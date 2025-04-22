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تلفزيون LG QNED TV على خلفية داكنة ملونة. على الشاشة صورة مشبعة بشكل جميل لمختلف رذاذات الطلاء التي تسلط الضوء على قدرات اللون للتلفزيون. يظهر أيضًا شعار تلفزيون LG QNED evo AI الجديد كليا.

ما هو LG QNED evo AI؟

إعادة تعريف كل لون، تبدأ التجربة الجديدة مع LG QNED evo

*تم تجهيز كل من QNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

تقنية Dynamic QNED Color Pro للحصول على طيف ألوان أوسع

مع تقنية سلسلة الألوان الواسعة الجديدة والفريدة من نوعها من LG، شاهد ألوانًا نابضة بالحياة على شاشتك.

تلفزيون LG QNED TV مثبت على جدار غرفة معيشة جميلة وفاخرة. يوجد على التلفزيون صورة تجريدية تتميز بتدرج من درجات الألوان المختلفة التي تعرض كيف يمكن لتقنية Dynamic QNED Color Pro عرض مجموعة واسعة من الألوان.

شهادة Intertrek لنسبة 100% من حجم اللون إلى DCI-P3.

حجم ألوان معتمد بنسبة 100% مع LG QNED evo

*ينطبق لون Dynamic QNED Color Pro على QNED93.

تسلسل يوضح كيف يقدم MiniLED صورًا أفضل مقارنة بمصابيح LED التقليدية الأخرى. شاشة تلفزيون LG TV مع زهرة ثلاثية 3D مواجهة لخلفية داكنة. يوجد خلف التلفزيون تمثيل رسومي لكيفية وضع مصابيح LED التقليدية على الشاشة. مصابيح LED كبيرة وقليلة. الزهرة متعرجة ورمادية. انتقل إلى تقنية MiniLED حيث تكون الزهرة أكثر سطوعًا وتشبعًا وتتميز بتباين كبير. كما يعرض تمثيل رسومات MiniLED أضواء LED أصغر حجمًا بكمية أكبر على الشاشة.

شاشة MiniLED بتقنية التعتيم الدقيق (Precision Dimming)

تتميز تقنية MiniLED المدعومة بمعالج alpha AI Processor الجديد بتباين فائق الوضوح وتفاصيل نابضة بالحياة على جهاز LG QNED evo.

*قد تختلف المواصفات حسب البوصة والطراز والمنطقة.

أصبح عقد ابتكار LG OLED هو جوهر جودة صورة QNED evo

يتم تشغيل LG QNED evo بواسطة معالج LG OLED Processor الذي يتحكم في أكثر من 8.3 مليون بكسل، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة من خلال التعرف على أنواع المحتوى لتحسين العمق والتفاصيل.

يضيء معالج alpha 8 AI Processor Gen2 باللون البرتقالي والوردي، وتنطلق منه آشعة ضوئية ملونة. يشير العنوان إلى كيفية تقديم المعالج لجودة 4K ولون وسطوع مذهلين. يُظهر النص أن أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) زاد بمقدار 1.7 مرة، بينما أصبحت وحدة المعالجة المركزية (CPU) أسرع بمقدار 1.4 مرة.

*مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

تتحرك الخطوط عبر صورة باهتة جدًا وشبه رمادية للببغاء في الغابة كما لو كان جهاز كمبيوتر فائق يقوم بتحليل العناصر في الإطار. يتتبع الليزر شكل الببغاء ثم يتم تحسينه ليكون أكثر إشراقًا ووضوحًا. تتحول الخلفية أيضًا من اليسار إلى اليمين، الآن مع تباين وعمق وألوان محسنة.

تقنية AI Picture Pro تجعل كل إطار ينبض بالحياة

يعمل AI Super Upscaling وDynamic Tone Mapping Pro على تحليل عناصر كل إطار لتحسين الدقة والسطوع والعمق والوضوح.

*لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

تلفزيون LG QNED TV على حامل في مساحة بيضاء في الغالب. يوجد على شاشة التلفزيون رشة ملونة من الطلاء توضح كيف يمكن لتلفزيونات QNED TV عرض مجموعة واسعة من الألوان النابضة بالحياة مع تباين مبهج. شعار LG QNED evo AI الجديد بالكامل موضوع فوق التلفزيون.

تعرّف على QNED93، جهاز QNED evo الأكثر روعة لدينا

تعرّف على QNED93، جهاز QNED evo الأكثر روعة لدينا اكتشف المزيد

واجه قوة العرض الأكبر

عائلة في غرفة معيشتها. تحتوي على تلفزيون LG TV مثبت على الحائط مع شاشة كبيرة للغاية تكاد تكون ضخمة مثل الجدار بأكمله. إنهم يشاهدون مباراة كرة قدم مثيرة على الشاشة الكبيرة والغامرة.

شاهد كل التفاصيل على نطاق كبير يصل إلى 100 بوصة

شاهد الأفلام والرياضة والألعاب المفضلة لديك على تلفزيون LG TV الكبير جدًا. تعمل خوارزميات الارتقاء الفائق بالذكاء الاصطناعي والتعلم العميق على تحسين محتواك، مما يوفر وضوحًا مذهلاً حتى على شاشة 100 بوصة.

*يتوفر الطراز QNED85 بحد أقصى 100 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.

تلفزيون LG QNED TV كبير ومكبر الصوت LG Soundbar مثبتان على الحائط. فتاة صغيرة وكلبها يشاهدان مشهدًا تحت الماء على التلفزيون. يجعل الحجم الهائل للتلفزيون المحتوى أكثر انغماسًا.

شاهد العالم على نطاق واسع مع شاشة QNED85 مقاس 100 بوصة

الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي

جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. يوجد تمثيل رسومي لواجهة المستخدم مع رموز توضح كيف يتيح زر الذكاء الاصطناعي (AI) للمستخدمين الوصول إلى وظائف الذكاء الاصطناعي المختلفة. تشمل الخدمات AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يتم بعد ذلك عرض الوظائف عندما يظهر المؤشر على الواجهة، مما يوضح كيفية استخدام الكاميرا البعيدة مثل الماوس الهوائي للإشارة والنقر فقط.

جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)

تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.

*قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت. 

*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.

واجهة LG webOS مع AI Magic Remote في المقدمة. تعرض الصور المصغرة الموجودة على واجهة المستخدم توصيات محتوى مخصصة من AI Voice ID.
صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG QNED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). نافذة دردشة صغيرة مفتوحة توضح كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال لـ Microsoft Copilot.
يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG QNED TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا.
عائلة مكونة من أربعة أفراد تجتمع حول تلفزيون LG AI TV. تظهر دائرة حول الشخص الذي يمسك بجهاز التحكم ويظهر اسمه. يعرض ذلك كيف تتعرف ميزة AI Voice ID على التوقيع الصوتي لكل مستخدم. ثم تعرض واجهة webOS بعد ذلك كيف يبدل الذكاء الاصطناعي الحساب تلقائياً ويوصي بمحتوى مخصص.
صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG QNED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). نافذة دردشة صغيرة مفتوحة توضح كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال لـ Microsoft Copilot.
يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG QNED TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا.

AI Voice ID

يعرف LG AI Voice ID البصمة الصوتية الفريدة لكل مستخدم ويقدم توصيات مخصصة في اللحظة التي تتحدث فيها.

AI Search

اسأل تلفزيونك أي شيء. يتعرف الذكاء الاصطناعي المدمج على صوتك ويقدم توصيات مخصصة لطلباتك بسرعة. يمكنك أيضًا الحصول على نتائج وحلول إضافية مع Microsoft Copilot.

AI Chatbot

تفاعل مع AI Chatbot من خلال جهاز التحكم AI Magic Remote وعالج جميع المخاوف بدءًا من تكوين الإعدادات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن للذكاء الاصطناعي فهم قصد المستخدم وتوفير حلول فورية.

