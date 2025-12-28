تتناسب ثلاجات LG بدقة مع مساحات مختلفة، بدءًا من التصميمات المتكاملة وحتى التصميمات القائمة بذاتها. احرص دائمًا على إجراء فحص مسبق للمساحة لضمان ملاءمة مناسبة في مطبخ صغير أو منطقة تناول طعام أو بار منزلي.

*للحصول على معلومات تفصيلية عن مساحة التثبيت، يُرجى زيارة موقع LG الإلكتروني على www.lg.com/{Country ISO} لتنزيل الدليل أو الاتصال بخدمة العملاء.