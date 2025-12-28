About Cookies on This Site

دليل تركيب ثلاجة LG

الفحوصات الرئيسية قبل التركيب

تحقق من المساحة والمساراتتوصيل إمداد المياهتخزين مرن
تحقق من المساحة والمسارات
الصفحة الرئيسية لدليل الشراء

أين يمكنني تركيب ثلاجة LG؟

ثلاجة LG في مطبخ حديث يوضح خلوص التركيب وفحص المسار.

ملاءمة مثالية للمساحات المناسبة

من الطرز المتكاملة إلى الطرز المستقلة، يتم تركيب ثلاجات LG بدقة

في مجموعة متنوعة من المساحات، بما في ذلك المطابخ الصغيرة، أو مناطق تناول الطعام، أو البارات المنزلية.

فحص المساحة

تأكد من وجود مساحة كافية للتركيب 

اترك مسافة خالية لا تقل عن 5 سم بين الجزء الخلفي من ثلاجة LG

والحائط للحصول على تدفق هواء مثالي.

فحص المسار

تأكيد مسار واضح للتركيب

بالنسبة لطرازات الثلاجة الكبيرة، تأكد من العمق وعرض المسار لضمان إمكانية مرورها عبر الأبواب والممرات والسلالم.

ضبط الاستواء

اضبط استواء المنتج على الأرض وارتفاع الباب

استخدم الأرجل الأمامية لضبط استواء الثلاجة. اضبط ارتفاع الباب بحيث تكون الأدراج،

والأغطية والأبواب تُغلق بشكل صحيح.

ما الخطوات اللازمة لإعداد ثلاجة LG لتوفير المياه والثلج؟

وصلة إمداد المياه بثلاجة LG مع الصنبور والخرطوم المرفقين في الخلف.

سهولة الإعداد

تحقق من طريقة التركيب لإعداد الثلاجة بسهولة.

استخدم موزع المشروبات وصانع الثلج المدمجين للحصول على مياه نظيفة

وثلج طازج في أي وقت.

نوع خزان المياه

املأ خزان الموزع

بالنسبة لطرازات ثلاجة LG غير المزودة بتوصيل مباشر للمياه: قم بإزالة خزان الموزع،

املأه بالماء النظيف، وضعه مرة أخرى على الرف.

شعار ثلاجة LG حول استبدال فلتر المياه للحصول على مياه نظيفة، مع زر استكشاف الملحقات.

استبدل الفلتر بانتظام للحصول على المياه العذبة

استكشف الإكسسوارات

كيف يمكنني تنظيم ثلاجة LG بشكل أكثر ملاءمة؟

ثلاجة LG مع الأبواب مفتوحة، مما يعرض مساحات التخزين والأرفف المرنة.

تخزين مرن، سهولة الوصول

نظِّم ثلاجة LG باستخدام أرفف مدمجة وقابلة للتعديل

لراحة وتنظيم مثالي.

رف زجاجات النبيذ

لتخزين النبيذ أو لاستخدامه كرف تخزين

يحمل حامل النبيذ في الثلاجة الزجاجات أو يستخدم كرف للعناصر الأوسع.

My Box

ضَعْه على أي رف في الثلاجة

بفضل الفلتر الكربوني المدمج الذي يمتص روائح الطعام، يحافظ My Box على انتعاش ثلاجتك

ويمكن وضعه فوق أو أسفل

أدراج الثلاجة.

الرف القابل للطي

توفير مساحة للعناصر الطويلة أو الكبيرة

توفر أرفف الثلاجة القابلة للطي مساحة إضافية للأشياء الضخمة أو الطويلة،

مما يمنحك حلاً موفرًا للمساحة لتخزين مرن.

سلة الباب الصغيرة

تنظيم العناصر الصغيرة

يمكنك وضعه في أي رف بباب الثلاجة أو الفريزر لتخزين

الصلصات والمكونات الصغيرة بشكل مرتب.

بانر ثلاجة LG عن إمكانية تنظيم التخزين مع الملحقات، مع زر استكشاف الملحقات.

استخدم ملحقات LG لتنظيم الثلاجة

استكشف الإكسسوارات

قد تختلف الميزات والتركيب حسب الطراز.