*قد يعرض AI Voice ID محتوى مخفضًا أو محدودًا حسب المنطقة والاتصال بالشبكة. 
*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا. 
*في الولايات المتحدة وكوريا، تستخدم ميزة AI Search نموذج اللغة الكبير (LLM).
*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصور AI Picture Wizard. يتم تمييز أحد الخيارات كما لو كان المستخدم قد اختار بالفعل.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصوت AI Sound Wizard. شبكة من رموز مقاطع الصوت المختلفة. يتم تمييز أحد الخيارات كما لو كان المستخدم قد اختار بالفعل.
جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصور AI Picture Wizard. يتم عرض سلسلة من الصور مع تمييز اختيارات المستخدم. يظهر رمز تحميل وتظهر صورة أفقية محسنة من اليسار إلى اليمين.
شاشة لمستخدم يمر بعملية تخصيص معالج الصوت AI Sound Wizard. يتم تحديد سلسلة من رموز مقاطع الصوت. يتم عرض مغنية جاز وعازف ساكسفون، وتُمثّل الموجات الصوتية الصوت المخصص عبر الصورة المرئية.

AI Concierge

يؤدي الضغط مرة واحدة على زر الذكاء الاصطناعي الموجود بجهاز التحكم عن بُعد إلى فتح تطبيق AI Concierge الذي يوفر كلمات رئيسية وتوصيات مخصصة بناءً على سجل البحث والمشاهدة.  

AI Picture Wizard

تتعرف الخوارزميات المتقدمة على تفضيلاتك من خلال استعراض 1.6 مليار إمكانية صورة. بناءً على اختياراتك، ينشئ التلفزيون صورة مخصصة لك.

AI Sound Wizard

اختر الصوت الذي تريده من مجموعة مختارة من مقاطع الصوت. من 40 مليون معلمة، ينشئ الذكاء الاصطناعي ملفًا صوتيًا مخصصًا يتناسب مع تفضيلاتك.

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة في AI Concierge حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة في AI Concierge عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية في AI Concierge وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

استمتع بما يمكن أن يقدمه لك تلفزيون LG AI TV!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard

AI Concierge

El control remoto de la televisión frente a una pantalla de LG TV con Home Hub. Se muestran todas las funciones y los controles respecto a otros dispositivos inteligentes.

Home Hub، المنصة الشاملة لمنزلك الذكي

يمكنك إدارة مختلف أجهزة LG المنزلية بسلاسة، إلى جانب أجهزة Google Home والمزيد. استمتع بتجربة الراحة القصوى للتحكم في منزلك بالكامل من خلال لوحة معلومات واحدة سهلة الاستخدام. 

*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بدون استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor. قد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.

شخص في غرفة معيشة يحمل هاتفه. يوجد على الهاتف أيقونة إرسال توضح أن شاشة الهاتف تبث محتواها على التلفزيون. توجد على التلفزيون مباراة كرة سلة على الجانب تظهر الشاشة المتطابقة، تعرض إحصائيات اللاعب.

حقق أقصى قدر من المتعة، واستخدم شاشات متعددة مع Multi View

حقق أقصى استفادة من تلفزيونك مع Multi View. اعرض محتوى أجهزتك عبر Google Cast وAirPlay. قسِّم شاشتك إلى طريقتي عرض منفصلتين لتوفير ترفيه سلس متعدد الشاشات.

*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها. 

*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.

El control remoto de la televisión frente a una pantalla de LG TV con Home Hub. Se muestran todas las funciones y los controles respecto a otros dispositivos inteligentes.

بث مجموعة متنوعة من المحتوى. مجاني. 

تضع خدمة البث الحصرية من LG، قنوات LG Channels، مجموعة كبيرة من القنوات المباشرة وعند الطلب في متناول يدك مجانًا. 

*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة. 

ثلاثة رموز مختلفة توضح كيف يمكن استخدام قنوات LG Channels فقط دون الحاجة إلى الاشتراك أو الدفع أو إعداد أي صندوق علوي محيطي.

بدون تكلفة. بدون تعاقدات. بدون كابلات.

