطبيق وأي رسوم أخرى على موقعنا على الإنترنت قبل تقديم طلبكم. من مسؤوليتكم التحقق من الطلب (بما في ذلك جميع معلومات التسعير والمنتجات) قبل إكمال عملية الدفع عبر الإنترنت.

2.4 سنقدم لكم "رقم مرجعي للطلب" عبر البريد الإلكتروني للتأكيد بمجرد اكتمال عملية الدفع الخاصة بكم (تأكيد الطلب). يرجى ملاحظة أن تأكيد الطلب لا يعني قبول إل جي لطلبكم، بل يؤكد فقط أننا قد تلقينا طلبكم. ومع ذلك، نظرًا لأن جميع الدفعات تتم إما عبر بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم أو أي خيارات تمويل "شراء الآن وادفع لاحقًا" من طرف ثالث نقدمها على متجر إل جي عبر الإنترنت، فإننا لن نقوم بمعالجة طلبكم حتى تمر دفعتكم بنجاح بإجراءات التحقق الداخلية لدينا. بمجرد معالجة طلبكم وإعداده للشحن، سنرسل لكم بريدًا إلكترونيًا يشير إلى أننا قد قبلنا طلبكم، والذي سيتضمن أيضًا تفاصيل الشحن.

2.5 نحتفظ بحقنا، بتقديرنا الكامل، برفض توريد المنتجات التي طلبتموها، وإنهاء عقدنا معكم، وإنهاء حسابكم لدينا، أو إلغاء طلبكم (حتى بعد تأكيد الطلب أو معالجة الدفع) ، من دون أن نتحمل أي مسؤولية تجاهكم، إذا لأي سبب كان طلبكم لم يمر بعمليات التحقق الداخلية لدينا، أو إذا اعتقدنا أن طلبكم قد يكون مزورًا، أو إذا كان المنتج غير متوفر لأي سبب. خلال عملية الطلب، أنتم مسؤولون بشكل حصري عن دفع أي رسوم تفرضها بنككم، شركة إصدار البطاقة، أو أي مزود آخر لخيار الدفع الذي اخترمته. بمجرد تحقق دفعتكم، سنقوم بمعالجة طلبكم وفقًا لهذه الشروط. يرجى الاحتفاظ برقم مرجعي للطلب الخاص بكم بأمان.

2.6 هذه الشروط تشكل العقد الكامل بيننا وبينكم لتوريد المنتجات في طلبكم. الأطراف في العقد هي أنتم وشركة إل جي للإلكترونيات المحدودة المساهمة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية. تنطبق هذه الشروط فقط على توريد المنتجات المطلوبة من متجر إل جي عبر الإنترنت. نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط من وقت لآخر كما هو موضح في البند 12.8.

2.7 الصور أو الصور الفوتوغرافية للمنتجات على متجر إل جي عبر الإنترنت هي لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف المنتجات الفعلية المتاحة للشراء في المملكة العربية السعودية عن تلك المعروضة. نحن نبذل جهودًا معقولة لضمان عرض الألوان والأحجام والتفاصيل بدقة، ولكن قد تحدث أخطاء. نحن غير قادرين على ضمان أن كيفية عرض الألوان أو التفاصيل على جهاز الحاسوب الخاص بك تعكس بدقة المنتجات التي نقدمها للشراء. لذا قد تختلف المنتجات التي تتلقونها قليلاً عن تلك المعلن عنها. يمكن أن يختلف التعبئة التي نستخدمها لتقديم المنتجات إليكم عن التعبئة المشار إليها على متجر إل جي عبر الإنترنت (إذا كان ذلك مناسبًا).

إل جي لا تضمن توفر المنتجات على متجر إل جي عبر الإنترنت عند مشاهدتها. لكن إل جي تضمن أن محتوى متجر إل جي عبر الإنترنت، بما في ذلك وصف المنتجات والأسعار أو الصور، دقيق و/أو كامل.

إل جي تحتفظ بحق سحب أي عرض على متجر إل جي عبر الإنترنت، وتصحيح أي خطأ، بما في ذلك بعد تقديم طلب، بغض النظر عما إذا تم تأكيد الطلب من قبلنا و/أو تم معالجة دفعتكم، كما يسمح به القوانين ذات الصلة.

2.8 يمكنكم إلغاء طلب في أي وقت قبل اختياره للشحن في مستودعنا. لإلغاء طلبكم، يجب عليكم تسجيل الدخول إلى حسابكم على متجر إل جي عبر الإنترنت، والبحث عن طلبكم، وإذا ظهرت زر "إلغاء الطلب"، يجب عليكم النقر على زر "إلغاء الطلب" واتباع أي تعليمات إضافية مطلوبة لتأكيد الإلغاء. بمجرد استلام طلبكم في مستودعنا، لا يمكن إلغاء الطلب ولن يظهر زر "إلغاء الطلب".

2.9 إل جي لا تقبل العروض من عناوين خارج المملكة العربية السعودية ولا تقبل طلبات التوصيل إلى عناوين خارج المملكة العربية السعودية.

