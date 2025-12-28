We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الفحوصات الرئيسية قبل التركيب
أين يمكنني تركيب ثلاجة LG؟
فحص المساحة
تأكد من وجود مساحة كافية للتركيب
اترك مسافة خالية لا تقل عن 5 سم بين الجزء الخلفي من ثلاجة LG
والحائط للحصول على تدفق هواء مثالي.
فحص المسار
تأكيد مسار واضح للتركيب
بالنسبة لطرازات الثلاجة الكبيرة، تأكد من العمق وعرض المسار لضمان إمكانية مرورها عبر الأبواب والممرات والسلالم.
ضبط الاستواء
اضبط استواء المنتج على الأرض وارتفاع الباب
استخدم الأرجل الأمامية لضبط استواء الثلاجة. اضبط ارتفاع الباب بحيث تكون الأدراج،
والأغطية والأبواب تُغلق بشكل صحيح.
ما الخطوات اللازمة لإعداد ثلاجة LG لتوفير المياه والثلج؟
نوع خزان المياه
املأ خزان الموزع
بالنسبة لطرازات ثلاجة LG غير المزودة بتوصيل مباشر للمياه: قم بإزالة خزان الموزع،
املأه بالماء النظيف، وضعه مرة أخرى على الرف.
كيف يمكنني تنظيم ثلاجة LG بشكل أكثر ملاءمة؟
رف زجاجات النبيذ
لتخزين النبيذ أو لاستخدامه كرف تخزين
يحمل حامل النبيذ في الثلاجة الزجاجات أو يستخدم كرف للعناصر الأوسع.
My Box
ضَعْه على أي رف في الثلاجة
بفضل الفلتر الكربوني المدمج الذي يمتص روائح الطعام، يحافظ My Box على انتعاش ثلاجتك
ويمكن وضعه فوق أو أسفل
أدراج الثلاجة.
الرف القابل للطي
توفير مساحة للعناصر الطويلة أو الكبيرة
توفر أرفف الثلاجة القابلة للطي مساحة إضافية للأشياء الضخمة أو الطويلة،
مما يمنحك حلاً موفرًا للمساحة لتخزين مرن.
سلة الباب الصغيرة
تنظيم العناصر الصغيرة
يمكنك وضعه في أي رف بباب الثلاجة أو الفريزر لتخزين
الصلصات والمكونات الصغيرة بشكل مرتب.
قد تختلف الميزات والتركيب حسب الطراز.
الصور ومقاطع الفيديو توضيحية فقط. يُرجى الرجوع إلى دليل المالك أو صفحة المنتج الرسمية للحصول على إرشادات مفصلة.
الأسئلة الشائعة حول ثلاجات LG بمُجمِّد علوي
أين يمكنني تركيب ثلاجة LG؟
تتناسب ثلاجات LG بدقة مع مساحات مختلفة، بدءًا من التصميمات المتكاملة وحتى التصميمات القائمة بذاتها. احرص دائمًا على إجراء فحص مسبق للمساحة لضمان ملاءمة مناسبة في مطبخ صغير أو منطقة تناول طعام أو بار منزلي.
*للحصول على معلومات تفصيلية عن مساحة التثبيت، يُرجى زيارة موقع LG الإلكتروني على www.lg.com/{Country ISO} لتنزيل الدليل أو الاتصال بخدمة العملاء.
كيف يمكنني توصيل الثلاجة بالماء والثلج؟
بالنسبة للطرازات المتصلة بالمياه، افصل الجهاز قبل توصيل خط المياه واستخدم الموصل الصحيح لنوع الصمام. هذا هو نوع اتصال إمداد المياه. في الطرازات غير المتصلة بالماء، املأ خزان الموزّع القابل للإزالة بماء نظيف وأعِده إلى الرف. هذا هو نوع خزان المياه.
*تتوفر فلاتر مياه بديلة وملحقات الثلاجة للشراء. يُرجى زيارة موقع LG الإلكتروني على www.lg.com/{Country ISO} لمزيد من التفاصيل.
كيف يمكنني جعل أبواب الثلاجة تفتح بسهولة في الأماكن الضيقة؟
تم تصميم الطرازات منعدمة الخلوص (Zero Clearance)* بحيث تفتح الأبواب بسلاسة دون الاصطدام بالجدار، حتى في المطابخ الصغيرة أو المساحات الضيقة حيث تُثبت الثلاجة بالقرب من الأسطح المحيطة. يضمن فحص المسار الصحيح قبل التركيب إمكانية نقل الجهاز بأمان إلى مكانه.
لماذا يعد ضبط المستوى مهمًا عند تركيب الثلاجة؟
استخدم القوائم الأمامية لتسوية الجهاز بحيث تتم محاذاة الأبواب بشكل صحيح. إذا كان الارتفاع غير متساوٍ، فقد لا تُغلق الأبواب بشكل صحيح. يساعد ضبط الأرجل باستخدام مفتاح ربط على تقليل الاهتزاز وضمان التشغيل المستقر.