كل ما عليك فعله هو ضبطه وبدء المشاهدة دون القلق بشأن التكاليف الخفية أو تثبيت جهاز الاستقبال وفك التشفير. 

تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي

استمتع بآلاف الألعاب مباشرةً على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.

*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

حرية تلفزيون LG True Wireless TV والأداء السلكي، موجودة الآن في تلفزيون QNED evo

صندوق Zero Connect Box يبث جودة صورة لا تفقدها العين بدقة 4K مع زمن انتقال منخفض. تخلص من فوضى الأسلاك واستمتع بالعديد من المحتوى دون إزعاج إعدادات الأسلاك المعقدة.

غرفة معيشة بها تلفزيون LG True Wireless TV مثبتًا على الحائط. تظهر على الشاشة مباراة كرة قدم أمريكية. يتضمن إعداد التلفزيون أيضًا مكبر صوت LG Soundbar مثبت على الحائط. يتم توصيل الأجهزة الطرفية الأخرى بصندوق Zero Connect Box الموجود على طاولة جانبية، وهو مختفي تقريبًا عن الأنظار. غرفة المعيشة بأكملها أنيقة ومرتبة وليس بها فوضى بسبب الأسلاك.

*التلفزيون الأول من نوعه في العالم موضوع على التلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.

*يشير تلفزيون Wireless TV إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة. 

*قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة. 

الاحتفال بالتميز. QNED9M، حائز على جائزة مشهود لها

تحتل QNED9M الصدارة بفضل تقنية 4K True Wireless المذهلة. جهاز متميز في جودة العرض، ويأتي الآن بحرية لاسلكية جديدة. 

اقتباس من جوائز Best of CES 2025 المقدمة من Android Authority يظهر فوق القاعدة. على الجانب، يوجد اقتباس من Android Authority يقول أحببنا قيمة تلفزيون LG 4K True Wireless QNED TV.

استمتع بالحرية التي توفرها تقنية True Wireless فقط

مجموعة من غرف المعيشة المختلفة التي تحتوي على تلفزيون LG True Wireless QNED TV. تتميز جميع هذه المساحات بشكل مرئي أنيق وخالي من الفوضى. تظهر على شاشات التلفزيون أعمال فنية مختلفة تجعل التلفزيون يبدو إضافة جميلة للمكان. يتم وضع صندوق Zero Connect وغيرها من الأجهزة الطرفية على طاولة جانبية صغيرة غير ظاهرة.

قارن بين تلفزيونات QNED evo TV وابحث عن الأنسب لك

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.

Table Caption
Features QNED92 QNED91 QNED9M QNED85
صورة منتج lg qned92
QNED92
صورة منتج lg qned91
QNED91
صورة منتج lg qned9m
QNED9M
صورة منتج lg qned85
QNED85
الشاشة LG QNED evo LG QNED evo LG QNED evo LG QNED evo
اللون Dynamic QNED Color Pro Dynamic QNED Color Dynamic QNED Color Dynamic QNED Color
MiniLED MiniLED MiniLED MiniLED MiniLED
تقنية التعتيم تقنية Precision Dimming تقنية Precision Dimming تعتيم محلي متقدم (Advanced Local Dimming) تقنية Precision Dimming (100 بوصة)، وتقنية Advanced Local Dimming (86، ‏75، 65، 55، 50 بوصة)
المعالج alpha 8 AI Processor Gen2 alpha 8 AI Processor Gen2 alpha 9 AI Processor Gen8 alpha 8 AI Processor Gen2
صوت مُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي AI Sound Pro (9.1.2 قناة افتراضية)، وAI Clear Sound، وDynamic Sound Booster AI Sound Pro (9.1.2 قناة افتراضية)، وAI Clear Sound، وDynamic Sound Booster AI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، AI Voice Remastering،‏ Dynamic Sound Booster AI Sound Pro (9.1.2 قناة افتراضية)، وAI Clear Sound، وDynamic Sound Booster

*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

*قد تختلف المواصفات حسب الطراز أو مقاس الشاشة.

*قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.