3. توافر المنتجات

3.1 تتوافق جميع مستويات التوافر كما نشرتها على موقعنا على الويب أو متجر إل جي عبر الإنترنت مع مستويات الأسهم الحالية لدينا في وقت النشر، ومع ذلك، قد تتغير هذه المستويات دون إشعار.

3.2 جميع المنتجات تخضع للتوافر. إذا كانت أي من المنتجات التي تطلبونها أو تصبح غير متوفرة (حتى بعد قبول طلبكم) لأي سبب من الأسباب، سنبذل جهودًا معقولة لإعلامكم بهذا في أقرب وقت ممكن بعد علمنا به وتزويدكم بأي تواريخ تسليم معدلة. في مثل

3.4 يجب عليكم الاحتفاظ بنسخة من جميع سجلات المعاملات والسياسات والقواعد المقدمة و/أو المتاحة لكم من قبلنا.

4. السعر، ورسوم التوصيل، والدفع

4.1 ستكون أسعار المنتجات كما هو موضح على متجر إل جي عبر الإنترنت من وقت لآخر، ما لم تكن هناك أخطاء واضحة. جميع الأسعار والمعلومات على متجر إل جي عبر الإنترنت تهدف إلى أن تكون دقيقة وكاملة؛ ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تحدث أخطاء في التسعير وأخطاء أخرى. ليس لديكم الحق في الاعتماد على سعر من الواضح أنه أو مادياً أدنى من السعر التجزئة السائد للمنتجات أو الخدمة والذي من الممكن أن تعترفوا به بشكل معقول كخطأ.

4.2 إذا قامت إل جي بنشر سعر لمنتج أو خدمة بشكل واضح أو مادي أدنى من السعر التجزئة السائد بسبب خطأ في التسعير، والذي كان من الممكن أن تعترفوا به بشكل معقول كخطأ، فليس لدينا أي التزام ببيعه بذلك السعر ونحن مؤهلون لإلغاء العقد معكم قبل الشحن والتوصيل.

ما لم يُنص على خلاف ذلك على متجر إل جي عبر الإنترنت وخلال عملية الطلب، يتم تضمين تكاليف التوصيل والإدارة في السعر النهائي القابل للدفع عن المنتجات. ستظهر لكم أي رسوم أو رسوم سيتم إضافتها إلى سعر المنتج خلال عملية الطلب وقبل إتمام الطلب.

أسعار المنتجات ورسوم التوصيل قابلة للتغيير في أي وقت، ولكن التغييرات لن تؤثر على تلك الطلبات التي تلقينا بالفعل دفعة مسبقة واضحة.

4.4 نحن نقبل الدفع عبر بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم وخيارات التمويل "الأقساط" من طرف ثالث تقدمها Tamara، والتي يمكن العثور على شروطها وأحكامها هنا [https://tamara.co/en/terms-and-conditions.html].

يرجى ملاحظة أن خيارات التمويل "الأقساط" من طرف ثالث ليست خدمة نقدمها نحن. إنها مرافق تقدمها Tamara وتخضع لشروطهم وأحكامهم كما يتم تعديلها من وقت لآخر.

5. التوصيل

5.1 يمكن توصيل المنتجات فقط إلى عناوين داخل المملكة العربية السعودية التي تقوم إل جي أو وكيل توصيل طرف ثالث لإل جي بتوصيل المنتجات إليها. لن يتم توصيل المنتجات إلى المناطق البعيدة والمقيدة.

5.2 وفقًا للبند 5.1، سنقوم بتوصيل المنتجات إلى عنوان التوصيل الذي تحدده في طلبك. يتوجب عليكم التأكد من تقديم تفاصيل الاتصال الصحيحة وعنوان التوصيل الصحيح. ستتم توصيل المنتجات إلى عنوان التوصيل الذي قدمتموه، وإذا كان هناك شخص موجود لاستلامها والتوقيع عليها، سيعتبر أنكم استلمتم المنتجات.

5.3 إذا لم يتم التوصيل خلال (30) يومًا من تاريخ الشراء بسبب عدم تواجدكم، أو عدم الاستجابة منكم، أو عدم الاتصال بكم، و/أو وجود خلاف بشأن تاريخ التوصيل، قد يتم إلغاء طلبكم من قبلنا وسنقدم لكم استردادًا كاملاً عبر نفس وسيلة الدفع التي تم استخدامها للدفع عن المنتجات.

إذا كنتم قد طلبتم التوصيل دون التركيب واحتفظتم بالمنتجات في تعبئتها الأصلية، فإن المسؤولية تقع على عاتقكم، ولن يتم النظر في أي شكوى بشأن الخدوش أو العيوب بعد ذلك من قبل إل جي.

5.4 ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الشروط، تتحملون جميع مخاطر الفقدان أو السرقة أو التلف للمنتجات التي قمتم بشرائها بمجرد مرور العناوين وفقًا للبند 6.

5.5 إذا لم تستلموا المنتجات التي طلبتموها خلال الفترة المقدرة للتوصيل في تأكيد الطلب/الشحن، يمكنكم الاتصال بنا على [https://www.lg.com/sa/support/telephone].

