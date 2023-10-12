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التجربة
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انغمس في مستوى الابطالLG UltraGear™
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كن أنت مغير اللعبة
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تم تصميم شاشات LG لمساعدتك على اكتشاف إمكانيات لا حدود لها. توفر شاشات LG تجربة مشاهدة فائقة من شأنها زيادة إنتاجيتك. تتميز الشاشات هذه بتصميمات أنيقة وألوان نابضة بالحياة وحركة واقعية. ستبدو كل مهمة أسهل مع شاشات الكمبيوتر المصممة خصيصًا لكل ضرورة.شاهد جميع شاشات الكمبيوتر الأحدث من LG، بما في ذلك شاشات الألعاب UltraGear وشاشات UltraWide وشاشات 4K UltraFine. كلها متوفرة في LG السعودية.
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