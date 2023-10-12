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ال جي مكيف سبليت 18000 وحدة بارد فقط ،فريش, إنفرتر موفر بالطاقة ،فئه (ب), تنظيف تلقائي ، WI-FI ، ضجيج منخفض ، 4 اتجاهات ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، فلتر حماية مزدوج ، لون أبيض ، 220 فولت ، 50/60 هرتز

المواصفات

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الدعم

ال جي مكيف سبليت 18000 وحدة بارد فقط ،فريش, إنفرتر موفر بالطاقة ،فئه (ب), تنظيف تلقائي ، WI-FI ، ضجيج منخفض ، 4 اتجاهات ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، فلتر حماية مزدوج ، لون أبيض ، 220 فولت ، 50/60 هرتز

NF182C2

ال جي مكيف سبليت 18000 وحدة بارد فقط ،فريش, إنفرتر موفر بالطاقة ،فئه (ب), تنظيف تلقائي ، WI-FI ، ضجيج منخفض ، 4 اتجاهات ، ريش ذهبية مقاومة للغبار ، فلتر حماية مزدوج ، لون أبيض ، 220 فولت ، 50/60 هرتز

الملخص

طباعة

الأبعاد

SK_Semi-R_03_U24A_Dimension-NF182C2
السعة
18000 وحدة
الأبعاد (العرض X الارتفاع X العمق)
210x345x998
التكنولوجيا الرئيسية
Smart ThinQ (تحكم Wifi)
ميزة إضافية
53% توفير طاقة

المواصفات الرئيسية

سعة التبريد القصوى (واط)

18000

مؤين

لا

كل المواصفات

عام

أبعاد الوحدة الداخلية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

210 × 345 × 998

سعة التبريد القصوى (واط)

18000

وزن الوحدة الداخلية (كجم)

11.3

أبعاد الوحدة الخارجية_العرضxالارتفاعxالعمق (مم)

330 × 650 × 870

وزن الوحدة الخارجية (كجم)

43

فولتية الإدخال المُقدّرة (فولت، هرتز)

220-240, 50/60

نوع المبرد

-

مستوى شدة الصوت (التبريد) SH/H/M/L/SL (ديسيبل) (أمبير))

- / 46 / 42 / 37 / 28

التبريد

رباعي الاتجاهات

نعم

جهاز تنقية الهواء

مؤين

لا

الملاءمة

مستوى ضجيج منخفض

نعم

التشخيص الذكي

نعم

النوم المريح في الليالي الاستوائية

نعم

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