6. المخاطر والملكية

6.1 بغض النظر عن تسليم المنتجات لكم، لن تمر الملكية في المنتجات إليكم حتى فيما بعد تسليم المنتجات أو حتى نتلقى دفعتكم. إذا تم رفض دفعتكم لأي سبب من الأسباب، نحتفظ بحق استعادة المنتجات من حيازتكم أو رقابتكم، حتى إذا تم تسليمها لكم أو نقلها من عنوان التوصيل، ونحتفظ بحق الاحتفاظ بها أو بيع تلك المنتجات. تمر المخاطرة بفقدان أو تلف أو تدهور المنتجات إلى أي منتجات عند التسليم إليكم.

7. حقوق المستهلك ودعم الضمان

7.1 تنظم سياسة الإرجاع لدى إل جي إرجاع واستبدال وإصلاح المنتجات المباعة على متجر إل جي عبر الإنترنت. تُدرج هذه السياسة في هذه الشروط. إذا كان هناك أي تضارب بين هذه السياسة وبين بنود [(8.1)] إلى بند [(8.8)] مع بقية الشروط، فإن سياسة الإرجاع ستأخذ الأسبقية.

7.2 يجب عليكم التحقق من المنتجات بمجرد تسليمها لكم للتأكد من:

a. أنها هي المنتجات التي طلبتموها؛ و

b. أنها غير تالفة أو بها عيوب. إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب عليكم الاتصال بفريق خدمة العملاء في إل جي على [[+966 800 126 9999]] في أقرب وقت ممكن.

7.3 قد لا تكونون مستحقين لأي استرداد أو استبدال إذا كانت التعبئة فقط قد تضررت أثناء النقل. التعبئة تهدف إلى حماية المنتجات نفسها.

7.4 إذا قمتم بشراء المنتجات على متجر إل جي عبر الإنترنت وكانت المنتجات معيبة، تنطبق حقوق المستهلك القانونية عليكم. قد تأتي منتجاتكم مع ضمان من الشركة المصنعة من إل جي. الضمان من إل جي هو إضافة لكن قد يتداخل مع أي حقوق وتعويضات قد تكونون لديكم بموجب القوانين المحلية ذات الصلة. يمكن العثور على سياسة الضمان من إل جي هنا [https://www.lg.com/sa/support/warranty].

7.5 وفقًا لهذا البند 7 وفي حدود الإمكان بموجب القانون:

أ. تُستبعد جميع البنود والضمانات والكفالات والتمثيلات أو الشروط التي لم يتم الإعلان عنها صراحة في هذه الشروط.

ب. لن نكون مسؤولين عن أي خسارة، أو ضرر خاص، أو غير مباشر، أو عوائد، أو فرصة مفقودة ،أو ضرر للسمعة أو فقدان البيانات (بما في ذلك فقدان

البيانات المخزنة على وسائط أو منتجات إلكترونية أو حوسبة أخرى)، ناشئة عن أو فيما يتعلق بالمنتجات أو هذه الشروط (بما في ذلك نتيجة عدم القدرة على استخدام المنتجات أو التأخر في توريد المنتجات)، أو الحاجة إلى استعادة، أو إعادة برمجة، أو استنساخ أي برنامج، أو بيانات مخزنة في أو استخدامها مع المنتجات التي تم شراؤها منا، سواء بموجب القانون المشترك، أو بموجب العقد، أو بالتورط (بما في ذلك الإهمال)، أو بموجب القانون، أو غير ذلك؛ و

ج. لن تتجاوز المسؤولية الإجمالية لدينا ناشئة عن أو فيما يتعلق بالمنتجات أو هذه الشروط، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك بموجب العقد، أو بموجب التورط (بما في ذلك الإهمال)، بموجب القوانين ذات الصلة، أو غير ذلك، قيمة السعر الإجمالية التي دفعتموها لشراء المنتجات بموجب هذه الشروط (باستثناء أي رسوم توصيل ورسوم أخرى قابلة للتطبيق).

7.6 حيثما تمنعنا القوانين من استبعاد بنود وضمانات وكفالات وتمثيلات أو شروط، ولكن يمكننا تقييدها، فإننا، في حدود الإمكان بموجب القانون، نقيد مسؤوليتنا عن أي انتهاك، على خيارنا، إلى إصلاح أو استبدال المنتجات، أو دفع تكلفة إصلاح أو استبدال المنتجات.

7.7 في حدود الإمكان بموجب القانون، سيكون أي خطأ طباعي أو كتابي أو أي خطأ آخر أو إغفال في الأدبيات المبينة، أو الاقتباس، أو قائمة الأسعار، أو رسوم التوصيل القابلة للتطبيق ورسوم أخرى، أو قبول العرض، أو الفاتورة، أو أي وثائق أو معلومات أخرى تصدرها إلينا سيخضع للتصحيح دون أي مسؤولية من جانبنا.

