ارفع مستوى الترفيه المنزلي لديك مع تلفزيونات QNED من إل جي. من تلفزيون LG QNED Mini LED المبتكر إلى الطراز السينمائي LG QNED 75 بوصة ، هناك شيء يناسب كل غرفة وحجمها ونمطها. اكتشف النطاق اليوم للحصول على أفضل تجربة سينمائية مع جودة صوت وصورة مُحسَّنة.