الصور ومقاطع الفيديو توضيحية فقط. يُرجى الرجوع إلى دليل المالك أو صفحة المنتج الرسمية للحصول على إرشادات مفصلة.

1) لا يشغل حيز كبير في المكان

-يلزم التثبيت بشكل مناسب لضمان التشغيل الأمثل للباب.

يُرجى الرجوع إلى دليل المالك للحصول على تعليمات التركيب التفصيلية.

استكشف المزيد، واختر بشكل صحيح

أربعة طرازات من ثلاجات LG مصطفة من اليسار إلى اليمين: ثلاجة فضية ببابين مع ميزة Door-in-Door، وثلاجة متعددة الأبواب بأربعة أبواب مع موزع، وثلاجة بها مُجمِّد علوي رمادية داكنة، وثلاجة فضية رفيعة بباب واحد.

What type are you looking for?

اكتشف المزيد
مطبخ باللون البيج الساطع من الداخل مع ثلاجة LG فضية مدمجة في الجانب الأيسر. على اليمين، طاولة طعام مع زهور موضوعة في الأعلى تكمل المشهد.

Which size is right for you?

اكتشف المزيد
صورة مقربة لثلاجة LG InstaView السوداء مع لمسة نهائية غير لامعة. ضوء الشمس من النافذة أعلاه يسلط الضوء على السطح. يوجد موزع مياه مدمج على الجانب الأيسر من الباب.

What features do you need?

اكتشف المزيد

الأسئلة الشائعة حول ثلاجات LG بمُجمِّد علوي

أين يمكنني تركيب ثلاجة LG؟

تتناسب ثلاجات LG بدقة مع مساحات مختلفة، بدءًا من التصميمات المتكاملة وحتى التصميمات القائمة بذاتها. احرص دائمًا على إجراء فحص مسبق للمساحة لضمان ملاءمة مناسبة في مطبخ صغير أو منطقة تناول طعام أو بار منزلي.

 

*للحصول على معلومات تفصيلية عن مساحة التثبيت، يُرجى زيارة موقع LG الإلكتروني على www.lg.com/{Country ISO} لتنزيل الدليل أو الاتصال بخدمة العملاء.

كيف يمكنني توصيل الثلاجة بالماء والثلج؟

بالنسبة للطرازات المتصلة بالمياه، افصل الجهاز قبل توصيل خط المياه واستخدم الموصل الصحيح لنوع الصمام. هذا هو نوع اتصال إمداد المياه. في الطرازات غير المتصلة بالماء، املأ خزان الموزّع القابل للإزالة بماء نظيف وأعِده إلى الرف. هذا هو نوع خزان المياه.

 

*تتوفر فلاتر مياه بديلة وملحقات الثلاجة للشراء. يُرجى زيارة موقع LG الإلكتروني على www.lg.com/{Country ISO} لمزيد من التفاصيل.

كيف يمكنني جعل أبواب الثلاجة تفتح بسهولة في الأماكن الضيقة؟

تم تصميم الطرازات منعدمة الخلوص (Zero Clearance)* بحيث تفتح الأبواب بسلاسة دون الاصطدام بالجدار، حتى في المطابخ الصغيرة أو المساحات الضيقة حيث تُثبت الثلاجة بالقرب من الأسطح المحيطة. يضمن فحص المسار الصحيح قبل التركيب إمكانية نقل الجهاز بأمان إلى مكانه.

 

*يلزم التثبيت بشكل مناسب لضمان التشغيل الأمثل للباب. يُرجى الرجوع إلى دليل المالك للحصول على تعليمات التركيب التفصيلية.

لماذا يعد ضبط المستوى مهمًا عند تركيب الثلاجة؟

استخدم القوائم الأمامية لتسوية الجهاز بحيث تتم محاذاة الأبواب بشكل صحيح. إذا كان الارتفاع غير متساوٍ، فقد لا تُغلق الأبواب بشكل صحيح. يساعد ضبط الأرجل باستخدام مفتاح ربط على تقليل الاهتزاز وضمان التشغيل المستقر.