8. سياسة الإرجاع

8.1 بالإضافة إلى حقوقكم بموجب ضمانات إل جي، يمكنكم إرجاع المنتجات غير التالفة في أي وقت خلال سبعة (7) أيام فقط من تاريخ الشراء أو تاريخ التوصيل (لمنتجات التوصيل المنزلي) شريطة أن لا تكون قد استخدمت وأن تكون في حالتها الأصلية، مع إرفاق الفاتورة الأصلية/الإلكترونية وفقًا لهذه الشروط. يبدأ الفترة السابقة بعد اليوم الذي تستلمون فيه منتجاتكم، وتبدأ الفترة الأخرى بعد موافقة إل جي على طلب الإرجاع. ستتلقون علامة إرجاع مع خدمة "الاستلام" التي يمكنكم استخدامها لشحن منتجاتكم إلى إل جي دون أي تكلفة شخصية. إذا لم تستخدموا العلامة المقدمة من إل جي للإرجاع، قد تحتاجون إلى دفع تكاليف الشحن.

يجب أن تكون جميع المنتجات المُرجعة في التعبئة الأصلية ويجب إرجاعها مع جميع الملحقات وأي عناصر ترويجية مجمعة تم توفيرها مع المنتجات. تُوفر هذه الملحقات وعناصر الترويج المجمعة فقط شريطة أن تبقوا على المنتجات. لاستلام استردادكم، يجب أن يتم إرجاع أي و/أو جميع الملحقات وعناصر الترويج بأكملها إلينا. إذا لم تكونوا قادرين على القيام بذلك، قد تضطرون إلى دفع تعويض متناسب لنا.

وفقًا للقانون المعمول به، لن يتم قبول طلبات الإرجاع التي تم إجراؤها بعد مضي سبعة (7) أيام. تنطبق هذه الأحكام على الرغم من أي شروط وأحكام أخرى في هذه الشروط.

تحتفظ إل جي بحق إرجاع المنتجات إليكم إذا لم تستوف المنتجات المُرجعة أيًا من إرشاداتنا أو شروطنا. لن تكونوا مستحقين لأي استرداد إذا لم تكن المنتجات مؤهلة للإرجاع. إذا تم رفض طلب الإرجاع للمنتجات في أي مرحلة، سنقوم بمحاولتين (2) لتسليم المنتجات إليكم مرة أخرى. في حالة عدم نجاح كلتا المحاولتين للتسليم، سنحتفظ بالمنتجات لمدة ثلاثة (

3) أيام عمل فقط في مركز تسليمنا. يمكنكم تقديم طلب لمحاولة أخرى مع فريق خدمة العملاء لدينا خلال ثلاثة (3) أيام عمل بعد آخر محاولة تم الإعلان عنها. إذا تلقينا الطلب منكم لمحاولة أخرى خلال ثلاثة (3) أيام عمل بعد آخر محاولة تم الإعلان عنها، يمكننا ترتيب آخر محاولة للتسليم خلال يومين (2) عمل آخرين، وإلا سيتم إرسال المنتجات للتصفية ولن تكونوا قادرين على طلب تسليم المنتجات مرة أخرى.

المنتجات التي ترغبون في إرجاعها يجب أن تكون بدون أي أضرار؛ وتقليل القيمة الناتج عن فحص ضروري ليس عيبًا. إذا لم تتمكنوا من إرجاع المنتجات بأكملها إلى إل جي، أو إرجاعها فقط في حالة تدهور، يجب عليكم تعويض إل جي بقيمتها، إذا كان ذلك ضروريًا.

يمكنكم إلغاء الطلب الذي تشترونه قبل تعبئته. إذا فعلتم ذلك، سنقوم برد مدفوعاتكم خلال (14) يومًا بعد استلام طلب الإلغاء. ومع ذلك، الوقت المحدد بالضبط حتى تتلقوا الاسترداد يعتمد أيضًا على بنك الدفع الخاص بكم.

8.2 إذا كنتم ترغبون في إرجاع منتجاتكم بعد استلامها، سنقوم برد جميع المدفوعات التي تلقيناها منكم، بما في ذلك رسوم التوصيل (باستثناء أي تكاليف إضافية ناتجة عن اختياركم لطريقة توصيل مختلفة تكون أغلى من الطريقة القياسية التي نقدمها) في موعد أقصاه أربعة عشر (14) يومًا من استلام طلب الإرجاع. ومع ذلك، قد نؤجل رد الأموال إذا لم نتلق المنتجات أو دلائل على أنكم قد أرجعتم المنتجات. سنستخدم نفس وسيلة الدفع التي استخدمتموها لطلبكم لرد المبلغ. بمجرد استلامنا المنتجات واجتياز الفحص، سيتم بدء إجراء استرداد بأسرع وقت ممكن. ومع ذلك، الوقت المحدد بالضبط حتى تتلقوا الاسترداد يعتمد أيضًا على بنك الدفع الخاص بكم. إذا تم استخدام خيار "أقساط" من جهة ثالثة (على سبيل المثال، Tamara)، سيتعين عليكم التواصل مع مزود الخدمة المعني وفقًا لمتطلباته.

إذا كان تعبئة المنتج تالفة، أو مفتوحة، أو غير

معبأة، أو تم استخدام المنتجات، أو لم تلتزموا بشروط هذه الشروط بأي شكل آخر، فلن نكون قادرين على رد المبلغ لكم، لذا يرجى اختيار المنتجات بعناية عند اختيار منتجكم، وعند اتخاذ قرار بفتح التعبئة بعد التوصيل

.

