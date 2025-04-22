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ما هو LG QNED evo AI؟
إعادة تعريف كل لون، تبدأ التجربة الجديدة مع LG QNED evo
*تم تجهيز كل من QNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).
تقنية Dynamic QNED Color Pro للحصول على طيف ألوان أوسع
مع تقنية سلسلة الألوان الواسعة الجديدة والفريدة من نوعها من LG، شاهد ألوانًا نابضة بالحياة على شاشتك.
*ينطبق لون Dynamic QNED Color Pro على QNED93.
شاشة MiniLED بتقنية التعتيم الدقيق (Precision Dimming)
تتميز تقنية MiniLED المدعومة بمعالج alpha AI Processor الجديد بتباين فائق الوضوح وتفاصيل نابضة بالحياة على جهاز LG QNED evo.
*قد تختلف المواصفات حسب البوصة والطراز والمنطقة.
أصبح عقد ابتكار LG OLED هو جوهر جودة صورة QNED evo
يتم تشغيل LG QNED evo بواسطة معالج LG OLED Processor الذي يتحكم في أكثر من 8.3 مليون بكسل، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة من خلال التعرف على أنواع المحتوى لتحسين العمق والتفاصيل.
*مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.
تقنية AI Picture Pro تجعل كل إطار ينبض بالحياة
يعمل AI Super Upscaling وDynamic Tone Mapping Pro على تحليل عناصر كل إطار لتحسين الدقة والسطوع والعمق والوضوح.
*لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
واجه قوة العرض الأكبر
شاهد كل التفاصيل على نطاق كبير يصل إلى 100 بوصة
شاهد الأفلام والرياضة والألعاب المفضلة لديك على تلفزيون LG TV الكبير جدًا. تعمل خوارزميات الارتقاء الفائق بالذكاء الاصطناعي والتعلم العميق على تحسين محتواك، مما يوفر وضوحًا مذهلاً حتى على شاشة 100 بوصة.
*يتوفر الطراز QNED85 بحد أقصى 100 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.
الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي
جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)
تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.
*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.
AI Voice ID
يعرف LG AI Voice ID البصمة الصوتية الفريدة لكل مستخدم ويقدم توصيات مخصصة في اللحظة التي تتحدث فيها.
AI Search
اسأل تلفزيونك أي شيء. يتعرف الذكاء الاصطناعي المدمج على صوتك ويقدم توصيات مخصصة لطلباتك بسرعة. يمكنك أيضًا الحصول على نتائج وحلول إضافية مع Microsoft Copilot.
AI Chatbot
تفاعل مع AI Chatbot من خلال جهاز التحكم AI Magic Remote وعالج جميع المخاوف بدءًا من تكوين الإعدادات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن للذكاء الاصطناعي فهم قصد المستخدم وتوفير حلول فورية.
*قد يعرض AI Voice ID محتوى مخفضًا أو محدودًا حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*في الولايات المتحدة وكوريا، تستخدم ميزة AI Search نموذج اللغة الكبير (LLM).
*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
AI Concierge
يؤدي الضغط مرة واحدة على زر الذكاء الاصطناعي الموجود بجهاز التحكم عن بُعد إلى فتح تطبيق AI Concierge الذي يوفر كلمات رئيسية وتوصيات مخصصة بناءً على سجل البحث والمشاهدة.
AI Picture Wizard
تتعرف الخوارزميات المتقدمة على تفضيلاتك من خلال استعراض 1.6 مليار إمكانية صورة. بناءً على اختياراتك، ينشئ التلفزيون صورة مخصصة لك.
AI Sound Wizard
اختر الصوت الذي تريده من مجموعة مختارة من مقاطع الصوت. من 40 مليون معلمة، ينشئ الذكاء الاصطناعي ملفًا صوتيًا مخصصًا يتناسب مع تفضيلاتك.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة في AI Concierge حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة في AI Concierge عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية في AI Concierge وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.
استمتع بما يمكن أن يقدمه لك تلفزيون LG AI TV!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بدون استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor. قد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.
*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.
*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.
تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي
استمتع بآلاف الألعاب مباشرةً على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.
حرية تلفزيون LG True Wireless TV والأداء السلكي، موجودة الآن في تلفزيون QNED evo
صندوق Zero Connect Box يبث جودة صورة لا تفقدها العين بدقة 4K مع زمن انتقال منخفض. تخلص من فوضى الأسلاك واستمتع بالعديد من المحتوى دون إزعاج إعدادات الأسلاك المعقدة.
*التلفزيون الأول من نوعه في العالم موضوع على التلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.
*يشير تلفزيون Wireless TV إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.
*قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة.
الاحتفال بالتميز. QNED9M، حائز على جائزة مشهود لها
تحتل QNED9M الصدارة بفضل تقنية 4K True Wireless المذهلة. جهاز متميز في جودة العرض، ويأتي الآن بحرية لاسلكية جديدة.
استمتع بالحرية التي توفرها تقنية True Wireless فقط
قارن بين تلفزيونات QNED evo TV وابحث عن الأنسب لك
يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.
|Features
|QNED92
|QNED91
|QNED9M
|QNED85
|
QNED92
|
QNED91
|
QNED9M
|
QNED85
|الشاشة
|LG QNED evo
|LG QNED evo
|LG QNED evo
|LG QNED evo
|اللون
|Dynamic QNED Color Pro
|Dynamic QNED Color
|Dynamic QNED Color
|Dynamic QNED Color
|MiniLED
|MiniLED
|MiniLED
|MiniLED
|MiniLED
|تقنية التعتيم
|تقنية Precision Dimming
|تقنية Precision Dimming
|تعتيم محلي متقدم (Advanced Local Dimming)
|تقنية Precision Dimming (100 بوصة)، وتقنية Advanced Local Dimming (86، 75، 65، 55، 50 بوصة)
|المعالج
|alpha 8 AI Processor Gen2
|alpha 8 AI Processor Gen2
|alpha 9 AI Processor Gen8
|alpha 8 AI Processor Gen2
|صوت مُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي
|AI Sound Pro (9.1.2 قناة افتراضية)، وAI Clear Sound، وDynamic Sound Booster
|AI Sound Pro (9.1.2 قناة افتراضية)، وAI Clear Sound، وDynamic Sound Booster
|AI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، AI Voice Remastering، Dynamic Sound Booster
|AI Sound Pro (9.1.2 قناة افتراضية)، وAI Clear Sound، وDynamic Sound Booster
*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.
*قد تختلف المواصفات حسب الطراز أو مقاس الشاشة.
*قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.