8.3 أنتم دائمًا مرحبون بالاتصال بنا عند إرجاع/استبدال منتجاتكم.

يمكن العثور على تفاصيل الاتصال على

(https://www.lg.com/sa/support/telephone)

8.4 عند استلام منتجاتكم، يرجى التأكد من فحص حالتها بعناية. إذا بدا لكم أن جزءًا من المنتج ناقصًا، يرجى الاتصال بإل جي على [https://www.lg.com/sa/support/telephone]. إذا كان أي من التعبئة الخارجية للمنتجات يظهر أي مؤشر على التلف أو العبث، يرجى تسجيل أن المنتجات تالفة على بوليصة الشحن ورفض الشحنة/الطلب. لن تكون إل جي مسؤولة في أي ظرف عن أي أضرار مزعومة و/أو تلاعب بمجرد أن يتم قبول المنتجات.

8.5 إذا بدت منتجاتكم "غير قابلة للتشغيل عند الوصول"، أو معيبة، أو تالفة، يرجى الاتصال بإل جي على [https://www.lg.com/sa/support/telephone] وقد يتم جدولة فني متخصص لفحص المنتجات للتحقق من حالتها.

8.6 ستتلقون استردادًا كاملًا للسعر الذي دفعتموه مقابل المنتجات شريطة الامتثال الكامل لهذه الشروط والقوانين المحلية ذات الصلة.

8.7 كما ذُكر أعلاه، إذا اشتريتم المنتجات من متجر إل جي عبر الإنترنت وكانت المنتجات معيبة، فستنطبق حقوق المستهلك القانونية عليكم. قد تأتي منتجاتكم مع ضمان المصنع من إل جي. ضمان المصنع من إل جي يعتبر إضافيًا لكنه قد يتداخل مع أي حقوق وتسهيلات قد تكون لديكم بموجب القوانين المحلية ذات الصلة. يمكن العثور على سياسة الضمان من إل جي هنا

[https://www.lg.com/sa/support/warranty].

8.8 عندما لا تعمل المنتجات التي تشترونها بشكل جيد أو ليست عاملة بسبب عيب في التصنيع، يمكنكم:

أ. طلب إرجاعها خلال ثمانية وأربعين (48) ساعة؛ أو

ب. استبدالها خلال أربعة عشر (14) يومًا بعد استلامكم للمنتجات؛ أو

ج. إصلاحها خلال فترة الضمان وفقًا لسياسة الضمان الخاصة بنا

.

يرجى الاتصال بنا وسنقوم بترتيب إرجاع المنتجات المعيبة إلينا لإجراء تقييم. إذا أظهرت نتائج الاختبار أن المنتجات بها عيوب بعد فحصنا، فإما أن نقوم بإصلاحها أو استبدالها. إذا لم يتم العثور على عيب، سيتم إعادة المنتجات إليكم وسنكون مؤهلين لفرض تكلفة الشحن ذات الصلة عليكم. يمكنكم أيضًا الانتقال إلى خدمة الإصلاح البريدية من إل جي لشحن منتجاتكم إلى مركز خدمة معتمد من إل جي. لن تكون إل جي مسؤولة في أي حالة عن أي فقدان للبيانات أثناء هذا الفحص.

بشكل بديل، قد تكون مؤهلين لاسترداد كامل (بما في ذلك أية ضرائب ورسوم تركيب قابلة للتطبيق) في أسرع وقت ممكن و

في أي حال مدة تلزمها القوانين المحلية ذات الصلة

القضايا/المشكلات التالية لن تشكل "عيوبًا في التصنيع" ولن تؤهلكم لأي إصلاح أو استبدال:

أ. العيوب الناتجة عن التمزيق او التحريك العادي؛

ب. العيوب الناتجة عن أي تعديل أو إصلاح غير مصرح به للمنتجات؛

ج. التلفيات التي تنتج عن إساءة الاستخدام أو الإساءة؛

د. التلف الناتج عن عدم اتباع تعليمات إل جي لتشغيل المنتجات؛

هـ. التلف الناتج عن تشغيل المنتجات باستخدام ملحقات غير منتجات إل جي؛

و. أي/جميع العيوب مستبعدة من سياسة الضمان من إل جي

9. عملية الإرجاع

9.1 تنطبق العملية التالية على إرجاع المنتجات:

إذا قمت بشراء منتجاتك باستخدام حساب LG، يمكنك استخدام العملية التالية لتقديم طلب الإرجاع:

أ. قم بتسجيل ز الدخول إلى حسابك

ب. انقر على الطلبات

ج. اختر الطلب الذي ترغب في إرجاعه

د. انقر على زر الإرجاع

ه. اختر سبب الإرجاع

و. قم بملء المعلومات اللازمة للإرجاع

.

. قدّم طلب الإرجاع الخاص بك

إذا قمت بالشراء كضيف، يُرجى الاتصال بنا على الرقم المجاني 966 800 126 9999لطلب الإرجاع. سنقوم بإعلامك بعد ذلك بالترتيبات اللازمة لإعادة المنتج إلينا. سيُطلب منك إرسال دليل على عملية الشراء الأصلية وأي وثائق توصيل عبر البريد الإلكتروني إلينا.

يجب عليك إعادة المنتجات

:

أ. بجميع المكونات والاكسسوارات الأصلية (بما في ذلك الدليل والوثائق، وما إلى ذلك

).

ب. في عبواتها وتغليفها الأصلي أو، إذا لزم الأمر، في عبوات مناسبة لمنع تلف المنتج.

ج. يجب عليك الاحتفاظ بدليل على استلام أو إرسال المنتج (حسب الحالة) لتقديمه لـ

LG عند الطلب.

د. عادةً ما سنقوم بمعالجة استرداد الأموال المستحقة لك في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال، خلال الفترة المعمول بها وفقًا للقوانين المحلية ذات الصلة. إذا كان علينا تقديم استرداد لمنتج/منتجات تشكل جزءًا فقط من الطلب، فسنقوم بإرجاع المكون أو الجزء الخاص بأي رسوم توصيل أو أخرى قد دفعتها وتتعلق بالمنتج/المنتجات التي تخضع للاسترداد

.

ه. عادةً ما سنقوم بإجراء أي استردادات باستخدام نفس الطريقة التي استخدمتها أصلاً للدفع لشراء منتجك. إذا قمت بالدفع باستخدام خيارات تمويل "اشتر الآن وادفع لاحقًا" المتاحة على متجر LG عبر الإنترنت، قد تتم عمليات الاسترداد وفقًا لشروط وأحكام وعمليات الجهة الممولة الثالثة

.

و. لا نغطي الأخطاء الناتجة عن الإساءة في الاستخدام، أو الإهمال، أو التلف الجسدي أو التلاعب أو التعديل غير الصحيح أو التآكل العادي. المنتجات المباعة على متجر LG عبر الإنترنت مخصصة للاستخدام المنزلي فقط وليست للاستخدام التجاري أو إعادة البيع. كما لا نغطي الأخطاء الناتجة عن تثبيت غير صحيح في منزلك. يُرجى عدم إزالة الرقم التسلسلي.

ز. لا تؤثر هذه الفقرة 9 على حقوقك القانونية.

10. الخصوصية

10.1 تنص سياستنا بشأن جمع واستخدام وكشف معلومات العملاء الشخصية على الصفحة الرسمية لـ LG (https://www.lg.com/sa/privacy) والتي تشكل جزءًا من هذه البنود.

11. بنود وشروط إضافية

11.1 يتحكم استخدامك لمتجر LG عبر الإنترنت بشروط استخدام موقع الويب لدينا على [https://www.lg.com/sa/privacy]. إذا كنت حامل حساب LG Member، فإن البنود والشروط ذات الصلة متاحة على [https://www.lg.com/sa/privacy].

12. عامة

12.1 تشكل هذه

البنود الاتفاق الكامل بينك وبينا فيما يتعلق بشرائك للمنتجات على متجر LG عبر الإنترنت، وما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك بالكتاب من قبلنا، فإن أي بنود أو شروط خاصة بك، بما في ذلك أي بنود أو شروط مطبوعة أو مشار إليها في عرض شرائك أو طلبك (إذا كان هناك) لن تكون ملزمة علينا أو لها أي تأثير قانوني.

12.2 لن نكون مسؤولين عن أي تأخير أو عدم القيام بواجباتنا بموجب هذه البنود إذا تم ذلك بسبب أي ظرف خارج عن سيطرتنا بشكل معقول. إذا تم تأخيرنا عن أداء واجباتنا بسبب مثل هذا الظرف لمدة لا تقل عن 3 أشهر، فإننا قد ننهي اتفاقنا معك بموجب إشعار كتابي مدته 5 أيام عمل.

12.3 نحتفظ بالحق في رفض توريد المنتجات التي طلبتها، أو إنهاء اتفاقنا معك، أو إنهاء حسابك لدينا، وإزالة أو تعديل محتوى متجر LG عبر الإنترنت بمفردنا ودون تحمل أي مسؤولية تجاهك.

12.4 يجب عليك عدم تنازل أو تحويل أي حقوق والتزامات بموجب هذه البنود، سواء كان ذلك كليًا أو جزئيًا، دون موافقتنا الكتابية المسبقة، والتي قد نمتنع عن منحها في تقديرنا.

12.5 أي عدم تنفيذ أو تأخير في تنفيذ أي من حقوقنا بموجب هذه البنود لا يشكل تنازلًا عن تلك الحقوق. أي ممارسة جزئية لحق لا تستبعد ممارسة أي حق آخر.

12.6 إذا تبين أن أي بند من هذه البنود محظورًا أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ في أي اختصاص:

أ. يعتبر هذا البند غير فعال بالنسبة لحظره أو عدم صلاحيته أو عدم قابليته للتنفيذ في تلك الاختصاص.

ب. لا تتأثر صحة أو قابلية تنفيذ هذا البند في أي اختصاص آخر.

ج. لا تتأثر البنود الباقية في هذه البنود.

12.7 تخضع هذه البنود للقانون المعمول به في المملكة العربية السعودية، والأطراف تخضع للولاءة الحصرية للمحاكم في المملكة العربية السعودية.

12.8 قد نقوم بمراجعة وتعديل هذه البنود من وقت لآخر بأي وسيلة معقولة أو من خلال نشرها على متجر LG عبر الإنترنت. ستخضع لسياسات وبنود البنود في الحيز التي تم وضعها في الوقت الذي تقوم فيه بطلب المنتجات منا، ما لم يتعين إجراء أي تغيير في تلك السياسات أو هذه البنود بموجب القانون أو السلطة الحكومية المختصة (حيث سينطبق على الطلبات التي تم تقديمها مسبقًا من قبلك)، أو إذا قمنا بإعلامك بالتغيير في تلك السياسات أو هذه البنود قبل أن نرسل لك تأكيد الطلب.

سياسة الخصم

أ. يتم استبعاد مكيفات الهواء المنزلية ومكيفات الهواء التجارية ومنقيات الهواء وشاشات المراقبة للمستهلك والبروجكتورات من رموز الخصم.

ب. يسري الضمان الممتد فقط على بعض نماذج التلفزيون والأجهزة المنزلية المحددة.

ج. يسري خصم الـ 100 ريال سعودي عند أول تسجيل دخول فقط

عندما يكون مجموع قيمة الطلب أعلى من 499 ريال سعودي.

سياسة استخدام تمارا

أ. يتم استبعاد مكيفات الهواء المنزلية ومكيفات الهواء التجارية ومنقيات الهواء وشاشات المراقبة للمستهلك والبروجكتورات من برنامج التقسيط تمارا.

ب. سيتم استبعاد جميع رموز الخصم والهدايا ورموز B2B2C وخصم الـ 100 ريال سعودي الأول عن برنامج التقسيط تمارا.

يمكن العثور على شروط وأحكام تمارا على [https://tamara.co/en/terms-and-conditions.html].

13. المسؤولية

إن وصولك واستخدامك للمنصة يكونان على مسؤوليتك الخاصة. المنصة والمحتوى مقدمان "كما هي" و"كما هي متاحة" دون أي تمثيل أو ضمانات أو شروط من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك ولكن دون حصر التمثيلات أو الضمانات أو الشروط المضمنة أو المتعلقة بالدقة، وملاءمة الغرض، وكل ذلك يتم نفيه من قبل LG إلى الحد الذي يسمح به القانون. LG لا تمثل أن المنصة أو المحتوى على المنصة ستكون خالية من الأخطاء، أو ستتم معالجة الأخطاء، أو أن المنصة خالية من الفيروسات أو عناصر ضارة أخرى.

14. المعلومات الشخصية

ستُستخدم المعلومات الشخصية التي تقدمها لـ LG عند تقديم طلبك وتقديم العرض بواسطة سياستنا الخاصة بالخصوصية التي يمكن العثور عليها هنا [https://www.lg.com/sa/privacy]. من خلال قبول هذه البنود والشروط، أنت توافق على استخدام معلوماتك الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية لدينا.

15. أحكام أخرى مهمة

هذه البنود والشروط لا تستبدل وتكون إضافة إلى أي اتفاق آخر قد تكون لديك مع LGE.

تقر وتوافق على أن المنتجات والسلع والخدمات التي تم شراؤها أو الحصول عليها من خلال المنصة، تخضع لشروط وأحكام إضافية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شروط وأحكام الدفع المستحق، وسعر الشراء، والرسوم، والضرائب، وتوافق على الامتثال لجميع هذه الشروط والأحكام.

إذا تم تحديد عدم صحة أو عدم قابلية تنفيذ أو غير قانونية لأي بند من هذه البنود، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو قابلية تنفيذ أي بند آخر. إذا تم تحديد أن أي بند غير صالح أو غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني، فإن هذه البنود ستظل سارية المفعول وسيتم تفسيرها وفقًا لأحكامها كما لو لم يتم احتواء البند غير الصالح أو غير القانوني في هذه البنود.

من خلال استخدام متجر LG عبر الإنترنت، تؤكد وتضمن أن:

أ. جميع المعلومات التي تقدمها عبر متجر LG عبر الإنترنت

رنت حقيقية ودقيقة وشاملة.

ب. تقر بالمسؤولية الكاملة عن أية تكاليف، أو التزامات، أو رسوم، أو ضرائب، أو التزامات مالية أخرى تنشأ عن استخدامك لمتجر LG عبر الإنترنت أو حسابك في LG Member.

ج. تقدم موافقتك على جمع واستخدام وكشف المعلومات الشخصية التي تقدمها عبر متجر LG عبر الإنترنت وفقًا للشروط الموجودة في سياسة الخصوصية لدينا.

د. تقر وتوافق على أن العروض الترويجية المعروضة على متجر LG عبر الإنترنت وفي الإعلانات هي عروض محددة في الزمن، وقابلة للتغيير في أي وقت، وتخضع لأية شروط وأحكام إضافية قد يتم الإعلان عنها من وقت لآخر.

جميع حقوق الملكية الفكرية في متجر LG عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مواده ومحتواه، إما مملوكة لنا أو مرخصة لنا. يُسمح لك باستخدام متجر LG عبر الإنترنت ومواده ومحتواه فقط لأغراض شخصية غير تجارية. يُمنع بشدة أي استخدام آخر أو تكرار لمتجر LG أو مواده أو محتواه.

يتم تقديم متجر LG عبر الإنترنت على أساس "كما هو" و "كما هو متاح"، ونحن لا نقدم أي تمثيلات أو ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بشأن متجر LG عبر الإنترنت. نحن لا نضمن أن متجر LG عبر الإنترنت ستلبي متطلباتك، أو سيكون خاليًا من التوقف، أو سيتميز بالدقة أو السرعة، أو سيكون خاليًا من الأخطاء، أو أن متجر LG عبر الإنترنت أو خادمه خاليًا من الفيروسات أو العناصر الضارة الأخرى.

لن نكون مسؤولين إذا أصبح متجر LG عبر الإنترنت غير متاح في أي وقت أو لأي مدة. يمكن أن يحدث تعليق مؤقت للوصول إلى متجر LG عبر الإنترنت دون إشعار بسبب فشل النظام، أو الصيانة، أو الإصلاح أو ظروف تتجاوز سيطرتنا كما هو مذكور أعلاه.

تحتفظ LG بالحق في:

أ. تصحيح أي أخطاء أو عدم دقة أو نقص في محتوى متجر LG عبر الإنترنت دون إشعار مسبق أو مسؤولية تجاهك أو أي شخص آخر.

ب. إجراء تغييرات، دون إشعار أو مسؤولية، على المنتجات والخدمات المعلن عنها أو المتاحة للبيع على متجر LG عبر

نترنت، بما في ذلك أسعارها ورسومها وتكاليفها ومواصفاتها وعروضها الترويجية ومحتوى متجر الاLG عبر الإنترنت الآخر.

ج. تقديم كميات محدودة للبيع أو تم البيع.

د. رفض أو تصحيح أو إلغاء أو إنهاء أي طلب، بما في ذلك الطلبات المقبولة، لأسباب متنوعة، مثل عدم توفر المنتجات أو الخدمة، أو عدم تأكيد الدفع من شركة معالجة الدفع ذات الصلة، أو أخطاء في التسعير أو الوصف، أو إذا لم تستوف معايير الأهلية المذكورة في هذه البنود.

أنت مسؤول عن ضمان دقة واكتمال وتحديث جميع المعلومات التي تقدمها عبر متجر LG عبر الإنترنت. يتضمن ذلك المعلومات الضرورية لفتح حساب LG Member، وتفاصيل الدفع (بطاقة الائتمان / الخصم)، ومعلومات الاتصال، وتفاصيل المعاملات. أي خسارة، أو ضرر، أو تكلفة، أو نفقة تنشأ عنك أو عن أي شخص آخر بسبب تقديم معلومات زائفة، أو غير صحيحة، أو مضللة، أو غير كاملة هي مسؤوليتك الوحيدة ومسؤوليتك.

المنتجات والخدمات المعروضة أو المذكورة أو الموجزة على الموقع تعتبر دعوات لتقديم عروض لـ LG لشراء تلك المنتجات والخدمات. إنها لا تشكل عروضًا من LG لبيع المنتجات أو الخدمات لك. عندما تقوم بتقديم طلب من خلال عملية الدفع عبر الإنترنت، يعتبر عرضك لـ LG عرضًا لشراء المنتجات أو الخدمات المحددة في طلبك.

المحتوى المعروض على متجر LG عبر الإنترنت، بما في ذلك هذه البنود، لا يمنحك إذنًا لاستخدام الأسماء، أو التصاميم، أو العلامات التجارية، أو الشعارات (العلامات التجارية) المعروضة على متجر LG عبر الإنترنت. العلامات التجارية هي إما علامات تجارية مسجلة أو غير مسجلة، علامات خدمة، أسماء تجارية، أو شعارات مملوكة أو مرخصة من قبل LG. يُمنع بشدة أي استخدام أو تكرار للعلامات التجارية من قبلك.

**تفاصيل الاتصال**

• للطلبات التي تم تقديمها على www.lg.com/sa فقط.

للأجهزة المنزلية وأجهزة الترفيه المنزلي:

إل جي الكترونيكس السعودية

رقم مجاني 9668001269999

واتساب 966530084411

بالنسبة لمكيفات الهواء ومنقيات الهواء: مجموعة شاكر

الرقم المجاني 9668002445454

إل جي الكترونيكس السعودية ش.م.م

الأمير محمد بن عبد العزيز الأندلس، مبنى 2091

الرمز البريدي: 23326 الرقم الثاني: 8909

جدة، المملكة العربية السعودية

تحت رقم التسجيل: 4030226380

الرقم الضريبي: 300571157800003

الرجاء قراءة هذه الشروط بعناية قبل تقديم طلب على متجر LG عبر الإنترنت.

من خلال تقديم طلب على متجر LG عبر الإنترنت، تعبر عن موافقتك على الالتزام بهذه البنود والشروط.